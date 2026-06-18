https://ukraina.ru/20260618/taynye-kanaly-i-yadernyy-blef-chto-na-samom-dele-stoit-za-iranskim-krizisom--lukyanov-1080373626.html

Тайные каналы и ядерный блеф: что на самом деле стоит за иранским кризисом — Лукьянов

Тайные каналы и ядерный блеф: что на самом деле стоит за иранским кризисом — Лукьянов - 18.06.2026 Украина.ру

Тайные каналы и ядерный блеф: что на самом деле стоит за иранским кризисом — Лукьянов

В спецпроекте Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили заявления президента США Дональда Трампа, проанализировали роль и значение "Большой Семёрки" в... Украина.ру, 18.06.2026

2026-06-18T17:08

2026-06-18T17:08

2026-06-18T17:08

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сша

ближний восток

иран

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геополитика

афганистан

g7

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В спецпроекте Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили заявления президента США Дональда Трампа, проанализировали роль и значение "Большой Семёрки" в глобальной политике, а также спрогнозировали дальнейшее развитие событий вокруг конфликта на Ближнем Востоке: 00:22 – Заявления Трампа на саммите G7: стоит ли верить президенту США?03:47 – Почему Трамп часто меняет свою позицию и с чем связаны попытки покушений на президента США?08:38 – О роли Европы в украинском кризисе;11:35 – Война на Ближнем Востоке: удастся ли урегулировать конфликт Ирана с Израилем и США и как это повлияет на Россию?21:55 – Иран и Афганистан: можно ли проводить параллели между этими странами?22:37 – О роли G7 в глобальной политике и статусе "Большой Семёрки" на данном этапе;26:12 – Сравнение G7 с БРИКС и G20 и способность "Большой Семёрки" повлиять на урегулирование украинского кризиса. Постоянная программа "Фёдор Лукьянов о геополитике" с главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" и журналистом мультимедийного издания "Украина.ру" Анной Черкасовой выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 17:00.

сша

ближний восток

иран

афганистан

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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