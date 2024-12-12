https://ukraina.ru/20241212/1059609378.html

Как не начать войну на Украине заново: о целях России и новых игроках старого конфликта - Мендкович

Как не начать войну на Украине заново: о целях России и новых игроках старого конфликта - Мендкович - 12.12.2024 Украина.ру

Как не начать войну на Украине заново: о целях России и новых игроках старого конфликта - Мендкович

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру проанализировал, что наступит раньше: ядерный конфликт или переговоры по... Украина.ру, 12.12.2024

2024-12-12T13:15

2024-12-12T13:15

2024-12-12T13:15

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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру проанализировал, что наступит раньше: ядерный конфликт или переговоры по Украине, а также оценил ситуацию в Сирии. *В интервью упоминается Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ): организация, признанная террористической и запрещённая в России. 00:20 - На какие компромиссы готов пойти Киев? 04:41 - Украина в НАТО; 08:08 - О размещении ТЯО на Украине; 10:50 - Политический стиль Трампа сейчас; 12:02 - О делимитации границы Таджикистана и Киргизии; 15:34 - О реакции России на ситуацию в Сирии. ТГ-канал Никиты Мендковича - https://t.me/mendkovich Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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