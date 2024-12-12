https://ukraina.ru/20241212/1059603870.html

Глава дипломатии ЕС решила, кто будет участвовать переговорах о мире с Россией

Глава дипломатии ЕС решила, кто будет участвовать переговорах о мире с Россией - 12.12.2024 Украина.ру

Глава дипломатии ЕС решила, кто будет участвовать переговорах о мире с Россией

Евросоюз должен быть представлен на переговорах с Россией о прекращении конфликта на Украине. Об этом заявила испанской газете El Pais глава дипломатии ЕС Кая Каллас

2024-12-12T11:58

2024-12-12T11:58

2024-12-12T11:58

новости

россия

украина

москва

владимир зеленский

владимир путин

дмитрий песков

ес

сво

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058938424_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5bd7c009767891f651400ed4f128a5ce.jpg

По словам Каллас, она обсуждала с Зеленским перспективу переговоров с Россией и отметила, что "если будут какие-либо переговоры, то ЕС должен на них присутствовать".Из интервью не ясно, будет ли в переговорах участвовать сам Зеленский или официальная делегация нынешнего руководства Украины. Каллас также не прояснила, планируется ли участие в этих переговорах официальной делегации России, согласовано ли с Москвой участие делегации Евросоюза.В начале СВО в Киеве был официально оформлен запрет на переговоры с Москвой. Сторонники переговоров о мире на Украине преследовались в уголовном процессе. К концу 2024 года представители разных ветвей украинской власти заговорили о перспективе переговоров, обходя тему действующего запрета и формата прямого диалога.После вторжения украинской армии на территорию Курской области Владимир Путин заявил о невозможности переговоров с нынешним руководством Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков систематически подтверждает намерение Москвы достичь всех целей специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).Тем не менее, в ЕС считают возможным начать переговорный процесс нынешней зимой. Подробности в публикации Мирные переговоры по СВО могут начаться зимой, уверен премьер-министр Польши Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Ограбление России, ожидание нового удара "Орешником". Главное на Украине на утро 12 декабря

россия

украина

москва

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, ес, сво, переговоры, дипломатия, дипломатические отношения, дипломаты, еврокомиссия, европа, украина-ес, перемирие