В Сумах пахнет серой, сообщение с Крымом обеспечено. Новости СВО - 18.06.2026 Украина.ру
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В Сумах пахнет серой, сообщение с Крымом обеспечено. Новости СВО
В Сумах пахнет серой, сообщение с Крымом обеспечено. Новости СВО - 18.06.2026 Украина.ру
В Сумах пахнет серой, сообщение с Крымом обеспечено. Новости СВО
Транспортное сообщение с Крымом и Арабатской стрелкой сохраняется, несмотря на удары ВСУ, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом сообщает 18 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-18T19:32
2026-06-18T19:32
спецоперация
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херсонская область
сумская область
владимир сальдо
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Глава Херсонской области сообщил, что пункты пропуска в Армянске и Джанкое продолжают работать — через последний можно проезжать только в светлое время суток. Мост между Ставками и Преображенкой (Крым) закрыт, но альтернативный проезд уже подготовлен. В Чонгаре, в районе Мирного и через пролив Тонкий уже готовятся альтернативные переправы.Другие новости к этому часу:🟥 Взрывы зафиксированы в Шостке Сумской области. В результате удара в Сумах был поражён склад с серой, сообщают местные власти. Удары по Сумам продолжаются;🟥 Взрывы зафиксированы в портовом переименованном Ильичёвске Одесской области;🟦 Отбой беспилотной опасности объявлен в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев;🟦 Ограничения сняты в аэропорту "Домодедово" - Росавиация;🟦 ВСУ готовятся оставить часть территории Днепропетровской области."На территории Дубовиковской сельской территориальной громады проводится обязательная эвакуация в принудительном порядке детей вместе с родителями.Согласно распоряжения начальника Днепропетровской областной военной администрации от 15 июня 2026 года № 1036/0527-26", - рассказал тг-канал "Воин DV" о симптомах ухудшающейся обстановки для киевского режима в регионе.🟦 В Сумской области под следствие попали несколько военнослужащих штаба одной из бригад ВСУ, которым начислили "боевые" за фиктивное участие в интервенции на территорию РФ. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Командование одной из бригад ВСУ фальсифицировало свои выезды на позиции подразделения в Суджанском районе Курской области", - сообщил собеседник агентства.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Сумах пахнет серой, сообщение с Крымом обеспечено. Новости СВО

19:32 18.06.2026
 
© Фото : Открытый источникКрым, Чёрное и Азовское моря. Вид из космоса
Крым, Чёрное и Азовское моря. Вид из космоса - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Открытый источник
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Транспортное сообщение с Крымом и Арабатской стрелкой сохраняется, несмотря на удары ВСУ, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом сообщает 18 июня телеграм-канал Украина.ру
Глава Херсонской области сообщил, что пункты пропуска в Армянске и Джанкое продолжают работать — через последний можно проезжать только в светлое время суток.
Мост между Ставками и Преображенкой (Крым) закрыт, но альтернативный проезд уже подготовлен. В Чонгаре, в районе Мирного и через пролив Тонкий уже готовятся альтернативные переправы.

Другие новости к этому часу:

🟥 Взрывы зафиксированы в Шостке Сумской области. В результате удара в Сумах был поражён склад с серой, сообщают местные власти. Удары по Сумам продолжаются;
🟥 Взрывы зафиксированы в портовом переименованном Ильичёвске Одесской области;
🟦 Отбой беспилотной опасности объявлен в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев;
🟦 Ограничения сняты в аэропорту "Домодедово" - Росавиация;
🟦 ВСУ готовятся оставить часть территории Днепропетровской области.
"На территории Дубовиковской сельской территориальной громады проводится обязательная эвакуация в принудительном порядке детей вместе с родителями.
Согласно распоряжения начальника Днепропетровской областной военной администрации от 15 июня 2026 года № 1036/0527-26", - рассказал тг-канал "Воин DV" о симптомах ухудшающейся обстановки для киевского режима в регионе.
🟦 В Сумской области под следствие попали несколько военнослужащих штаба одной из бригад ВСУ, которым начислили "боевые" за фиктивное участие в интервенции на территорию РФ. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование одной из бригад ВСУ фальсифицировало свои выезды на позиции подразделения в Суджанском районе Курской области", - сообщил собеседник агентства.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Дроноводы ВСУ продолжают охотиться на детей, итоги налёта на Москву. Итоги 18 июня
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