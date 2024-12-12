Рябков: Россия категорически против членства Украины в НАТО - 12.12.2024 Украина.ру
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Рябков: Россия категорически против членства Украины в НАТО
Рябков: Россия категорически против членства Украины в НАТО - 12.12.2024 Украина.ру
Рябков: Россия категорически против членства Украины в НАТО
До и во время СВО позиция России по членству Украины в НАТО неизменно негативная. Об этом 12 декабря заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
2024-12-12T13:37
2024-12-12T13:37
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Дипломат напомнил о неизменности позиции официальном Москвы по проблеме расширения НАТО, в том числе и за счёт Украины."Членство Украины в НАТО для нас категорически неприемлемо, - подчеркнул Рябков. - И втягивание Украины в НАТО было одной из главных причин начала специальной военной операции. Мы не можем позволить дальнейшее приближение враждебного нам блока к нашим рубежам. Тем более, когда речь идет о такой стране как Украина, с которой нас связывает история, и где живет множество русскоязычных граждан, совсем не разделяющих так называемые атлантические амбиции".Тем временем Владимир Зеленский продвигает идею членства Украины в НАТО. МИД Украины заявил о безальтернативности такого членства.Против официального приглашения Украины в НАТО выступает Германия, Венгрия, Словакия и другие страны ЕС. Согласно уставу военно-политического блока, у приглашаемых к членству не должно быть состояния войны и нерешённых пограничных споров.Ранее на эту тему: Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО обсудит с Байденом, а от Трампа "ничего не зависит" Новости на эту тему: Фицо заверил, что никогда не поддержит вступление Украины в НАТО
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новости, украина, россия, москва, сергей рябков, владимир зеленский, нато, ес, украина-нато, евроинтеграция, расширение, нацбезопасность, национальные интересы, национальная безопасность
Новости, Украина, Россия, Москва, Сергей Рябков, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, Украина-НАТО, евроинтеграция, расширение, нацбезопасность, национальные интересы, национальная безопасность

Рябков: Россия категорически против членства Украины в НАТО

13:37 12.12.2024
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Михаил Маркив
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До и во время СВО позиция России по членству Украины в НАТО неизменно негативная. Об этом 12 декабря заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Дипломат напомнил о неизменности позиции официальном Москвы по проблеме расширения НАТО, в том числе и за счёт Украины.
"Членство Украины в НАТО для нас категорически неприемлемо, - подчеркнул Рябков. - И втягивание Украины в НАТО было одной из главных причин начала специальной военной операции. Мы не можем позволить дальнейшее приближение враждебного нам блока к нашим рубежам. Тем более, когда речь идет о такой стране как Украина, с которой нас связывает история, и где живет множество русскоязычных граждан, совсем не разделяющих так называемые атлантические амбиции".
Тем временем Владимир Зеленский продвигает идею членства Украины в НАТО. МИД Украины заявил о безальтернативности такого членства.
Против официального приглашения Украины в НАТО выступает Германия, Венгрия, Словакия и другие страны ЕС. Согласно уставу военно-политического блока, у приглашаемых к членству не должно быть состояния войны и нерешённых пограничных споров.
Ранее на эту тему: Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО обсудит с Байденом, а от Трампа "ничего не зависит"
Новости на эту тему: Фицо заверил, что никогда не поддержит вступление Украины в НАТО
 
НовостиУкраинаРоссияМоскваСергей РябковВладимир ЗеленскийНАТОЕСУкраина-НАТОевроинтеграциярасширениенацбезопасностьнациональные интересынациональная безопасность
 
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Заголовок открываемого материала
13:37Рябков: Россия категорически против членства Украины в НАТО
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