"Лондон оказался в неловком положении". Россия сохранила влияние на Ближнем Востоке

Враждебно настроенная к России британская пресса с сожалением пишет о том, что недавние события в Сирии не смогли поколебать российские позиции на Ближнем Востоке.

Газета Financial Times опрашивает военных экспертов, по словам которых, сегодня западные наблюдатели не видят никаких признаков поспешной эвакуации российских военных баз вблизи сирийского побережья – в Тартусе и Хмеймиме.Хотя, судя по тону этих публикаций, в Лондоне наверняка рассчитывали именно на такое развитие событий."Спутниковые снимки и данные с транспондеров отражают оживленное движение большегрузных самолетов в Хмеймиме за последнюю неделю.Аналитики говорят, что темпы прилета и отлета самолетов не соответствуют поспешному отправлению. Кроме того, в Тартус не прибыло ни одного судна для морской эвакуации оборудования и личного состава", – пишет об этом журналист Крис Кук.Ситуация на российских базах остается стабильной."Главный показатель – это сколько туда прибывает "Илов" и "Анов". Если россиянам придется покинуть Тартус, то мы явно увидим больше судов, чтобы вывезти имущество. Иными словами, если бы началась эвакуация, мы бы об этом узнали", – сказала старший научный сотрудник Фонда Карнеги* Дара Массикот.Английские обозреватели делают из этого довольно логичный вывод: несмотря на падение Башара Асада, Россия сумела сохранить за собой определенное влияние в Сирии и сохраняет свое военное присутствие в регионе.Вероятно, это произошло благодаря грамотной и профессиональной работе российских дипломатов, которые работают на турецком и израильском направлениях.А также в силу того, что за минувшие годы РФ сумела заработать в этой стране известный авторитет – в результате эффективных военных компаний и реализации различных гуманитарных программ.Прочность российских позиций на Ближнем Востоке засвидетельствовало и то, что Объединенные Арабские Эмираты заключили в эти дни важное торговое соглашение с Российской Федерацией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), договорившись снизить торговые пошлины.Причем, как отмечают в Великобритании, это произошло непосредственно после ближневосточного турне британского премьер-министра Кира Стармера, которое англичанами расценивается как неудачное."О сделке ОАЭ с Евразийским экономическим союзом, куда входит правительство Владимира Путина, было объявлено сразу после того, как премьер-министр вернулся в Британию – что может поставить Даунинг-стрит в неловкое положение.Запад ввел против России многочисленные экономические санкции с тем, чтобы лишить ее доступа к важнейшим военным материалам, а также ослабить ее возможности. Но попытки изолировать Москву были частично сорваны по причине стремления других стран и дальше поддерживать отношения с Россией", – с явным сожалением пишет The Telegraph UK.Действительно – санкции работают совершенно в другую сторону.По данным министерства экономики Объединенных Арабских Эмиратов, начиная с 2022 года российский экспорт в ОАЭ вырос в два с лишним раза, увеличившись с 5,2 миллиарда американских долларов в 2021-м до рекордного показателя в 10,9 миллиарда долларов.Несмотря на все посулы и уговоры западников, руководители Объединённых Арабских Эмиратов не скрывают желания расширять торговые отношения с Россией и Белоруссией – например, в рамках партнерства с членами Евразийского экономического союза. Причина в том, что они прекрасно понимают потенциал подобных контактов."Имея совокупную численность населения примерно 200 миллионов человек и ВВП, приближающийся к пяти триллионам долларов, ЕАЭС предлагает богатый пласт возможностей нашему частному сектору", – сказал по этому поводу министр торговли ОАЭ Тани Аль Зейуди.В то же время сотрудничество с Великобританией пока что явно стагнирует, невзирая на активные лоббистские усилия британских политиков."Отношения ОАЭ с Британией в последние годы отмечены напряженностью… Кир Стармер во время своего визита встретился с президентом Объединённых Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Премьер-министр во время этой поездки старательно обхаживал влиятельных финансистов ОАЭ, пытаясь получить инвестиции для британской инфраструктуры", – пишет журналист Тим Уоллес.Однако эти усилия так и не привели к каким-то прорывным сделкам, потому что страны арабского мира настороженно относятся к Западу – памятуя как о воровстве российских валютных активов, так и о войне Израиля против Газы, Ливана и Сирии, которую активно поддержал Лондон.Индия – важнейший торговый партнер ОАЭ – тоже укрепляет дружественные отношения с Россией – невзирая на последние события в Сирии. Причем, речь идет не только об экономических, но и о военно-политических связях.Об этом свидетельствует визит министра обороны Индии Раджнатха Сингха, который прилетел в Москву 10 декабря."Несмотря на геополитические вызовы и сильное давление, как публичное, так и частное, Индия приняла осознанное решение не только продолжать тесное взаимодействие с Россией, но и углублять, а также активно расширять сотрудничество", – пишет об этом газета The Hindu.Действительно – консервативное британское правительство бывшего премьера Риши Сунака, который имеет этнические индусские корни, неоднократно нажимало на Дели, требуя отказаться от партнерства с Москвой и поддержать западные санкции против россиян.Однако индийцы ответили на это по-своему, забрав свое золото из ненадежных британских банков. А сейчас Раджнатх Сингх договаривается с российским руководством о поставке современных вооружений.Кроме того, он возложил венок к Могиле Неизвестного солдата возле Кремля, чтобы почтить память советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. А этот символичный знаковый жест тоже не понравится ни Киеву, ни Лондону, ни Вашингтону."Мы всегда будем рядом с нашими российскими коллегами", – заявил индийский политик на заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству (IRIGC-M&MTC), где он выступал в качестве сопредседателя вместе с министром обороны России Андреем Белоусовым.Таким образом, можно констатировать: смена власти в Сирии не смогла ослабить позиции России в странах третьего мира. И это свидетельствует о том, какой запас прочности имеет сейчас внешнеполитическая позиция России.Также об отношениях Москвы с арабскими странами – в материале Александра Сокуренко Ключевые страны. Путин посещает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты на сайте Украина.ру.

