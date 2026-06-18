https://ukraina.ru/20260618/syrskiy-proschitalsya-v-ukreplenii-oborony-u-kramatorska-novosti-svo--1080341411.html

Сырский просчитался в укреплении обороны у Краматорска. Новости СВО

Сырский просчитался в укреплении обороны у Краматорска. Новости СВО - 18.06.2026 Украина.ру

Сырский просчитался в укреплении обороны у Краматорска. Новости СВО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский просчитался в укреплении обороны на участке Краматорск — Дружковка в Донецкой Народной Республике (ДНР), рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает 18 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-18T09:29

2026-06-18T09:29

2026-06-18T09:29

сво

спецоперация

краматорск

мкад

дружковка

александр сырский

андрей марочко

василий прозоров

вооруженные силы украины

сбу

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"Сырский посчитал, что мы будем давить именно с восточного направления, поэтому основные резервы и ресурсы были кинуты как раз на эту гряду, на укрепрайоны, а заход с севера и с юга в данную агломерацию они не сильно-то и ожидали", — пояснил эксперт.Он добавил, что из-за потерь командование ВСУ "спохватилось" и стало бросать на данный участок фронта "так называемый винегрет".🟥 В Киеве звучит воздушная тревога, сообщают вражеские СМИ.🟥 Наносятся удары по целям в оккупированном Запорожье.🟥 В Полтавской области были прилеты по двум объектам энергетики, двум предприятиям и складам, сетуют местные власти. Начались отключения света у некоторых потребителей.🟥 Российские войска ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием по складу горюче-смазочных материалов в Киевской области и по нефтеперерабатывающему заводу "Затурино" в Полтавской области, сообщает Минобороны РФ.🟥 Артиллерия РФ вынуждает ВСУ перенести военные заводы из Краматорска, заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.🟥 Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона.🟥 Двое сотрудников грузовой станции вокзала пострадали в Гуково Ростовской области из-за атаки БПЛА. Они находятся в больнице.🟥 113 украинских БПЛА самолетного типа уничтожено над Брянской областью минувшей ночью, пострадавших и разрушений нет, информировал оперштаб региона.🟥 Движение транспорта закрыли на ряде улиц ЮВАО Москвы, сообщает столичный Дептранс. Для водителей недоступны: улица Верхние Поля в оба направления от МКАД до улицы Марьинский Парк; улица Чагинская; Капотня от остановки "1-й квартал Капотни" до МКАД.О других событиях - в материале Силы ПВО менее чем за час сбили около 30 БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, краматорск, мкад, дружковка, александр сырский, андрей марочко, василий прозоров, вооруженные силы украины, сбу, украина.ру