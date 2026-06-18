https://ukraina.ru/20260618/itogi-180626-ataka-bpla-na-moskvu-bolshaya-sdelka-trampa-i-rvenie-evropy-k-peregovoram-1080378092.html
Итоги 18.06.26: атака БПЛА на Москву, большая сделка Трампа и рвение Европы к переговорам
Итоги 18.06.26: атака БПЛА на Москву, большая сделка Трампа и рвение Европы к переговорам - 18.06.2026 Украина.ру
Итоги 18.06.26: атака БПЛА на Москву, большая сделка Трампа и рвение Европы к переговорам
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Александр Лукашенко заявил об украинском происхождении дрона при атаке на автобус в Брянской области.Тем временем Джорджа Украина.ру, 18.06.2026
2026-06-18T18:21
2026-06-18T18:21
2026-06-18T18:21
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Александр Лукашенко заявил об украинском происхождении дрона при атаке на автобус в Брянской области.Тем временем Джорджа Мелони предлагает передать роль посредников "средним странам" ЕС, а Дональд Трамп неожиданно заявил, что и Путин, и Зеленский хотят разговаривать, но не знают, как выйти на переговоры.Кроме того, CNN опубликовал полный проект меморандума между США и Ираном. Сделка может стать одной из крупнейших геополитических договоренностей последних лет и напрямую повлиять на украинский конфликт.
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Украина.ру
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видео, москва, европа, дональд трамп, брянская область, александр лукашенко, джорджи мелони, ес, cnn, белоруссия, иран, итоги переговоров, италия, атака бпла, видео
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