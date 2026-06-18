https://ukraina.ru/20260618/obstanovka-na-krasnolimanskom-napravlenii-vsu-styagivayut-rezervy-1080375712.html

Обстановка на Краснолиманском направлении: ВСУ стягивают резервы

Обстановка на Краснолиманском направлении: ВСУ стягивают резервы - 18.06.2026 Украина.ру

Обстановка на Краснолиманском направлении: ВСУ стягивают резервы

Подразделения российской армии продвигаются на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает 18 июня телеграм-канал "Дневник Десантника"

2026-06-18T18:03

2026-06-18T18:03

2026-06-18T18:03

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Российские подразделения уничтожили последнюю переправу через Северский Донец. Чрез неё снабжалась группировка украинских боевиков в Красном Лимане.Уточняется, что переправу в районе Маяков ликвидировали ударом ВКС РФ ФАБ-3000 с УМПК.С южной окраины Красного Лимана бойцы ВС РФ продвинулись до улицы Константина Гасиева.С восточной стороны они продвинулись к ж/д вокзалу, который является опорником противника, и расширили зону боев с северной стороны города. Также в Красном Лимане были освобождены более 60 зданий и захвачены 6 опорных пунктов. Противник потерял до 20 человек.ВСУ стягивают дополнительные резервы из числа иностранных наёмников в район Щурово, Маяка и Голубых Озер, где ВКС РФ наносят удары по логистике и пунктам дислокации противника.Тем временем БПЛА ВС РФ поражают цели в Сумской области, ВСУ атаковали гражданские объекты. Новости СВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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