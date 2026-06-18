https://ukraina.ru/20260618/russkie-idut-vpered-ekspert-rasskazal-pochemu-zelenskiy-poteryal-interes-k-linii-soprikosnoveniya-1080375814.html

"Русские идут вперед": эксперт рассказал, почему Зеленский потерял интерес к линии соприкосновения

"Русские идут вперед": эксперт рассказал, почему Зеленский потерял интерес к линии соприкосновения - 18.06.2026 Украина.ру

"Русские идут вперед": эксперт рассказал, почему Зеленский потерял интерес к линии соприкосновения

Европа оказывает на Россию серьёзное давление, требуя признать, что цели СВО якобы "не достигнуты". Дальнобойное оружие якобы украинского производства будет собираться на территории ЕС, и на этом основании Европа предлагает "все остановить". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, политтехнолог Дмитрий Бавырин

2026-06-18T17:44

2026-06-18T17:44

2026-06-18T18:55

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Обсуждая последние события международной политики, эксперт объяснил, какое давление оказывает Европа на Россию и как это связано с ситуацией на фронте."Сейчас Европа оказывает на Россию серьезное давление. Вопрос ставится так. Дальнобойное оружие якобы украинского производства будет собираться украинцами на территории Европы. Германия, Франция и Британия под этим подписались", — заявил Бавырин.По словам политолога, на этом основании России предлагают все остановить. "Проще говоря, от нас требуют признать, что целей СВО достичь не удалось, чтобы потом обсуждать, на каких условиях мы будем отползать", — пояснил он.Эксперт добавил, что Зеленский потерял интерес к линии боевого соприкосновения и просто поставил задачу ВСУ "стоять любой ценой".Бавырин отметил, что у России есть успехи в Красном Лимане и Константиновке, но фронт двигается не очень быстро. "И Зеленский исходит из следующего: "Да, русские идут вперед. Но у нас в любом случае есть успехи, чтобы причинить ущерб России с помощью дальнобойных ударов роями дронов с опорой на Европу", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Бавырин: Россия не победит в войне на Украине, пока не усилит ПВО и не начнет охоту на Зеленского" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Андрей Грозин: США и Иран хотели бы остановить войну, но национальная гордость может этому помешать" на сайте Украина.ру.

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