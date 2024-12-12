Техдиректор "СпецТехМет" обвинён в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа - 12.12.2024 Украина.ру
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Техдиректор "СпецТехМет" обвинён в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа
Техдиректор "СпецТехМет" обвинён в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа - 12.12.2024 Украина.ру
Техдиректор "СпецТехМет" обвинён в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа
Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении технического директора ООО "СпецТехМет" Владимира Евстропьева, обвиняемого в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в военных следственных органах СК РФ.
2024-12-12T12:16
2024-12-12T12:17
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"Следствием установлено, что в 2019-2022 годах ООО "СпецТехМет" в рамках исполнения государственного оборонного заказа выполняло работы по государственным контрактам по разработке и проведению испытаний опытного образца военного назначения", - сказано в официальном сообщении.Следователи выяснили, что Евстропьев составил подложные документы и изготовил образцы ненадлежащего качества, совершив хищение свыше 12 миллионов рублей."В ходе расследования уголовного дела военными следователями обеспечено возмещение имущественного вреда в полном объеме", - сказано в официальном сообщении.В 2023 году Медведев признал срыв оборонзаказа и рассказал, что будет сделано для исправления ситуации Ранее в новостях: Вынесены приговоры бывшим менеджерам предприятий группы "Ростех" Также сообщалось, что СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде
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Новости, Россия, СК РФ, мошенничество, оборонный бюджет, Минобороны РФ, криминал, ВПК, Следственный Комитет РФ, следствие, уголовное дело

Техдиректор "СпецТехМет" обвинён в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа

12:16 12.12.2024 (обновлено: 12:17 12.12.2024)
 
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении технического директора ООО "СпецТехМет" Владимира Евстропьева, обвиняемого в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в военных следственных органах СК РФ.
"Следствием установлено, что в 2019-2022 годах ООО "СпецТехМет" в рамках исполнения государственного оборонного заказа выполняло работы по государственным контрактам по разработке и проведению испытаний опытного образца военного назначения", - сказано в официальном сообщении.
Следователи выяснили, что Евстропьев составил подложные документы и изготовил образцы ненадлежащего качества, совершив хищение свыше 12 миллионов рублей.
"В ходе расследования уголовного дела военными следователями обеспечено возмещение имущественного вреда в полном объеме", - сказано в официальном сообщении.
В 2023 году Медведев признал срыв оборонзаказа и рассказал, что будет сделано для исправления ситуации
Ранее в новостях: Вынесены приговоры бывшим менеджерам предприятий группы "Ростех"
Также сообщалось, что СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде
 
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