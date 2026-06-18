Тайные каналы и ядерный блеф: что на самом деле стоит за иранским кризисом — Лукьянов - 18.06.2026 Украина.ру
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Тайные каналы и ядерный блеф: что на самом деле стоит за иранским кризисом — Лукьянов
Тайные каналы и ядерный блеф: что на самом деле стоит за иранским кризисом — Лукьянов - 18.06.2026 Украина.ру
Тайные каналы и ядерный блеф: что на самом деле стоит за иранским кризисом — Лукьянов
В спецпроекте Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили заявления президента США Дональда Трампа, проанализировали роль и значение "Большой Семёрки" в... Украина.ру, 18.06.2026
2026-06-18T17:08
2026-06-18T17:08
видео
сша
ближний восток
иран
дональд трамп
украина.ру
геополитика
афганистан
g7
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В спецпроекте Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили заявления президента США Дональда Трампа, проанализировали роль и значение "Большой Семёрки" в глобальной политике, а также спрогнозировали дальнейшее развитие событий вокруг конфликта на Ближнем Востоке: 00:22 – Заявления Трампа на саммите G7: стоит ли верить президенту США?03:47 – Почему Трамп часто меняет свою позицию и с чем связаны попытки покушений на президента США?08:38 – О роли Европы в украинском кризисе;11:35 – Война на Ближнем Востоке: удастся ли урегулировать конфликт Ирана с Израилем и США и как это повлияет на Россию?21:55 – Иран и Афганистан: можно ли проводить параллели между этими странами?22:37 – О роли G7 в глобальной политике и статусе "Большой Семёрки" на данном этапе;26:12 – Сравнение G7 с БРИКС и G20 и способность "Большой Семёрки" повлиять на урегулирование украинского кризиса. Постоянная программа "Фёдор Лукьянов о геополитике" с главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" и журналистом мультимедийного издания "Украина.ру" Анной Черкасовой выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 17:00.
сша
ближний восток
иран
афганистан
украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, сша, ближний восток, иран, дональд трамп, украина.ру, геополитика, афганистан, g7, брикс, политика, украинский кризис, украина, главные новости, новости россии, новости сво россия, россия, покушение, конфликт, война, война на украине, видео
Видео, США, Ближний Восток, Иран, Дональд Трамп, Украина.ру, геополитика, Афганистан, G7, БРИКС, политика, украинский кризис, Украина, Главные новости, новости России, новости СВО Россия, Россия, покушение, конфликт, война, война на Украине

Тайные каналы и ядерный блеф: что на самом деле стоит за иранским кризисом — Лукьянов

17:08 18.06.2026
 
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В спецпроекте Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили заявления президента США Дональда Трампа, проанализировали роль и значение "Большой Семёрки" в глобальной политике, а также спрогнозировали дальнейшее развитие событий вокруг конфликта на Ближнем Востоке:

00:22 – Заявления Трампа на саммите G7: стоит ли верить президенту США?
03:47 – Почему Трамп часто меняет свою позицию и с чем связаны попытки покушений на президента США?
08:38 – О роли Европы в украинском кризисе;
11:35 – Война на Ближнем Востоке: удастся ли урегулировать конфликт Ирана с Израилем и США и как это повлияет на Россию?
21:55 – Иран и Афганистан: можно ли проводить параллели между этими странами?
22:37 – О роли G7 в глобальной политике и статусе "Большой Семёрки" на данном этапе;
26:12 – Сравнение G7 с БРИКС и G20 и способность "Большой Семёрки" повлиять на урегулирование украинского кризиса.

Постоянная программа "Фёдор Лукьянов о геополитике" с главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" и журналистом мультимедийного издания "Украина.ру" Анной Черкасовой выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 17:00.
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