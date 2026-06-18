Итоги 18.06.26: атака БПЛА на Москву, большая сделка Трампа и рвение Европы к переговорам - 18.06.2026 Украина.ру
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Итоги 18.06.26: атака БПЛА на Москву, большая сделка Трампа и рвение Европы к переговорам
Итоги 18.06.26: атака БПЛА на Москву, большая сделка Трампа и рвение Европы к переговорам - 18.06.2026 Украина.ру
Итоги 18.06.26: атака БПЛА на Москву, большая сделка Трампа и рвение Европы к переговорам
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Александр Лукашенко заявил об украинском происхождении дрона при атаке на автобус в Брянской области.Тем временем Джорджа Украина.ру, 18.06.2026
2026-06-18T18:21
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москва
европа
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брянская область
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Александр Лукашенко заявил об украинском происхождении дрона при атаке на автобус в Брянской области.Тем временем Джорджа Мелони предлагает передать роль посредников "средним странам" ЕС, а Дональд Трамп неожиданно заявил, что и Путин, и Зеленский хотят разговаривать, но не знают, как выйти на переговоры.Кроме того, CNN опубликовал полный проект меморандума между США и Ираном. Сделка может стать одной из крупнейших геополитических договоренностей последних лет и напрямую повлиять на украинский конфликт.
москва
европа
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видео, москва, европа, дональд трамп, брянская область, александр лукашенко, джорджи мелони, ес, cnn, белоруссия, иран, итоги переговоров, италия, атака бпла, видео
Видео, Москва, Европа, Дональд Трамп, Брянская область, Александр Лукашенко, Джорджи Мелони, ЕС, CNN, Белоруссия, Иран, итоги переговоров, Италия, атака БПЛА

Итоги 18.06.26: атака БПЛА на Москву, большая сделка Трампа и рвение Европы к переговорам

18:21 18.06.2026
 
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Александр Лукашенко заявил об украинском происхождении дрона при атаке на автобус в Брянской области.

Тем временем Джорджа Мелони предлагает передать роль посредников "средним странам" ЕС, а Дональд Трамп неожиданно заявил, что и Путин, и Зеленский хотят разговаривать, но не знают, как выйти на переговоры.

Кроме того, CNN опубликовал полный проект меморандума между США и Ираном. Сделка может стать одной из крупнейших геополитических договоренностей последних лет и напрямую повлиять на украинский конфликт.
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ВидеоМоскваЕвропаДональд ТрампБрянская областьАлександр ЛукашенкоДжорджи МелониЕСCNNБелоруссияИранитоги переговоровИталияатака БПЛА
 
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