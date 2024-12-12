Глава дипломатии ЕС решила, кто будет участвовать переговорах о мире с Россией
© DEITA.RU Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас
© DEITA.RU
Евросоюз должен быть представлен на переговорах с Россией о прекращении конфликта на Украине. Об этом заявила испанской газете El Pais глава дипломатии ЕС Кая Каллас
По словам Каллас, она обсуждала с Зеленским перспективу переговоров с Россией и отметила, что "если будут какие-либо переговоры, то ЕС должен на них присутствовать".
Из интервью не ясно, будет ли в переговорах участвовать сам Зеленский или официальная делегация нынешнего руководства Украины. Каллас также не прояснила, планируется ли участие в этих переговорах официальной делегации России, согласовано ли с Москвой участие делегации Евросоюза.
В начале СВО в Киеве был официально оформлен запрет на переговоры с Москвой. Сторонники переговоров о мире на Украине преследовались в уголовном процессе. К концу 2024 года представители разных ветвей украинской власти заговорили о перспективе переговоров, обходя тему действующего запрета и формата прямого диалога.
После вторжения украинской армии на территорию Курской области Владимир Путин заявил о невозможности переговоров с нынешним руководством Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков систематически подтверждает намерение Москвы достичь всех целей специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).
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