https://ukraina.ru/20230616/1047279655.html

Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ

Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ - 16.06.2023 Украина.ру

Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ

Прошло 10 дней с момента уничтожения ВСУ Каховской ГЭС, ставшей одной из серьезнейших катастроф на постсоветском пространстве. Разрушение объекта является серьезной проблемой, которая может иметь тяжёлые последствия для окружающей среды и жизни людей.

2023-06-16T05:05

2023-06-16T05:05

2023-06-16T05:19

эксклюзив

украина

каховская гэс

катастрофа

экологическая катастрофа

экономика

владимир сальдо

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Так, 15 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о подтверждённой гибели уже 18 человек, 93 – находятся в больницах. Эвакуация людей из зоны подтопления продолжается, всего с начала спасательной операции было вывезено более 7,5 тысяч людей. В свою очередь украинские власти отчитались об эвакуации более 3 тыс. человек с правобережья Херсонщины.Экологическая катастрофаОдно из главных негативных последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС касается экологии. В результате схода большой массы воды поднялся не только донный ил, изобилующий отходами промышленности, расположенной выше по течению Днепра, также были размыты кладбища, скотомогильники, выгребные ямы. А это, в свою очередь, ведет к вспышкам инфекционных заболеваний и даже эпидемий. На Украине еще 13 июня заявили об обнаружении в воде холерной и кишечной палочек. Кроме того, катастрофа на Каховской ГЭС уже негативно сказалось на солёности Чёрного моря: по результатам анализам проб морской воды у побережья Одессы выявлено снижение ее солёности в 2,7 - 2,9 раза. В воде зафиксировано в 1,1 - 1,6 раза превышение нормы взвешенных веществ и в 3,4 - 9 раз превышение нормы железа. К слову, власти Украины с 19 июня введут запрет на купание в море и вылов рыбы в Николаевской, Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области из-за загрязнения водоемов. В перспективе загрязнение может сделать непригодной для купания и рыбного промысла значительную часть Черного моря, включая побережье Румынии, Болгарии и Турции.По словам российских специалистов, РФ также необходимо быть готовыми к неблагоприятному развитию ситуации. Ведь в Чёрное море могли попасть останки гниющей рыбы, химические удобрения с полей Херсонской области, фекалии и органика с кладбищ и скотомогильников. Некоторые эксперты не исключают и появление эпидемий, чем поспособствует летняя жара.- утверждает крымский эксперт, гидрогеолог Владимир Хмиляр.В первую очередь, может распространиться холера и даже сибирская язва."У нас вокруг много ферм, много складов с удобрениями. Люди держали теплицы, хранили ядохимикаты. Все это могло попасть в воду. Но это не самое страшное - больше всего мы боимся сибирской язвы", - заявила для "Русской службы BBC" (признана иноагентом, доступ заблокирован 4 марта 2022 года Роскомнадзором – прим. ред.) эколог из Новой Каховки Таисия Козак. По ее словам, в 1950-70-х годах в скотомогильнике между селами Днепряны и Корсунка, которые находятся на левобережье Херсонщины, закапывали скот, заболевший сибирской язвой. На данный момент вся эта территория находится под водой.Необходимо упомянуть и крах рыбного хозяйства и вымирание целых групп промысловых рыб. Так, в районе Никополя рыба массово погибла от удушья из-за дефицита воды, в дельте Днепра её просто смыло в Чёрное море, а на правом берегу Днепра погибло единственное на подконтрольной киевской власти территории государственное осетровое хозяйство.Украинский эколог Людмила Цыганок на примере национальных парков "Нижнеднепровский" и "Великий Луг" показала масштабы экологической катастрофы. По ее словам, в нацпарке "Нижнеднепровский" затоплены почти все острова (около 50). Уровень воды у островов поднялся на 3,5 метра на площади около 80 тыс. га.Восстанавливать популяцию или снижать риски последствия катастрофы в нынешних условиях просто невозможно.Военный аспектПоследствия разрушения Каховской ГЭС непременно скажутся и на ходе СВО. Некоторые фортификационные сооружения, расположенные на низком левом берегу были затоплены, минные заграждения смыты, часть ценного военного имущества оказалась под водой.В условиях разлива Днепра возможность его форсирования для ВСУ на понтонах исчезла на несколько недель, пока вода не спадет и земля не просохнет. ВСУ явно надеются воспользоваться ситуацией, когда ряд укрепленных позиций российских сил смыло водой. По некоторым прогнозам, обмеление Днепра на некоторых участках может поспособствовать попыткам десантных операций на левобережье Херсонщины, в частности, захватить выход из Днепро-Бугского лимана и деблокировать Очаков, Николаев и Херсон. Что, по видимому, и входило в тайные планы тех, кто организовал масштабную экологическую катастрофу, а теперь пытается свалить ответственность на РФ, то есть властей Украины.- сказал в интервью "Украине.ру" президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов.По его словам, российским военным придется нелегко: обороняться и одновременно препятствовать высадке на левый берег и наведению понтонных переправ.Анпилогов также считает, что Украина намеренно держит в напряжении ВС РФ, не сбрасывая воду в верхних водохранилищах выше ДнепроГэс, не давая оборудовать передовые позиции."Я думаю, что Украина рано или поздно будет использовать вновь возникшую оперативную возможность, чтобы ударить во фланг нашей группировки, занимающей неподатливую и не рухнувшую от первых ее атак линию стратегической обороны. Эту линию Суровикина противник даже в бинокль не видит. Он к ней просто не подошел", - сказал эксперт.Тем не менее он уверен, что в ближайшем будущем будет масса событий, происходящих на фронте, которые приведут к стратегическому поражению Украины в ходе российской Запорожской стратегической оборонительной операции.Экономические последствияСельское хозяйство в этом и прилегающих к нему районах придет в полный упадок. В Херсонской области 1,78 млн га пашни, из них 0,6 млн га — орошаемые земли, на которых собирали наибольшие объёмы урожая. Теперь эти земли — вне зависимости от того, на каком они береге Днепра — останутся без орошения. По украинским оценкам без воды останутся 94% оросительных систем в Херсонской (Северо-Крымский и Каховский каналы), 74% в Запорожской (Верхне-Гачинский) и 30% в Днепропетровской областях (Южное водохранилище). На правобережной части Украины будет потеряно около половины урожая на площади свыше 400 тыс. га или около 100 тыс. тонн. Член аграрного комитета Рады Сергей Лабазюк утверждает, что падение уровня воды в Каховском водохранилище даже на 1,5 метра приведет к потере 14% экспортного потенциала украинской пшеницы. Фактически под угрозой превращения в пустыню оказались более 1 миллиона гектаров некогда цветущих полей, которые попросту невозможно будет вести хозяйство.Впрочем, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко уверена, что подрыв Каховской ГЭС и последующее за этим затопление населенных пунктов в Херсонской области не скажутся на общих объемах урожая в России.Что касается металлургической и энергетической сфер – то тут все еще хуже, нежели в сельскохозяйственной. Эксперты сообщают, что большая часть предприятий украинского горно-металлургического комплекса уже заявила о приостановке работы и снижении выпускаемой продукции, так как для производства металла необходима вода и электроэнергия, которых в регионе после подрыва Каховской ГЭС крайне мало.Украинские гидроэнергетики ожидают дефицита генерации электроэнергии уже в ближайшее время, ведь они будут вынуждены придерживать спуск воды выше по Днепру, так как нет Каховской плотины по низу Днепра, и выбирать такой режим спуска воды, чтобы поток не был слишком интенсивным, ведь все ГЭС Днепровского каскада взаимосвязаны. Это приведет к стабильным отключениям света для частых домовладений и меньшей генерацией для промышленных предприятий, естественно, и возросшей ценой на киловатт. На Украине придется пересмотреть всю внутреннюю систему распределения электроэнергии. С учетом подтоплений нужно будет менять конфигурацию ЛЭП, прокладывать новые линии. Поэтому на какое-то время возможны проблемы с электроснабжением целых районов.Прекратит свою работу комплекс металлургических предприятий, расположенных в Кривом Роге и его окрестностях: меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог", Криворожский железорудный комбинат, Северный, Центральный, Ингулецкий, Южный ГОКи, горнодобывающая компания "Рудомайн" и рудник "Сухая Балка".Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром", Александр Каленков считает, что без восстановления ГЭС о нормальной работе его заводов можно не говорить.- сказал Каленков.Из-за перебоев с водоснабжением резко снизили объемы производства Марганецкий, Никопольский и Покровский горно-обогатительные комбинаты.Две главные отрасли Украины - сельское хозяйство и металлургию - ждет еще большее падение, нежели в прошлом году: отсутствие товара на экспорт, прекращение поступлений в бюджет приведут к ужасающим последствиям для украинцев, которые могут и будут перебиты фантазиями местных политиков и активистов о скором крахе "агрессора".Также огромные проблемы будут наблюдаться с водоснабжением не только в Херсонской, но и в части Запорожской и Днепропетровской областей. Так, мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что вследствие обмеления Каховского водохранилища, обеспечивавшего до 70% города, воды хватит лишь на 1,5 месяца при условии экономного потребления. Он уже ввел ограничения потребления и пригрозил возможностью их ужесточения, если не удастся найти альтернативные источники. На схожие проблемы посетовали и в администрации Никопольского района Днепропетровской области. Если в Кривом Роге насчитывается свыше 600 тыс населения, то в Никопольском районе – более 300 тыс. То есть, фактически 1 млн человек только на Днепропетровщине рискует остаться без централизованного водоснабжения. В Крыму благодаря ранее накопленным запасам в ближайшее время это не грозит, но опасность обмеления Северо-Крымского канала также существует. Следовательно, в среднесрочной перспективе проблемы со снабжением полуострова водой могут стать реальностью.Добавим, что 15 июня вице-премьер Виктория Абрамченко оценила ущерб от взрыва на Каховской ГЭС в сумму более 1,5 миллиарда рублей. Также она заявила, что экологического ущерба пока нет, его можно будет оценить, когда сойдет вода. По ее словам, для ликвидации последствий произошедшего потребуется большое количество времени. В свою очередь на Украине также оценили ущерб от катастрофы, цифра та же 1,5 миллиарда, вот только евро, а не рублей.ВыводыИсходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:1. В военном отношении командование ВСУ после обмеления Днепра в некоторых местах попытается провести высадку десанта и захватить плацдармы на левом берегу, на что, очевидно, имеется немалый расчет. Однако возможные военные успехи ВСУ в результате разрушения ими Каховской ГЭС не очевидны, считают российские военные эксперты.2. Полный ущерб, который нанесло уничтожение Каховской ГЭС еще предстоит оценить, но нет сомнения, что он огромен для земель исторического Юга России (куда следует отнести как территории, подконтрольные РФ, так и Украине). Но несомненно, что тысячи людей, проживавших в Херсонской области, уже лишились крова.2. К неприятным экологическим последствиям следует отнести разрушение биосферы, гибель рыбы, птиц, животных, нарушение экосферы низовья Днепра и Черного моря.3. Одним из явных последствий может стать распространение эпидемий, особенно на Украине, где усилиями "реформаторов" угробили санитарно-эпидемиологическую службу.4. В Херсонской области, а также частях Запорожской и Днепропетровской областей станет фактически невозможным заниматься сельским хозяйством из-за отсутствия орошения. Некогда цветущие регионы могут остаться пустынными.5. Часть Днепропетровской области рискует остаться без воды, что станет непосредственной угрозой для населения, а многие металлургические предприятия остановят свою работу. Таким образом, Украина лишится весомой части своей валютной выручки.Нет сомнения, что пока идут боевые действия говорить о восстановлении нормальной жизни в районах, затронутых катастрофой, приходится с трудом. Впрочем, Россия сможет достойно преодолеть последствия на подконтрольной ей территории благодаря концентрации ресурсов из федерального бюджета. Но едва ли это возможно для Украины, которой западные "партнеры" явно не собираются масштабно выделять ресурсы на реконструкцию и мирное строительство (в отличие от войны против России).

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Виталий Диденко

эксклюзив, украина, каховская гэс, катастрофа, экологическая катастрофа, экономика, владимир сальдо