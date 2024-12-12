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Ленд-лиз Киеву вычеркнули из военного бюджета США: что это значит

Ленд-лиз Киеву вычеркнули из военного бюджета США: что это значит - 12.12.2024 Украина.ру

Ленд-лиз Киеву вычеркнули из военного бюджета США: что это значит

Палата представителей США уже приняла закон о финансировании нацобороны, однако оказалось, что места для помощи Украине по ленд-лизу в военном бюджете Америки не нашлось. Этот факт обнаружила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова, о чем и написала в своих соцсетях

2024-12-12T12:23

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Ленд-лиз - механизм американской помощи союзникам, предусматривающий передачу им боеприпасов, техники, продовольствия, медицинского оборудования и лекарств, а также нефтепродуктов, без оплаты. Изначально все поставки по ленд-лизу оплачивает казначейство США, возврат принимающей стороной производится уже после завершения военных действий. Эту схему Вашингтон активно использовал в 1941-1945 годах.Ленд-лиз США для Украины вступил в силу 9 мая 2022 года, однако на деле схему ни разу не применили на практике, и закон прекратил действие 30 сентября 2023 года.Новый военный бюджет США составит рекордные 884 миллиарда долларов, что на 1% больше, чем в 2023 году. Теперь его должен одобрить Сенат Конгресса, а финальную подпись на документе поставит уходящий с поста президент США Джо Байден.Его активное стремление как можно больше вкладывать в ВСУ накануне высмеял вновь избранный американский лидер Дональд Трамп. В своих соцсетях он опубликовал мем "Как работает байденомика". В схеме пять пунктов: "1. Вы платите налоги. 2. Я отправляю их на Украину. 3. Они возвращают их Хантеру. 4. Хантер отдает их мне. 5. Я помилую Хантера".Ранее в Пентагоне сообщили, что общий объем американской военной помощи Украине за время работы администрации Байдена превысил 62 миллиарда долларов. Вновь избранный американский лидер Трамп уже несколько раз после подведения итогов голосования сказал, что намерен сделать всё для разрешения украинского кризиса и помощь Киеву будет сокращена.Накануне американская газета The New York Times добавила, что теоретически Трамп может даже попытаться разморозить российские активы и расторгнуть кредит в размере 20 миллиардов долларов Украине, который обеспечен процентами от них.Не так давно Трамп объявил, что в США начнет работу новое ведомство - Департамент эффективности правительства (DOGE), который займется ликвидацией излишних трат. И возглавит его американский миллиардер Илон Маск.В среду, 11 декабря, он заявил, что очередная отправка США финансовой помощи нынешнему руководству Украины перешла все пределы безумия."Сколько мы им уже отправили? Это уже за гранью безумия", — подчеркнул Маск.Другие темы: "Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по Таганрогу.

https://ukraina.ru/20241211/1059568808.html

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