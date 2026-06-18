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Окно возможностей закрывается, но у Трампа все еще есть шанс. Украина в международном контексте

Окно возможностей закрывается, но у Трампа все еще есть шанс. Украина в международном контексте - 18.06.2026 Украина.ру

Окно возможностей закрывается, но у Трампа все еще есть шанс. Украина в международном контексте

Во Франции только что прошел саммит G7, на котором европейские лидеры заручились согласием президента США Дональда Трампа с линией на усиление военной поддержки Украины и ужесточение санкций против России, которую они проводят. Хотя бы формально

2026-06-18T08:41

2026-06-18T08:41

2026-06-18T10:56

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Ведь американский лидер вместе с ними подписал итоговое заявление по геополитическим вопросам, в котором говорится о "непоколебимой поддержке" режима Зеленского и "солидарности с украинским народом".Трамп все испортит?Но не все так однозначно, считают авторы американского Politico. Союзники Киева хотят, чтобы США поддержали их стратегию максимального давления на Россию, однако не факт, что Трамп на это пойдет, говорится в статье, опубликованной на страницах издания."Союзники Киева отчаянно стараются не ссориться на саммите "Семерки" с президентом США Дональдом Трампом в то время как тот постепенно выходит из иранского кризиса и вновь переключается на российско-украинский конфликт", - отмечают американские журналисты.Тем временем за кулисами европейские чиновники опасаются, что президент США, вырвавшись их иранского кризиса, попытается вернуть себе контроль над ходом мирных переговоров на Украине, оттеснив Старый свет в сторону и сорвав его стратегию максимального давления на Россию, пишут они.Повод для беспокойства Трамп дал европейской стороне еще до начала саммита, отмечает Politico. Он провел продолжительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в день своего рождения, после которого не исключил прорыва в американо-российских переговорах по Украине.Поэтому на саммите G7 главными считаются два вопроса: как убедить Путина всерьез обсуждать мирное урегулирование и кто возглавит переговоры от имени союзников Украины, полагают авторы издания."Что касается первого вопроса, то ЕС планирует в ближайшие недели завершить разработку 21-ого пакета санкций против России, который коснется ее нефтяных танкеров и сохранит потолок цен на российскую нефть. Но нет никаких признаков того, что США, которые ослабили энергетические санкции против России на фоне резкого роста мировых цен, последуют примеру ЕС или изыщут дополнительные денежные средства в поддержку военных усилий Киева", - подчеркивается в публикации.Что касается второго вопроса (кто возглавит будущие переговоры и какого подхода на них придерживаться), издание напоминает, что так называемая Евротройка (Германия, Франция и Великобритания) на прошлой неделе предприняли первые робкие шаги к прямому взаимодействию с Москвой, направив туда своих представителей на переговоры с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным."Тройка" заняла осторожную позицию, повторив требования лидеров ЕС о полном и немедленном прекращении огня, надежных гарантиях безопасности для Украины и нынешней линии соприкосновения в качестве отправной точки для дальнейших переговоров, отмечает газета."Но, если Трамп вмешается, он может и не разделить точку зрения Европы на ход переговоров и даже воспротивиться ее участию", - резюмирует Politico.Три ошибки администрации СШАКогда Дональд Трамп в январе 2025 года вернулся в Белый дом, быстрое завершение войны на Украине значилось в числе главных внешнеполитических приоритетов, пишет американское издание Responsible Statecraft.Несмотря на политическую критику, он энергично взялся за это дело: возобновил диалог с Владимиром Путиным и запустил параллельные дипломатические треки с Киевом и Москвой, напоминают американские журналисты. Однако спустя полтора года мирные переговоры зашли в тупик, а война, напротив, только обострилась. Недавний срыв связан с отвлечением внимания США на Ближний Восток, но корни провала лежат гораздо глубже, полагают они.Авторы утверждают, что усилия Трампа не приблизили, а отдалили мир, а фундаментальные просчеты в переговорном процессе создали новые, почти непреодолимые препятствия для скорого перемирия.Если администрация действительно настроена прекратить конфликт, ей необходимо кардинально перезагрузить подход, советует издание. Для этого нужно сместить фокус с территорий, давать каждой стороне только реалистичные обещания и включить в переговоры всех ключевых игроков, включая Европу. Окно для сделки сужается, и действовать надо быстро, призывают авторы публикации.Responsible Statecraft выделяет несколько ошибок, которые администрация Трампа допустила в начале переговоров. Первая из них заключается в том, что американские переговорщики выдвинули территориальный вопрос в центр всей дипломатии.Авторы напоминают, что изначально спецоперация России не была территориальным завоеванием: Москва преследовала политические цели — не дать Украине дрейфовать на Запад и в НАТО. В начале войны, на переговорах в Стамбуле, стороны чуть не пришли к соглашению, обменяв политические уступки со стороны Киева на полный вывод российских войск, отмечают они.Территориальный вопрос стал критичным позже, после того как Путин конституционно закрепил присоединение областей, а война перешла в фазу изнурения, отодвинув амбициозные политические цели на второй план, полагают журналисты издания.По их словам, США сами укрепили этот территориальный акцент: сначала давили на Украину, чтобы та приняла уступки как условие мира, а после саммита в Анкоридже в августе 2025 года предложили Киеву вывести войска из оставшейся части Донецкой области ради перемирия.В итоге парадигма "территория в обмен на гарантии безопасности" стала центральной, а администрация посулила Украине расплывчатые гарантии, отмечает издание. Теперь это - тупик, поскольку по истинным причинам войны можно найти компромисс, а по территориальному спору — нет: земля не может принадлежать обоим одновременно, а даже раздельный суверенитет требует единой администрации, говорится в статье.Второй ошибкой американские журналисты считают нереалистичные обещания, которые Вашингтон расточал обеим сторонам. По их мнению, устойчивое соглашение должно опираться на реальность на поле боя, но США тянули стороны в противоположном направлении.Украине говорили о гарантиях безопасности "почти как по 5-й статье НАТО", которые на самом деле предоставлять не собирались — еще со времен Джорджа Буша-старшего американские президенты ясно давали понять, что воевать с Россией из-за Украины не в интересах США, отмечается в публикации.Москве же, видимо, намекали, что Вашингтон сможет добиться вывода украинских войск из остатков Донецка по "анкориджской формуле", допускает издание."Такое обязательство никогда не было жизнеспособным. Для Киева отказ от территории за столом переговоров — политически токсичный шаг. Было бы легче потерять землю на поле боя, несмотря на высокую цену этого. В любом случае США просто не обладают достаточным влиянием на Украину, чтобы принудить ее к такой уступке", - говорится в статье.Чтобы заключить реалистичное соглашение, США должны сначала публично отказаться от своих пустых обещаний, констатируют американские журналисты.Третья ошибка — организация переговоров в изолированных "силосах" (siloed meetings), когда США консультируются с Россией отдельно, с Украиной отдельно или с украинскими и европейскими лидерами вместе, но без России, продолжают они.Полноценной встречи с участием всех — и противоборствующих сторон, и Европы, и США — до сих пор не было, напоминает издание. По мнению его авторов, "это очень мешает делу". Во-первых, раунды между США, Европой и Украиной тратят время впустую из-за отсутствия России. Во-вторых, даже гарантии безопасности для Украины без согласия России ничего не стоят на практике — Москва, пока может воевать, имеет де-факто право вето на любые невыгодные ей условия, подчеркивают они."Полагаясь на встречи, которые намеренно исключали ключевых игроков, американские переговорщики подпитывали тревогу и паранойю у всех вовлеченных сторон. Европейцы опасались, что США и Россия договорятся за их спиной, затронув их безопасность. Россия беспокоилась из-за обещаний США и Европы разместить силы НАТО на Украине после войны. А Украина боялась соглашений между Трампом и Путиным, которые привели бы к принудительным уступкам или резкому сокращению военной помощи", - пишет газета.Ни одно из этих опасений пока не сбылось, однако сам подход лишь ожесточил позиции, а не подвигнул стороны к компромиссу, отмечается в статье.Авторы предлагают администрации США внести три изменения в свой подход. Во-первых, отложить территориальные споры и сосредоточиться на политических вопросах и вопросах безопасности, которые лежат в основе войны, советуют они.Во-вторых, США должны честно и реалистично описать вероятные условия сделки и подтолкнуть стороны к их принятию. Киев, скорее всего, получит нечто меньшее, чем гарантии по 5-й статье, а Москве придется уступить по статусу территорий в Донецке, которые она не заняла силой, допускает издание."Наконец, будущие раунды переговоров должны быть инклюзивными, вовлекая все соответствующие заинтересованные стороны для любого обсуждаемого набора вопросов. Инклюзивность должна быть сбалансирована с практичностью. Европе не нужно участвовать там, где ее интересы не затронуты, точно так же как в обсуждении двусторонних вопросов должны участвовать только Россия и США. Разумеется, такой формат потребует от европейских стран сначала определить, кто будет их представителем и в чем их интересы помимо интересов Украины", - советуют авторы.Издание призывает администрацию Трампа как можно скорее внедрить эти изменения и возобновить диалог."Хотя многие убеждены, что Украина “переломила ход”, инициатива довольно скоро вернется к России. Более того, сейчас время не на чьей стороне. Для всех сторон сделка, доступная завтра, будет хуже, чем та, что лежит на столе сегодня", - резюмирует Responsible Statecraft.Об итогах саммита G7 во Франции в материале Владимира Скачко Семерка войны. Как шестеро мелких удержали возле себя одного крупного

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, politico, ес, нато, внутри и снаружи, украина.ру