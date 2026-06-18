Обстановка на Краснолиманском направлении: ВСУ стягивают резервы - 18.06.2026 Украина.ру
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Обстановка на Краснолиманском направлении: ВСУ стягивают резервы
Обстановка на Краснолиманском направлении: ВСУ стягивают резервы - 18.06.2026 Украина.ру
Обстановка на Краснолиманском направлении: ВСУ стягивают резервы
Подразделения российской армии продвигаются на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает 18 июня телеграм-канал "Дневник Десантника"
2026-06-18T18:03
2026-06-18T18:03
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Российские подразделения уничтожили последнюю переправу через Северский Донец. Чрез неё снабжалась группировка украинских боевиков в Красном Лимане.Уточняется, что переправу в районе Маяков ликвидировали ударом ВКС РФ ФАБ-3000 с УМПК.С южной окраины Красного Лимана бойцы ВС РФ продвинулись до улицы Константина Гасиева.С восточной стороны они продвинулись к ж/д вокзалу, который является опорником противника, и расширили зону боев с северной стороны города. Также в Красном Лимане были освобождены более 60 зданий и захвачены 6 опорных пунктов. Противник потерял до 20 человек.ВСУ стягивают дополнительные резервы из числа иностранных наёмников в район Щурово, Маяка и Голубых Озер, где ВКС РФ наносят удары по логистике и пунктам дислокации противника.Тем временем БПЛА ВС РФ поражают цели в Сумской области, ВСУ атаковали гражданские объекты. Новости СВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Обстановка на Краснолиманском направлении: ВСУ стягивают резервы

18:03 18.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения группировки войск Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Подразделения российской армии продвигаются на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает 18 июня телеграм-канал "Дневник Десантника"
Российские подразделения уничтожили последнюю переправу через Северский Донец. Чрез неё снабжалась группировка украинских боевиков в Красном Лимане.

Уточняется, что переправу в районе Маяков ликвидировали ударом ВКС РФ ФАБ-3000 с УМПК.

С южной окраины Красного Лимана бойцы ВС РФ продвинулись до улицы Константина Гасиева.С восточной стороны они продвинулись к ж/д вокзалу, который является опорником противника, и расширили зону боев с северной стороны города.
Также в Красном Лимане были освобождены более 60 зданий и захвачены 6 опорных пунктов. Противник потерял до 20 человек.

ВСУ стягивают дополнительные резервы из числа иностранных наёмников в район Щурово, Маяка и Голубых Озер, где ВКС РФ наносят удары по логистике и пунктам дислокации противника.
Тем временем БПЛА ВС РФ поражают цели в Сумской области, ВСУ атаковали гражданские объекты. Новости СВО
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июня
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