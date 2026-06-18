https://ukraina.ru/20260618/syrskiy-proschitalsya-v-ukreplenii-oborony-u-kramatorska-novosti-svo--1080341411.html
Сырский просчитался в укреплении обороны у Краматорска. Новости СВО
Сырский просчитался в укреплении обороны у Краматорска. Новости СВО - 18.06.2026 Украина.ру
Сырский просчитался в укреплении обороны у Краматорска. Новости СВО
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский просчитался в укреплении обороны на участке Краматорск — Дружковка в Донецкой Народной Республике (ДНР), рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает 18 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-18T09:29
2026-06-18T09:29
2026-06-18T09:29
сво
спецоперация
краматорск
мкад
дружковка
александр сырский
андрей марочко
василий прозоров
вооруженные силы украины
сбу
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"Сырский посчитал, что мы будем давить именно с восточного направления, поэтому основные резервы и ресурсы были кинуты как раз на эту гряду, на укрепрайоны, а заход с севера и с юга в данную агломерацию они не сильно-то и ожидали", — пояснил эксперт.Он добавил, что из-за потерь командование ВСУ "спохватилось" и стало бросать на данный участок фронта "так называемый винегрет".🟥 В Киеве звучит воздушная тревога, сообщают вражеские СМИ.🟥 Наносятся удары по целям в оккупированном Запорожье.🟥 В Полтавской области были прилеты по двум объектам энергетики, двум предприятиям и складам, сетуют местные власти. Начались отключения света у некоторых потребителей.🟥 Российские войска ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием по складу горюче-смазочных материалов в Киевской области и по нефтеперерабатывающему заводу "Затурино" в Полтавской области, сообщает Минобороны РФ.🟥 Артиллерия РФ вынуждает ВСУ перенести военные заводы из Краматорска, заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.🟥 Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона.🟥 Двое сотрудников грузовой станции вокзала пострадали в Гуково Ростовской области из-за атаки БПЛА. Они находятся в больнице.🟥 113 украинских БПЛА самолетного типа уничтожено над Брянской областью минувшей ночью, пострадавших и разрушений нет, информировал оперштаб региона.🟥 Движение транспорта закрыли на ряде улиц ЮВАО Москвы, сообщает столичный Дептранс. Для водителей недоступны: улица Верхние Поля в оба направления от МКАД до улицы Марьинский Парк; улица Чагинская; Капотня от остановки "1-й квартал Капотни" до МКАД.О других событиях - в материале Силы ПВО менее чем за час сбили около 30 БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, краматорск, мкад, дружковка, александр сырский, андрей марочко, василий прозоров, вооруженные силы украины, сбу, украина.ру
СВО, Спецоперация, Краматорск, МКАД, Дружковка, Александр Сырский, Андрей Марочко, Василий Прозоров, Вооруженные силы Украины, СБУ, Украина.ру
Сырский просчитался в укреплении обороны у Краматорска. Новости СВО
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский просчитался в укреплении обороны на участке Краматорск — Дружковка в Донецкой Народной Республике (ДНР), рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает 18 июня телеграм-канал Украина.ру
"Сырский посчитал, что мы будем давить именно с восточного направления, поэтому основные резервы и ресурсы были кинуты как раз на эту гряду, на укрепрайоны, а заход с севера и с юга в данную агломерацию они не сильно-то и ожидали", — пояснил эксперт.
Он добавил, что из-за потерь командование ВСУ "спохватилось" и стало бросать на данный участок фронта "так называемый винегрет".
🟥 В Киеве звучит воздушная тревога, сообщают вражеские СМИ.
🟥 Наносятся удары по целям в оккупированном Запорожье.
🟥 В Полтавской области были прилеты по двум объектам энергетики, двум предприятиям и складам, сетуют местные власти. Начались отключения света у некоторых потребителей.
🟥 Российские войска ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием по складу горюче-смазочных материалов в Киевской области и по нефтеперерабатывающему заводу "Затурино" в Полтавской области, сообщает Минобороны РФ.
🟥 Артиллерия РФ вынуждает ВСУ перенести военные заводы из Краматорска, заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.
🟥 Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона.
🟥 Двое сотрудников грузовой станции вокзала пострадали в Гуково Ростовской области из-за атаки БПЛА. Они находятся в больнице.
🟥 113 украинских БПЛА самолетного типа уничтожено над Брянской областью минувшей ночью, пострадавших и разрушений нет, информировал оперштаб региона.
🟥 Движение транспорта закрыли на ряде улиц ЮВАО Москвы, сообщает столичный Дептранс. Для водителей недоступны: улица Верхние Поля в оба направления от МКАД до улицы Марьинский Парк; улица Чагинская; Капотня от остановки "1-й квартал Капотни" до МКАД.