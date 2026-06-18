"Их осталось около батальона": Онуфриенко рассказал, как ВС РФ добивают ВСУ в Константиновке - 18.06.2026 Украина.ру
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"Их осталось около батальона": Онуфриенко рассказал, как ВС РФ добивают ВСУ в Константиновке
"Их осталось около батальона": Онуфриенко рассказал, как ВС РФ добивают ВСУ в Константиновке - 18.06.2026 Украина.ру
"Их осталось около батальона": Онуфриенко рассказал, как ВС РФ добивают ВСУ в Константиновке
Полное освобождение Константиновки может произойти уже в этом месяце — окружённых частей ВСУ в городе осталось около батальона. Однако до штурма Славянска и Краматорска ещё далеко, поскольку войска пока не вышли даже на окраины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2026-06-18T15:32
2026-06-18T15:32
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Киевский режим публично заявляет о якобы скором переломе на фронте, но в реальности готовится к потере ключевых городов Донбасса. По данным Минобороны РФ, украинское командование осознаёт неизбежность падения Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата всей Славянско-Краматорской агломерации.Отвечая на вопрос о сроках освобождения Константиновки, Дружковки и Краматорска, эксперт оценил текущую ситуацию на этом направлении."Потери Краматорска и Славянска ожидать в ближайшие месяцы не стоит, потому что мы еще не вышли даже на окраины этих населенных пунктов, равно как и Дружковки", — заявил Онуфриенко.По словам эксперта, штурм Константиновки начался ещё в прошлом году и пока не завершён. Российские войска вышли к северо-восточным окраинам города и сейчас добивают окруженные южнее части ВСУ. "Их осталось около батальона", — уточнил он."Вероятно, в этом месяце можно ожидать полного освобождения первого из четырех городов-крепостей, связанных воедино", — добавил обозреватель.При этом он подчеркнул, что рассчитывать на штурм Славянска и Краматорска этим летом не стоит.Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Перед штурмом Дружковки ВС РФ предстоит взломать линию укрепрайонов за Часовым Яром" на сайте Украина.ру.Могут ли украинские удары по НПЗ нивелировать прибыль от роста цены на нефть — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: У России есть возможность лишить Украину мостов, пока Европа не восстановила ее ПВО" на сайте Украина.ру.
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"Их осталось около батальона": Онуфриенко рассказал, как ВС РФ добивают ВСУ в Константиновке

15:32 18.06.2026
 
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37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Полное освобождение Константиновки может произойти уже в этом месяце — окружённых частей ВСУ в городе осталось около батальона. Однако до штурма Славянска и Краматорска ещё далеко, поскольку войска пока не вышли даже на окраины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Киевский режим публично заявляет о якобы скором переломе на фронте, но в реальности готовится к потере ключевых городов Донбасса. По данным Минобороны РФ, украинское командование осознаёт неизбежность падения Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата всей Славянско-Краматорской агломерации.
Отвечая на вопрос о сроках освобождения Константиновки, Дружковки и Краматорска, эксперт оценил текущую ситуацию на этом направлении.
"Потери Краматорска и Славянска ожидать в ближайшие месяцы не стоит, потому что мы еще не вышли даже на окраины этих населенных пунктов, равно как и Дружковки", — заявил Онуфриенко.
По словам эксперта, штурм Константиновки начался ещё в прошлом году и пока не завершён. Российские войска вышли к северо-восточным окраинам города и сейчас добивают окруженные южнее части ВСУ. "Их осталось около батальона", — уточнил он.
"Вероятно, в этом месяце можно ожидать полного освобождения первого из четырех городов-крепостей, связанных воедино", — добавил обозреватель.
При этом он подчеркнул, что рассчитывать на штурм Славянска и Краматорска этим летом не стоит.
Полный текст материала "Михаил Онуфриенко: Перед штурмом Дружковки ВС РФ предстоит взломать линию укрепрайонов за Часовым Яром" на сайте Украина.ру.
Могут ли украинские удары по НПЗ нивелировать прибыль от роста цены на нефть — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: У России есть возможность лишить Украину мостов, пока Европа не восстановила ее ПВО" на сайте Украина.ру.
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