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Госдолг превысил 100% ВВП. Западные аналитики о будущем украинской экономики

Госдолг превысил 100% ВВП. Западные аналитики о будущем украинской экономики - 18.06.2026 Украина.ру

Госдолг превысил 100% ВВП. Западные аналитики о будущем украинской экономики

Американская разведывательно-аналитическая компания Strategic Forecasting, Inc., больше известная в медиа под сокращенным названием Stratfor, опубликовала доклад с оценкой стратегических перспектив украинской экономики

2026-06-18T16:40

2026-06-18T16:40

2026-06-18T16:40

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Этот документ вызывает значительный интерес. Руководство компании Stratfor безусловно находится на стороне Киева, однако эксперты компании вынуждены соблюдать в своих заключениях определенный уровень объективности. Они подчеркивают, что госдолг Украины достиг сейчас рекордного уровня, и страна не может существовать без полномасштабной финансовой поддержки со стороны Запада, направленной на обеспечение хронического бюджетного дефицита."Военные расходы Украины сегодня равны совокупным доходам государства. В результате постоянного бюджетного дисбаланса государственный долг увеличился с примерно 50% ВВП в 2021 году до более чем 100% ВВП в 2025 году... По данным МВФ, он достигнет почти 140% ВВП к 2027 году, если конфликт продолжится с той же интенсивностью. Как следствие, правительство в значительной степени зависит от кредитов и грантов, для финансирования дефицита внешних операций и бюджета. В обозримом будущем Украина сохранит высокую зависимость от внешнего финансирования. Только в 2026 году для покрытия дефицита бюджета страны потребуется финансирование на сумму 52 миллиарда долларов", – говорится об этом в июньском докладе Stratfor.Украинский бюджетный план на текущий год предусматривает расходы в размере не менее 104 миллиардов долларов и доходы в размере 64 миллиардов долларов. Предполагаемый дефицит бюджета составляет в этой ситуации примерно 18,4% от ВВП. Впрочем, это официальные данные от украинских чиновников, а западные экономисты подчеркивают, что они нуждаются в актуализации и проверке – деликатно намекая на то, что офис Зеленского может вводить своих "партнеров" в заблуждение, скрывая от них реальную информацию о состоянии экономики.Официальный долг Украины по иностранным кредитам составляет сейчас 160 миллиардов долларов, а отдавать его нечем – в докладе отмечено, что с 2022 года количество трудоспособного населения Украины сократилось примерно на 25%, из-за того, миллионы украинцев уехали за границу или были мобилизованы в армию, что негативно сказывается на состоянии уцелевшей промышленности.Такой дефицит бюджета, в сочетании с параличом производства и бегством рабочей силы, парализовал бы страну даже в мирное время. Но Украина существует и воюет за счет постоянного привлечения внешних дотаций, и даже не делает из этого большого секрета.Режим Зеленского получает непрерывные финансовые инъекции от Брюсселя, Вашингтона и Лондона. Согласно данным Кильского института международной экономики, начиная с марта 2022 года Европейский союз предоставил Украине помощь на сумму в 115 миллиардов евро. Соединенные Штаты Америки выделили Киеву 122 миллиарда евро, Германия передала Зеленскому 22 миллиарда, а Великобритания направила 17 ему около миллиардов евро. И это не считая других траншей, полученных Киевом по линии международных финансовых структур и военного блока НАТО.В рамках недавно одобренного кредита на поддержку Украины Европейский союз предоставит Банковой 90 миллиардов евро, что покроет примерно две трети всего объема потребностей Украины во внешнем финансировании. Однако эти транши будут поступать в течение двух лет, в основном покрывая закупку американских вооружений при посредничестве ЕС. В то время как главной проблемой Киева остается нехватка средств на обеспечение финансовых обязательств перед бюджетниками – начиная с работников критической инфраструктуры и заканчивая военными.Стратегия Киева состоит в том, чтобы воевать в долг, но компания Stratfor считает, что эта политика ведет Киев в тупик. Американские аналитики полагают, что украинская экономика может выйти из долгового пике только в случае прекращения боевых действий – причем, они подразумевают в этом смысле не временную приостановку огня, а долгосрочные мирные соглашения. В то же время, очередная эскалация кризиса, на которую открыто делает сейчас ставку Владимир Зеленский существенно усилит текущие финансовые проблемы киевского режима."Без долгосрочного мирного урегулирования, которое позволит существенно сократить расходы на оборону, Украина по-прежнему будет зависеть от финансовой поддержки из-за рубежа и столкнется с растущими рисками, связанными с неспособностью обслуживать долг. Затягивающийся конфликт потребует дальнейшей реструктуризации долга, несмотря на постоянную поддержку со стороны Запада и Международного валютного фонда.В случае эскалации, которая приведет к значительным территориальным потерям, Украина будет вынуждена увеличить военные расходы, и ее зависимость от внешней финансовой поддержки усилится. В случае же заморозки конфликта Киев сможет несколько сократить военные расходы, поскольку потребность в финансировании текущих операций уменьшится. Однако расходы на оборону останутся на высоком уровне. Только при сценарии, который приведет к устойчивому, постоянному миру, Киев сможет сократить расходы до уровня, при котором ему не придется полагаться на постоянную иностранную финансовую поддержку", – говорится в докладе.Эта поддержка тоже не является безграничной. Несмотря на то, что коллективный Запад продолжает считать финансирование Украины своей первоочередной задачей, обеспечивая ее за счет снижения уровня жизни собственных граждан – жителей европейских стран и подданных британского короля."Война с Ираном изменила мировую экономику навсегда", – пишет журналистка Патриция Коэн на страницах издания The New York Times, рассуждая о том, что последствия глобального энергетического кризиса приведут к тяжелым последствиям для экономики Великобритании и Европы. Потому что кризисные явления в экономической и финансовой сфере приобретают долгосрочный характер, ограничивая их возможности полноценно вкладываться в украинскую авантюру.Специалисты компании Stratfor занимают на фоне этих событий удивительно миролюбивую позицию, совершенно не свойственную современным западным политикам. Они настойчиво указывают на то, что Киев должен стремиться к скорейшему завершению конфликта, объясняя, что мирное урегулирование соответствует национальным интересам Украины. Хотя проблема состоит в том, что украинский режим руководствуется интересами своих главарей, не переживая по поводу судьбы разрушенной и разоренной страны.Авторы доклада напоминают, что потенциальное восстановление Украины потребует колоссальных внешних вливаний, а также реальной борьбы с процветающим в украинских верхах мздоимством и воровством."Потребуется существенная официальная финансовая помощь, поскольку потребности в реконструкции превышают 200% ВВП 2026 года, что составляет примерно 600 миллиардов долларов. Успех реконструкции будет также зависеть от обеспечения Украиной геополитической и макроэкономической стабильности, а также от устранения проблем в сфере экономического управления – в частности, коррупции", – пишет об этом Stratfor.Этих денег нет, а Украина столкнется после войны с задачей многолетнего обслуживания безразмерного внешнего долга, что ставит под вопрос перспективы ее дальнейшего экономического развития.

https://ukraina.ru/20260613/gosdolg-ukrainy-vyros-na-111-milliardov-s-nachala-2022-goda-1080164096.html

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