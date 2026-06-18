https://ukraina.ru/20260618/iz-auditorii-v-kiberpank-zachem-studenty-prikhodyat-v-voyska-bps-1080373354.html

"Из аудитории в киберпанк": зачем студенты приходят в войска БпС

"Из аудитории в киберпанк": зачем студенты приходят в войска БпС - 18.06.2026 Украина.ру

"Из аудитории в киберпанк": зачем студенты приходят в войска БпС

Войска беспилотных систем – самая молодая, перспективная и быстро развивающаяся "ветвь" ВС РФ. За тем, как проходит телемост между бойцами соединения БПС группировки войск "Центр", приостановившими обучение в вузах ради службы, и студентами высших учебных заведений Алтайского края, наблюдал корреспондент издания Украина.ру

2026-06-18T17:44

2026-06-18T17:44

2026-06-18T17:44

эксклюзив

вуз

сво

спецоперация

днр

дроны

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Спустившись по деревянным ступеням, из прохладного летнего утра попадаю в узкий коридор, обшитый досками. Классический подземный городок, в каких бойцы нынче отдыхают после боевых задач, постигают военную науку, приводят обмундирование в порядок и далее по тексту.Длинный гулкий коридор украшен деревянными модельками беспилотных летательных аппаратов. Одни вырезаны с каким-то невероятным вниманием к деталям, другие – попроще. Сперва не заметил их в полумраке и едва не сломал.За одним из поворотов обнаруживается вход в учебный класс. Здесь уже собрались вчерашние студенты, а ныне молодые и подающие надежды операторы БПЛА. Над коротко стриженными их головами уже вполне настоящие "птички". Наглядные пособия."Парни, не нервничаем! Страшного тут ничего нет. Студенты будут задавать вопросы, а вы просто отвечайте, как есть. Главное – не теряться", - инструктирует собравшихся товарищ майор. Бойцы деловито кивают, перебрасываются шуточками, хихикают. Эх, молодежь!Виновник события – уроженец Алтайского края, военнослужащий Владимир Горовенко. Будучи студентом второго курса Алтайского государственного технического университета имени И. И. Ползунова, парень взял академический отпуск, подписал контракт и ушел в войска БПС.Да вот он сидит в самом центре! Высокий, спортивный, а лицо еще совсем мальчишеское. Задача нынче перед Володей стоит нетривиальная – провести телемост с земляками-одногодками, студентами вузов региона, поведать ребятам о службе, новых условиях контрактования для молодежи, а также ответить на любые вопросы. И хотя опыта публичных выступлений у бойца нет, держится он вполне уверенно.В назначенный час на мультимедийном экране появляется "картинка" из конференц-зала военкомата, где собралась молодежь. Кто в "гражданке", кто в форме своих вузов. Сделав паузу, он выдыхает и начинает рассказывать о новых годичных "студенческих" контрактах в БПС, о многообразии воздушных и наземных дронов, управлению которыми здесь можно обучиться, а также о социальных гарантиях, льготах и перспективах. Откровенно говоря, звучит куда интереснее, чем та же срочная служба."Ты про небо расскажи! Расскажи им про полеты! Про дроны! Это же самое крутое, ну!" - подсказывают из-за кадра сослуживцы, чем скорее мешают Володе. Однако ж нетерпение бойцов понять можно: тут целое небо под крылом, а речи про "скучный" соцпакет ведутся.Повисает неловкая пауза. "Там связь не оборвалась? Они вообще слышат нас? Видят?" - горячится товарищ майор. И тут студентов прорывает.Удивительное, конечно, это новое поколение. Какое-то излишне прагматичное и нам, старикам, непонятное. В годы моей юности мальчишки первым делом спросили бы о том, сколько вражеской техники сжег боец, да каково это – над полем боя кружить, дадут ли автомат и всякое такое.Но эпоха романтиков, надо полагать, кончилась. Современную молодежь интересовала конкретика. Какие нужны знания? К "физухе" требования какие? Выдают ли форму, если старая приходит в негодность, вкусно ли кормят и в срок ли выплачивают жалованье? Выяснив, что все дадут и всему научат, да к тому же весьма перспективную в мирной жизни специальность получить можно, ребятишки досыта накормили свое любопытство. Притихли."Военкомат, как слышите/разбираете?" - спрашивает боец в микрофон и, получив заверение в том, что слышат его прекрасно, автоматически кивает.Удивительная эта штука – телемост. Мы в зоне конфликта, глубоко под землей, а они где-то на другом конце России-матушки, но будто в одной комнате собрались."Я поступал на специальность "инженер-конструктор", на втором курсе подписал контракт. Это был мой собственный выбор, поскольку я просто хотел помочь стране, помочь ребятам, которые здесь. Я не жалею о своем выборе, поскольку нахожусь там, где нужно и в нужный момент. Сейчас я служу в войсках беспилотных систем. Это быстро развивающийся род войск", - выдает "домашнюю заготовку" Владимир. Лоб его покрывается испариной.Сделав паузу, он выдыхает и начинает рассказывать о новых годичных "студенческих" контрактах в БПС, о многообразии воздушных и наземных дронов, управлению которыми здесь можно обучиться, а также о социальных гарантиях, льготах и перспективах. Откровенно говоря, звучит куда интереснее, чем та же срочная служба."Ты про небо расскажи! Расскажи им про полеты! Про дроны! Это же самое крутое, ну!" - подсказывают из-за кадра сослуживцы, чем скорее мешают Володе. Однако ж нетерпение бойцов понять можно: тут целое небо под крылом, а речи про "скучный" соцпакет ведутся.Повисает неловкая пауза. "Там связь не оборвалась? Они вообще слышат нас? Видят?" - горячится товарищ майор. И тут студентов прорывает.Удивительное, конечно, это новое поколение. Какое-то излишне прагматичное и нам, "старикам", непонятное. В годы моей юности мальчишки первым делом спросили бы о том, сколько вражеской техники сжег боец, да каково это – над полем боя кружить, дадут ли автомат и всякое такое.Но эпоха романтиков, надо полагать, кончилась. Современную молодежь интересовала конкретика. Какие нужны знания? К "физухе" требования какие? Выдают ли форму, если старая приходит в негодность, вкусно ли кормят и в срок ли выплачивают жалованье? Выяснив, что все дадут и всему научат, да к тому же весьма перспективную в мирной жизни специальность получить можно, ребятишки утолили свое любопытство. Притихли."Еще вопросы будут?" - интересуется товарищ майор. А я гляжу то на экран, то на бойцов и думаю о том, как же здорово отличаются эти ребята. Нет, понятно, что в армии и на войне быстрее взрослеют, но знать – это одно дело, а наблюдать воочию – совсем другое. По эту сторону молодые, но все же мужчины, а на той собрались мальчики. Хотя, вроде бы, одногодки.Часом позже, когда мероприятие подходит к концу, аккуратно выбираемся на перекур. "Володь, чего "затроил" вдруг? Не ожидал от тебя!" - с каким-то отеческим сочувствием в голосе интересуется офицер. Боец пожимает плечами, срывая целлофан с пачки. "Не знаю. Пока не началось, я был на сто процентов уверен в себе, а когда вопросы стали задавать, так сразу как-то растерялся. Я же никогда раньше на публике не выступал", - выдает он после короткой паузы.Но телемост закончился, а день еще только начался, и весь личный состав убывает на полигон. Мы, знамо дело, "падаем на хвост", ибо с Владимиром нормально познакомиться охота и поглядеть, как занятия у "беспилотов" проходят.В такую рань и уже припекает! Бредем по высокой траве, огибая деревья, к скрытым учебным позициям операторов. Над головою жужжит. Кто-то уже полным ходом работает.- Володь, как ты вообще решил контракт подписать?- Я долго думал об этом. Что-то тянуло меня сюда, что-то… будешь смеяться, но чувство долга. - Но ты же не проснулся однажды утром с мыслью о том, что хочешь на войну?- Нет, решение пришло постепенно. Я обдумывал каждый шаг перед подписанием контракта. Ну не могу я наблюдать со стороны. Ребята все здесь, а я там. Хочется внести свою лепту, поддержать своих.- Ну, то есть, когда твой будущий ребенок спросит о войне, не хочется объяснять, почему ты ее пропустил?- Можно и так сказать.Но телемост закончился, а день еще только начался, и весь личный состав убывает на полигон. Мы, знамо дело, "падаем на хвост", ибо с Владимиром нормально познакомиться охота и поглядеть, как занятия у "беспилотов" проходят.В такую рань и уже припекает! Бредем по высокой траве, огибая деревья, к скрытым учебным позициям операторов. Над головою жужжит. Кто-то уже полным ходом работает.- Володь, как ты вообще решил контракт подписать?- Я долго думал об этом. Что-то тянуло меня сюда, что-то… будешь смеяться, но чувство долга.- Но ты же не проснулся однажды утром с мыслью о том, что хочешь на войну?- Нет, решение пришло постепенно. Я обдумывал каждый шаг перед подписанием контракта. Ну не могу я наблюдать со стороны. Ребята все здесь, а я там. Хочется внести свою лепту, поддержать своих.- Ну, то есть, когда твой будущий ребенок спросит о войне, не хочется объяснять, почему ты ее пропустил?- Можно и так сказать.По словам военнослужащего, он не кривил душой, когда уверял студентов, что здесь всему научат. "Нет, я никак, честно говоря, не готовился. Всему, что умею, научился уже здесь. Спортом – да, занимался. Смешанные единоборства, спортзал. Но это не в рамках подготовки, а просто для себя", - объясняет он."Кто пилот? "Птица" готова, можно работать!" - кричит техник с соседней полянки. Правило, которое гласит, что оператор должен находиться на удалении от стартовой точки, неукоснительно соблюдается даже на полигонах.Приготовив оборудование, Владимир надевает очки. "С боеприпасом, конечно, летать намного интереснее. Хотя и сложнее", - ворчит он. Здесь уже не телемост, здесь ему все понятно и привычно. Можно расслабиться."Сбрив" винтами пару-тройку зеленых листочков, FPV-дрон "прыгает" в небо. Присутствующие непроизвольно ежатся. Этот "насекомий" стрекот в небе чувства, мягко говоря, вызывает смешанные."Меня привлекали технологии, привлекал этот азарт управления аппаратом, как в какой-нибудь компьютерной игре. Мне кажется, что любой молодой человек, который увлекается играми, найдет в этом что-то свое. Вообще я бы хотел отучиться на Supercam, отучиться на "Орлан". Меня привлекают аппараты дальнего действия. А еще интересно было бы попробовать себя в роли оператора НРТК. У нас, в принципе, для этого все условия есть, ребята учатся", - немного отстраненно рассказывает Володя, управляя дроном.Что вообще за "студенческий" контракт такой? Владимир и студенты-бойцы объясняют, что в войсках БПС есть специальный годовой контракт, который позволяет студенту просто взять "академ", отслужить и вернуться в аудиторию. Почему на студентах акцент? Потому что реакция отличная, на "ты" с технологиями и тонкости военной специальности осваивают на раз-два. К тому же войска БПС, при всей их смертоносности, в прямой контакт с врагом не вступают. А там, глядишь, профессией заинтересуются и уйдут в гражданский сектор технологии развивать. Направление ведь со всех сторон перспективное."Сейчас БПЛА и в аграрном секторе применяются, и в строительстве, и в нефтегазовой сфере, в топографии. В энергетике. Сюжет вот смотрел о том, как с помощью дронов определяют состояние труб на нефтегазовых предприятиях. А еще одно видео смотрел, где люди с помощью "мавика" снимали памятники архитектуры, а потом создавали 3D-модели. Потенциал у всего этого, конечно, огромный", - перечисляет боец.И понятно, что хотелось бы скорее, но здесь и сейчас невозможно не удивиться тому, как быстро все изменилось. Еще недавно, казалось бы, энтузиасты с помощью куда менее совершенных дронов роняли на противника гранаты, "упакованные" в граненые стаканы, а иные вовсе считали дроны игрушками. И вот у нас есть войска беспилотных систем, в которых рады не спортсменам-разрядникам, а вчерашним геймерам с руками, заточенными под геймпад, а не рукоять автомата. Расскажи мне кто об этом в 2014-м, так ни за что не поверил бы. Киберпанк, знаете ли, все ближе и ближе.Командир взвода снайперов "Рус": мы прикрываем "дорогу жизни"

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

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Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, вуз, сво, спецоперация, днр, дроны