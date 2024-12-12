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Техдиректор "СпецТехМет" обвинён в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа

Техдиректор "СпецТехМет" обвинён в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа - 12.12.2024 Украина.ру

Техдиректор "СпецТехМет" обвинён в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа

Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении технического директора ООО "СпецТехМет" Владимира Евстропьева, обвиняемого в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в военных следственных органах СК РФ.

2024-12-12T12:16

2024-12-12T12:16

2024-12-12T12:17

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"Следствием установлено, что в 2019-2022 годах ООО "СпецТехМет" в рамках исполнения государственного оборонного заказа выполняло работы по государственным контрактам по разработке и проведению испытаний опытного образца военного назначения", - сказано в официальном сообщении.Следователи выяснили, что Евстропьев составил подложные документы и изготовил образцы ненадлежащего качества, совершив хищение свыше 12 миллионов рублей."В ходе расследования уголовного дела военными следователями обеспечено возмещение имущественного вреда в полном объеме", - сказано в официальном сообщении.В 2023 году Медведев признал срыв оборонзаказа и рассказал, что будет сделано для исправления ситуации Ранее в новостях: Вынесены приговоры бывшим менеджерам предприятий группы "Ростех" Также сообщалось, что СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде

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новости, россия, ск рф, мошенничество, оборонный бюджет, минобороны рф, криминал, впк, следственный комитет рф, следствие, уголовное дело