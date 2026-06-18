"Из аудитории в киберпанк": зачем студенты приходят в войска БпС
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
Войска беспилотных систем – самая молодая, перспективная и быстро развивающаяся "ветвь" ВС РФ. За тем, как проходит телемост между бойцами соединения БПС группировки войск "Центр", приостановившими обучение в вузах ради службы, и студентами высших учебных заведений Алтайского края, наблюдал корреспондент издания Украина.ру
Спустившись по деревянным ступеням, из прохладного летнего утра попадаю в узкий коридор, обшитый досками. Классический подземный городок, в каких бойцы нынче отдыхают после боевых задач, постигают военную науку, приводят обмундирование в порядок и далее по тексту.
Длинный гулкий коридор украшен деревянными модельками беспилотных летательных аппаратов. Одни вырезаны с каким-то невероятным вниманием к деталям, другие – попроще. Сперва не заметил их в полумраке и едва не сломал.
За одним из поворотов обнаруживается вход в учебный класс. Здесь уже собрались вчерашние студенты, а ныне молодые и подающие надежды операторы БПЛА. Над коротко стриженными их головами уже вполне настоящие "птички". Наглядные пособия.
"Парни, не нервничаем! Страшного тут ничего нет. Студенты будут задавать вопросы, а вы просто отвечайте, как есть. Главное – не теряться", - инструктирует собравшихся товарищ майор.
Бойцы деловито кивают, перебрасываются шуточками, хихикают. Эх, молодежь!
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
Виновник события – уроженец Алтайского края, военнослужащий Владимир Горовенко. Будучи студентом второго курса Алтайского государственного технического университета имени И. И. Ползунова, парень взял академический отпуск, подписал контракт и ушел в войска БПС.
Да вот он сидит в самом центре! Высокий, спортивный, а лицо еще совсем мальчишеское. Задача нынче перед Володей стоит нетривиальная – провести телемост с земляками-одногодками, студентами вузов региона, поведать ребятам о службе, новых условиях контрактования для молодежи, а также ответить на любые вопросы. И хотя опыта публичных выступлений у бойца нет, держится он вполне уверенно.
10 ноября 2022, 12:31Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
В назначенный час на мультимедийном экране появляется "картинка" из конференц-зала военкомата, где собралась молодежь. Кто в "гражданке", кто в форме своих вузов.
Сделав паузу, он выдыхает и начинает рассказывать о новых годичных "студенческих" контрактах в БПС, о многообразии воздушных и наземных дронов, управлению которыми здесь можно обучиться, а также о социальных гарантиях, льготах и перспективах. Откровенно говоря, звучит куда интереснее, чем та же срочная служба.
"Ты про небо расскажи! Расскажи им про полеты! Про дроны! Это же самое крутое, ну!" - подсказывают из-за кадра сослуживцы, чем скорее мешают Володе. Однако ж нетерпение бойцов понять можно: тут целое небо под крылом, а речи про "скучный" соцпакет ведутся.
Повисает неловкая пауза. "Там связь не оборвалась? Они вообще слышат нас? Видят?" - горячится товарищ майор. И тут студентов прорывает.
Удивительное, конечно, это новое поколение. Какое-то излишне прагматичное и нам, старикам, непонятное. В годы моей юности мальчишки первым делом спросили бы о том, сколько вражеской техники сжег боец, да каково это – над полем боя кружить, дадут ли автомат и всякое такое.
Но эпоха романтиков, надо полагать, кончилась. Современную молодежь интересовала конкретика. Какие нужны знания? К "физухе" требования какие? Выдают ли форму, если старая приходит в негодность, вкусно ли кормят и в срок ли выплачивают жалованье? Выяснив, что все дадут и всему научат, да к тому же весьма перспективную в мирной жизни специальность получить можно, ребятишки досыта накормили свое любопытство. Притихли."Военкомат, как слышите/разбираете?" - спрашивает боец в микрофон и, получив заверение в том, что слышат его прекрасно, автоматически кивает.
Удивительная эта штука – телемост. Мы в зоне конфликта, глубоко под землей, а они где-то на другом конце России-матушки, но будто в одной комнате собрались.
"Я поступал на специальность "инженер-конструктор", на втором курсе подписал контракт. Это был мой собственный выбор, поскольку я просто хотел помочь стране, помочь ребятам, которые здесь. Я не жалею о своем выборе, поскольку нахожусь там, где нужно и в нужный момент. Сейчас я служу в войсках беспилотных систем. Это быстро развивающийся род войск", - выдает "домашнюю заготовку" Владимир. Лоб его покрывается испариной.
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
Сделав паузу, он выдыхает и начинает рассказывать о новых годичных "студенческих" контрактах в БПС, о многообразии воздушных и наземных дронов, управлению которыми здесь можно обучиться, а также о социальных гарантиях, льготах и перспективах. Откровенно говоря, звучит куда интереснее, чем та же срочная служба.
"Ты про небо расскажи! Расскажи им про полеты! Про дроны! Это же самое крутое, ну!" - подсказывают из-за кадра сослуживцы, чем скорее мешают Володе.
Однако ж нетерпение бойцов понять можно: тут целое небо под крылом, а речи про "скучный" соцпакет ведутся.
Повисает неловкая пауза. "Там связь не оборвалась? Они вообще слышат нас? Видят?" - горячится товарищ майор. И тут студентов прорывает.
Удивительное, конечно, это новое поколение. Какое-то излишне прагматичное и нам, "старикам", непонятное. В годы моей юности мальчишки первым делом спросили бы о том, сколько вражеской техники сжег боец, да каково это – над полем боя кружить, дадут ли автомат и всякое такое.
Но эпоха романтиков, надо полагать, кончилась. Современную молодежь интересовала конкретика. Какие нужны знания? К "физухе" требования какие? Выдают ли форму, если старая приходит в негодность, вкусно ли кормят и в срок ли выплачивают жалованье? Выяснив, что все дадут и всему научат, да к тому же весьма перспективную в мирной жизни специальность получить можно, ребятишки утолили свое любопытство. Притихли.
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
"Еще вопросы будут?" - интересуется товарищ майор. А я гляжу то на экран, то на бойцов и думаю о том, как же здорово отличаются эти ребята. Нет, понятно, что в армии и на войне быстрее взрослеют, но знать – это одно дело, а наблюдать воочию – совсем другое. По эту сторону молодые, но все же мужчины, а на той собрались мальчики. Хотя, вроде бы, одногодки.
Часом позже, когда мероприятие подходит к концу, аккуратно выбираемся на перекур. "Володь, чего "затроил" вдруг? Не ожидал от тебя!" - с каким-то отеческим сочувствием в голосе интересуется офицер. Боец пожимает плечами, срывая целлофан с пачки. "Не знаю. Пока не началось, я был на сто процентов уверен в себе, а когда вопросы стали задавать, так сразу как-то растерялся. Я же никогда раньше на публике не выступал", - выдает он после короткой паузы.Но телемост закончился, а день еще только начался, и весь личный состав убывает на полигон. Мы, знамо дело, "падаем на хвост", ибо с Владимиром нормально познакомиться охота и поглядеть, как занятия у "беспилотов" проходят.
В такую рань и уже припекает! Бредем по высокой траве, огибая деревья, к скрытым учебным позициям операторов. Над головою жужжит. Кто-то уже полным ходом работает.
- Володь, как ты вообще решил контракт подписать?
- Я долго думал об этом. Что-то тянуло меня сюда, что-то… будешь смеяться, но чувство долга.
- Но ты же не проснулся однажды утром с мыслью о том, что хочешь на войну?
- Нет, решение пришло постепенно. Я обдумывал каждый шаг перед подписанием контракта. Ну не могу я наблюдать со стороны. Ребята все здесь, а я там. Хочется внести свою лепту, поддержать своих.
- Ну, то есть, когда твой будущий ребенок спросит о войне, не хочется объяснять, почему ты ее пропустил?
- Можно и так сказать.
Но телемост закончился, а день еще только начался, и весь личный состав убывает на полигон. Мы, знамо дело, "падаем на хвост", ибо с Владимиром нормально познакомиться охота и поглядеть, как занятия у "беспилотов" проходят.
В такую рань и уже припекает! Бредем по высокой траве, огибая деревья, к скрытым учебным позициям операторов. Над головою жужжит. Кто-то уже полным ходом работает.
- Володь, как ты вообще решил контракт подписать?
- Я долго думал об этом. Что-то тянуло меня сюда, что-то… будешь смеяться, но чувство долга.
- Но ты же не проснулся однажды утром с мыслью о том, что хочешь на войну?
- Нет, решение пришло постепенно. Я обдумывал каждый шаг перед подписанием контракта. Ну не могу я наблюдать со стороны. Ребята все здесь, а я там. Хочется внести свою лепту, поддержать своих.
- Ну, то есть, когда твой будущий ребенок спросит о войне, не хочется объяснять, почему ты ее пропустил?
- Можно и так сказать.
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
По словам военнослужащего, он не кривил душой, когда уверял студентов, что здесь всему научат.
"Нет, я никак, честно говоря, не готовился. Всему, что умею, научился уже здесь. Спортом – да, занимался. Смешанные единоборства, спортзал. Но это не в рамках подготовки, а просто для себя", - объясняет он.
"Кто пилот? "Птица" готова, можно работать!" - кричит техник с соседней полянки. Правило, которое гласит, что оператор должен находиться на удалении от стартовой точки, неукоснительно соблюдается даже на полигонах.
Приготовив оборудование, Владимир надевает очки. "С боеприпасом, конечно, летать намного интереснее. Хотя и сложнее", - ворчит он. Здесь уже не телемост, здесь ему все понятно и привычно. Можно расслабиться.
"Сбрив" винтами пару-тройку зеленых листочков, FPV-дрон "прыгает" в небо. Присутствующие непроизвольно ежатся. Этот "насекомий" стрекот в небе чувства, мягко говоря, вызывает смешанные.
"Меня привлекали технологии, привлекал этот азарт управления аппаратом, как в какой-нибудь компьютерной игре. Мне кажется, что любой молодой человек, который увлекается играми, найдет в этом что-то свое. Вообще я бы хотел отучиться на Supercam, отучиться на "Орлан". Меня привлекают аппараты дальнего действия. А еще интересно было бы попробовать себя в роли оператора НРТК. У нас, в принципе, для этого все условия есть, ребята учатся", - немного отстраненно рассказывает Володя, управляя дроном.
© Фото : Игорь Гомольский
© Фото : Игорь Гомольский
Что вообще за "студенческий" контракт такой? Владимир и студенты-бойцы объясняют, что в войсках БПС есть специальный годовой контракт, который позволяет студенту просто взять "академ", отслужить и вернуться в аудиторию. Почему на студентах акцент? Потому что реакция отличная, на "ты" с технологиями и тонкости военной специальности осваивают на раз-два. К тому же войска БПС, при всей их смертоносности, в прямой контакт с врагом не вступают. А там, глядишь, профессией заинтересуются и уйдут в гражданский сектор технологии развивать. Направление ведь со всех сторон перспективное.
"Сейчас БПЛА и в аграрном секторе применяются, и в строительстве, и в нефтегазовой сфере, в топографии. В энергетике. Сюжет вот смотрел о том, как с помощью дронов определяют состояние труб на нефтегазовых предприятиях. А еще одно видео смотрел, где люди с помощью "мавика" снимали памятники архитектуры, а потом создавали 3D-модели. Потенциал у всего этого, конечно, огромный", - перечисляет боец.
И понятно, что хотелось бы скорее, но здесь и сейчас невозможно не удивиться тому, как быстро все изменилось. Еще недавно, казалось бы, энтузиасты с помощью куда менее совершенных дронов роняли на противника гранаты, "упакованные" в граненые стаканы, а иные вовсе считали дроны игрушками. И вот у нас есть войска беспилотных систем, в которых рады не спортсменам-разрядникам, а вчерашним геймерам с руками, заточенными под геймпад, а не рукоять автомата. Расскажи мне кто об этом в 2014-м, так ни за что не поверил бы. Киберпанк, знаете ли, все ближе и ближе.
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