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Посол ЕС на Украине назвала планы Киева войти в Евросоюз в течение двух лет слишком оптимистичными
Посол ЕС на Украине назвала планы Киева войти в Евросоюз в течение двух лет слишком оптимистичными - 31.05.2023 Украина.ру
Посол ЕС на Украине назвала планы Киева войти в Евросоюз в течение двух лет слишком оптимистичными
Планы Украины вступить в ЕС в течение двух лет слишком оптимистичны, заявила новый посол ЕС на Украине Катарина Матернова в интервью словацкому изданию dennikn.sk 31 мая
2023-05-31T13:04
2023-05-31T13:04
2023-05-31T13:04
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вступление
евросоюз
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Ранее в начале 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгать заявил, что киевские власти рассчитывают пройти этап переговоров о вступлении в ЕС и стать полноправным членом Евросоюза за два года.По его словам, Украина также рассчитывает в этом году получить политическое решение от Европейского союза о начале переговоров о вступлении.По словам Матерновой, Украина способна проводить реформы и делает это довольно быстро.Катарина Матернова была назначена новым послом ЕС на Украине в апреле 2023 года. Ожидается, что она приступит к своим обязанностям в сентябре.Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в интервью изданию Украина.ру заявил ранее, что Киев не нужен ни в НАТО, ни в Евросоюзе, в том числе из-за непредсказуемости украинского режима и потенциального военного конфликта с Россией.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Александра Домрина на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:От Бразилии до ЮАР. Результаты битвы за Артемовск в глобальном масштабеПравославный храм в Мариуполе ремонтируют за счет Фонда КадыроваБритания готовит ракетную атаку на Москву
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новости, ес, украина-ес, киев, дмитрий кулеба, вступление, евросоюз, посол
Новости, ЕС, Украина-ЕС, Киев, Дмитрий Кулеба, вступление, Евросоюз, посол
Посол ЕС на Украине назвала планы Киева войти в Евросоюз в течение двух лет слишком оптимистичными
Планы Украины вступить в ЕС в течение двух лет слишком оптимистичны, заявила новый посол ЕС на Украине Катарина Матернова в интервью словацкому изданию dennikn.sk 31 мая
Ранее в начале 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгать заявил, что киевские власти рассчитывают пройти этап переговоров о вступлении в ЕС и стать полноправным членом Евросоюза за два года.
По его словам, Украина также рассчитывает в этом году получить политическое решение от Европейского союза о начале переговоров о вступлении.
"Предполагаю, что эта оценка с позиции самого вступления слишком оптимистична, но точные временные рамки я не могу обозначить", - сказала Матернова.
По словам Матерновой, Украина способна проводить реформы и делает это довольно быстро.
"Могу представить себе сценарий, что Украина уже в декабре начнет переговоры, на это необходимо согласие лидеров стран-членов. Если так произойдет, то при нынешней концентрации духа и мобилизации украинцы могут своим темпом явно удивить", - сказала Матернова.
Катарина Матернова была назначена новым послом ЕС на Украине в апреле 2023 года. Ожидается, что она приступит к своим обязанностям в сентябре.
Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в интервью изданию Украина.ру заявил ранее, что Киев не нужен ни в НАТО, ни в Евросоюзе, в том числе из-за непредсказуемости украинского режима и потенциального военного конфликта с Россией.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Александра Домрина на нашем сайте.
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