https://ukraina.ru/20260618/v-sumakh-pakhnet-seroy-soobschenie-s-krymom-obespecheno-novosti-svo-1080378398.html

В Сумах пахнет серой, сообщение с Крымом обеспечено. Новости СВО

В Сумах пахнет серой, сообщение с Крымом обеспечено. Новости СВО - 18.06.2026 Украина.ру

В Сумах пахнет серой, сообщение с Крымом обеспечено. Новости СВО

Транспортное сообщение с Крымом и Арабатской стрелкой сохраняется, несмотря на удары ВСУ, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом сообщает 18 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-18T19:32

2026-06-18T19:32

2026-06-18T19:32

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Глава Херсонской области сообщил, что пункты пропуска в Армянске и Джанкое продолжают работать — через последний можно проезжать только в светлое время суток. Мост между Ставками и Преображенкой (Крым) закрыт, но альтернативный проезд уже подготовлен. В Чонгаре, в районе Мирного и через пролив Тонкий уже готовятся альтернативные переправы.Другие новости к этому часу:🟥 Взрывы зафиксированы в Шостке Сумской области. В результате удара в Сумах был поражён склад с серой, сообщают местные власти. Удары по Сумам продолжаются;🟥 Взрывы зафиксированы в портовом переименованном Ильичёвске Одесской области;🟦 Отбой беспилотной опасности объявлен в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев;🟦 Ограничения сняты в аэропорту "Домодедово" - Росавиация;🟦 ВСУ готовятся оставить часть территории Днепропетровской области."На территории Дубовиковской сельской территориальной громады проводится обязательная эвакуация в принудительном порядке детей вместе с родителями.Согласно распоряжения начальника Днепропетровской областной военной администрации от 15 июня 2026 года № 1036/0527-26", - рассказал тг-канал "Воин DV" о симптомах ухудшающейся обстановки для киевского режима в регионе.🟦 В Сумской области под следствие попали несколько военнослужащих штаба одной из бригад ВСУ, которым начислили "боевые" за фиктивное участие в интервенции на территорию РФ. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Командование одной из бригад ВСУ фальсифицировало свои выезды на позиции подразделения в Суджанском районе Курской области", - сообщил собеседник агентства.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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