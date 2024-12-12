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Техдиректор "СпецТехМет" обвинён в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа
Техдиректор "СпецТехМет" обвинён в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа - 12.12.2024 Украина.ру
Техдиректор "СпецТехМет" обвинён в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа
Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении технического директора ООО "СпецТехМет" Владимира Евстропьева, обвиняемого в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в военных следственных органах СК РФ.
2024-12-12T12:16
2024-12-12T12:16
2024-12-12T12:17
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"Следствием установлено, что в 2019-2022 годах ООО "СпецТехМет" в рамках исполнения государственного оборонного заказа выполняло работы по государственным контрактам по разработке и проведению испытаний опытного образца военного назначения", - сказано в официальном сообщении.Следователи выяснили, что Евстропьев составил подложные документы и изготовил образцы ненадлежащего качества, совершив хищение свыше 12 миллионов рублей."В ходе расследования уголовного дела военными следователями обеспечено возмещение имущественного вреда в полном объеме", - сказано в официальном сообщении.В 2023 году Медведев признал срыв оборонзаказа и рассказал, что будет сделано для исправления ситуации Ранее в новостях: Вынесены приговоры бывшим менеджерам предприятий группы "Ростех" Также сообщалось, что СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде
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новости, россия, ск рф, мошенничество, оборонный бюджет, минобороны рф, криминал, впк, следственный комитет рф, следствие, уголовное дело
Новости, Россия, СК РФ, мошенничество, оборонный бюджет, Минобороны РФ, криминал, ВПК, Следственный Комитет РФ, следствие, уголовное дело
Техдиректор "СпецТехМет" обвинён в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа
12:16 12.12.2024 (обновлено: 12:17 12.12.2024)
Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении технического директора ООО "СпецТехМет" Владимира Евстропьева, обвиняемого в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в военных следственных органах СК РФ.