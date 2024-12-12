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Вдова "Да Винчи", призывавшая украинцев идти умирать, обвинила ВСУ в активном перемалывании своих

Вдова "Да Винчи", призывавшая украинцев идти умирать, обвинила ВСУ в активном перемалывании своих - 12.12.2024 Украина.ру

Вдова "Да Винчи", призывавшая украинцев идти умирать, обвинила ВСУ в активном перемалывании своих

Вдова одного из ликвидированных главарей "Правого сектора"* Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), глава медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова в своих соцсетях разразилась гневным постом в адрес украинского командования

2024-12-12T11:37

2024-12-12T11:37

2024-12-12T12:09

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Публикацию националистка озаглавила фразой: "когда выживание становится случайностью, а не стратегией". Дальше в тексте она написала, что офицеры в тылу абсолютно не понимают реалий войны и отдают "красивые", но абсолютно безумные приказы, которые стоят огромного числа жизней.По ее словам, сейчас боевик ВСУ может выжить, только если получит ранение, несовместимое с военной службой. Тем временем командование продолжает переходить границы разумного и кидает в штурм артиллеристов, потому что нет снарядов. Скоро за ними отправятся и медики, уверена Михайлова.Интересно, что в начале текущего года в интервью местной прессе Михайлова призывала украинцев идти умирать, мотивируя это тем, что отсидеться в тылу все равно ни у кого не получится."Все эти истории, что там кто-то не хочет идти в армию, - все будут воевать, хочешь ты этого, не хочешь ты этого. Просто нужно смириться с тем, что каждый сегодня призывного возраста. И даже непризывного возраста. Воевать будут все. Ну, то есть других вариантов нет и не будет", - сказала она в январе этого года, отметив, что на фронте очень страшно, а потери будут неминуемо расти.Вдова Да Винчи призвала украинцев идти умиратьМихайлова родилась в Днепропетровске (ныне Днепр), участвовала в событиях Евромайдана. После начала боевых действий в Донбассе вступила в националистическое формирование в качестве медика, а в 2017-м году нашла себе пару по общности нацистских интересов - одного из главарей "Правого сектора"* Коцюбайло.В 2020 году Михайлова избралась в Киевский городской совет от партии "Голос", у истоков которой стоял украинский музыкант, лидер группы "Окена Ельзы" Святослав Вакарчук.После того, как Коцюбайло был ликвидирован 7 марта 2023 года, его вдова развернула активную саморекламу, ее даже обвинили в том, что она намерена, прикрываясь мужем-"героем", дать второе дыхание своей политической карьере.В местных СМИ отмечали активную борьбу Михайловой с незаконной застройкой, из-за чего появилось предположение, что на самом деле националистка за вознаграждение лоббирует интересы конкретных застройщиков.Не гнушается вдова Коцюбайло и другими способами зарабатывания денег. В частности, она устраивает аукционы, на которых продает вещи погибших российских военных. Результат - награда лично из рук Владимира Зеленского.*Деятельность организации запрещена в РФ.

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новости, вооруженные силы украины, правый сектор, нацисты