Обстановка на Краснолиманском направлении: ВСУ стягивают резервы
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Подразделения российской армии продвигаются на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает 18 июня телеграм-канал "Дневник Десантника"
Российские подразделения уничтожили последнюю переправу через Северский Донец. Чрез неё снабжалась группировка украинских боевиков в Красном Лимане.
Уточняется, что переправу в районе Маяков ликвидировали ударом ВКС РФ ФАБ-3000 с УМПК.
С южной окраины Красного Лимана бойцы ВС РФ продвинулись до улицы Константина Гасиева.С восточной стороны они продвинулись к ж/д вокзалу, который является опорником противника, и расширили зону боев с северной стороны города.
Уточняется, что переправу в районе Маяков ликвидировали ударом ВКС РФ ФАБ-3000 с УМПК.
С южной окраины Красного Лимана бойцы ВС РФ продвинулись до улицы Константина Гасиева.С восточной стороны они продвинулись к ж/д вокзалу, который является опорником противника, и расширили зону боев с северной стороны города.
Также в Красном Лимане были освобождены более 60 зданий и захвачены 6 опорных пунктов. Противник потерял до 20 человек.
ВСУ стягивают дополнительные резервы из числа иностранных наёмников в район Щурово, Маяка и Голубых Озер, где ВКС РФ наносят удары по логистике и пунктам дислокации противника.
ВСУ стягивают дополнительные резервы из числа иностранных наёмников в район Щурово, Маяка и Голубых Озер, где ВКС РФ наносят удары по логистике и пунктам дислокации противника.
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