https://ukraina.ru/20230616/1047280905.html

"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"

"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону" - 16.06.2023 Украина.ру

"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"

Министр обороны Украины после встречи "Рамштайн-13" выразил уверенность, что Запад создаст "птичью коалицию" по поставкам истребителей F-16.Но пока даже новые танки Leopard обещают Киеву лишь в 2024-м

2023-06-16T06:03

2023-06-16T06:03

2023-06-16T09:00

эксклюзив

украина

зарубежье

рамштайн

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Тринадцатая по счету встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, или встреча в формате «Рамштайн», 15 июня уже традиционно состоялась не на одноимённой военной базе США в Германии, а в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.Словно подтверждая заявления Москвы о том, что на самом деле российским войскам на территории Украины противостоят силы Альянса, а не просто вооружённые формирования киевского режима, основным комментатором встречи «Рамштайн-13» был министр обороны США Ллойд Остин.По его словам, партнёры также будут «подстраиваться к изменениям обстоятельств на поле боя и в соответствии с тем темпом, как меняются потребности Украины». Кроме того, на встрече будут говорить о двух коалициях — танковой и относительно истребителей F-16, сообщил Остин.При этом объявления о передаче Украине западных истребителей или массовых поставках дальнобойных ракет, чего публично требуют в Киеве, никто от «Рамштайна-13» не ожидал. За несколько часов до начала встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на ней союзники сосредоточатся на том, чтобы обеспечить функционирование уже поставленных систем вооружения.– сказал генсек НАТО.И действительно, на брифинге по итогам встречи «Рамштан-13», который провели глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и Ллойд Остин, последний в основном перечислял грядущие поставки Киеву вооружения и боеприпасов, о которых страны НАТО объявили ранее.В частности, Дания, Нидерланды, Великобритания и США заявили о сотрудничестве по поставке Украине вооружения для противовоздушной обороны. Речь идет о «сотнях зенитных ракет малой и средней дальности и соответствующих систем, необходимых для защиты критической инфраструктуры Украины и дальнейшего обеспечения успеха контрнаступательных операций в ближайшие месяцы». Поставка оборудования уже началась и должна завершиться в течение нескольких недель, сказал Остин.Главную роль в упомянутых поставках сыграют Великобритания и Нидерланды. Накануне встречи «Рамштайн-13» Лондон объявил о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 92 миллиона фунтов стерлингов (107,5 миллиона евро), направленный на укрепление противовоздушной обороны Украины, а Нидерланды — о приобретении для Киева четырёх радиолокационных систем пассивного наблюдения VERA-EG стоимостью 150 миллионов евро.«Италия также объявила о своем новейшем транше помощи достаточно критических возможностей, в которых Украина наиболее срочно нуждается для самозащиты», — отметил министр обороны США. Судя по всему, речь идёт о системах ПВО Skynex, рассчитанных на борьбу с беспилотниками.В свою очередь Канада объявила о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи в 500 миллионов долларов. В частности, со складов Вооруженных сил Канады Киеву передадут 288 ракет ПВО AIM-7, 10 тысяч 105-мм артиллерийских снарядов, 6750 штурмовых винтовок, 1,1 миллиона патронов калибра 7,62 мм, 250 тысяч патронов калибра 5,56 мм, 70 тысяч снайперских боеприпасов. При этом 116 из 200 бронированных машин Senator, которые Канада обещала Украине, уже доставлены, а ещё 18 должны быть доставлены на следующей неделе.Что же касается упомянутых ранее двух коалиций, то конкретными результатами пока может похвастаться только танковая. Германия и Польша проинформировали партнеров о следующих шагах по поддержке и обслуживанию украинских танков Leopard, сообщил глава Пентагона. Специальные центры с этой целью будут созданы на территории Польши, в их работе и финансировании также примет участие Канада.Были обсуждены поставки Киеву новых танков Leopard, без конкретики заявил Ллойд Остин. Однако в тот же день немецкая деловая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в НАТО сообщила, что Киев получит ещё четырнадцать танков Leopard 2, после того как их закупку профинансировали Дания и Нидерланды.По данным источников издания, контракты на поставку Украине дополнительных танков Leopard 2 уже подписаны с немецким оружейным концерном Rheinmetall, причем обе страны отдали за них «трёхзначную сумму». Первые танки по этим контрактам должны поступить в Вооруженные Силы Украины в январе следующего года, а в целом он должен быть выполнен до конца 2024-го.При этом, судя по срокам, речь идёт не об изготовлении танков с нуля, а о реконструкции имеющихся на складах. Ведь именно 15 июня в немецкой газете Bild было опубликовано интервью с главой концерна Rheinmetall Армином Паппергером, в котором тот заявил, что компания в 2023 году не сможет поставить Киеву танки Leopard из собственных запасов.По словам Паппергера, Rheinmetall на данный момент обладает запасом в 110 танков, из них только 22 модификации Leopard 2. «Теоретически их можно подготовить к отправке в распоряжение ВСУ, но затраты составят несколько миллионов евро. А кто будет оформлять заказ и осуществлять оплату?» — риторически спросил руководитель оружейного концерна.Кроме того, танки необходимо переоборудовать, что займет немало времени. «Они будут полностью разобраны, а затем восстановлены заново. Это означает, что даже если завтра будет принято решение о том, что мы можем отправить наши танки Leopard в Киев, поставки продлятся до начала следующего года», — подчеркнул Паппергер.Однако это хоть какая-то конкретика. В отношении же «самолётной коалиции» Ллойд Остин лишь сказал, что «наши коллеги из Нидерландов и Дании рассказали о прогрессе, достигнутом ими в реализации планов по обучению украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16». При этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен ранее заявляла, что украинские летчики могут начать подготовку к полетам на истребителях F-16 американского производства «уже этим летом».Однако сроки явно ещё не определены, потому что министр обороны Украины Алексей Резников после встречи «Рамштайн-13» высказался на эту тему крайне обтекаемо.Пока же Запад явно готовит Киев к «военному марафону». По словам министра обороны США, ещё несколько союзников начали думать о долгосрочной поддержке Украины. «Норвегия и Германия объявили о многолетних пакетах, и Дания только что объявила о своем собственном пакете на почти на 2,6 млрд долларов на военную помощь Киеву на период до конца 2024 года включительно», — сказал Ллойд Остин.На вопрос о потерях западной техники во время украинского контрнаступления глава Пентагона ответил: «Это война. Мы знаем, что будут боевые потери у обеих сторон. Важно то, что украинцы могут восстанавливать поврежденное оборудование и возвращать в бой... Повреждения в боях будут и дальше». Кроме того, явно для американских налогоплательщиков предназначалась его фраза о том, что «россияне показали нам те же 5 повреждённых машин с 10 разных углов уже тысячу раз», — притом что потерю более 15% поставленных Киеву американских бронированных машин Bradley подтверждают даже западные OSINT-структуры.Ллойд Остин также заявил, что бои будут тяжелыми, «как и предполагалось», но фокус партнеров — продвигать то, что необходимо Киеву для успеха. «Благодаря исторической поддержке государств доброй воли со всего мира Украина хорошо подготовлена к предстоящим вызовам», — подытожил он.В том же духе высказался и генерал Марк Милли — мол, «за последний год мы увидели силу Украины благодаря международной коалиции и влиянию нашей совместной помощи вместе со смелостью украинцев». Милли также отметил, что «в рамках глобальных усилий прямо сейчас проходит обучение украинских военных на 40 различных тренировочных полигонах, на 65 курсах в 33 странах на трёх континентах».«С начала войны Соединенные Штаты провели обучение для более чем 11 тысяч украинцев. Благодаря тренировкам было создано 12 маневренных батальонов и около 5 тысяч операторов. В настоящее время тренируются три батальона: один танковый и два – территориальной обороны. В общей сложности через иностранные военные учения прошли около 60 тысяч украинских военных, многие из них сейчас участвуют в боях», — сообщил глава Объединённого комитета начальников штабов США.Сколько из них останется на поле боя ради реализации геополитических интересов Вашингтона, американского генерала явно не интересует. В конце концов, если закончатся украинцы — всегда можно попытаться отправить на войну с Россией поляков.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, украина, зарубежье, рамштайн