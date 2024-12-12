Песков рассказал, когда будет ответ за ракетный удар с Украины по Таганрогу - 12.12.2024 Украина.ру
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Песков рассказал, когда будет ответ за ракетный удар с Украины по Таганрогу
Песков рассказал, когда будет ответ за ракетный удар с Украины по Таганрогу - 12.12.2024 Украина.ру
Песков рассказал, когда будет ответ за ракетный удар с Украины по Таганрогу
Россия обязательно ответит на атаку ракетами ATACMS с украинской территории. Об этом 12 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2024-12-12T12:31
2024-12-12T12:31
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Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал сообщение Минобороны России о нанесении ракетного удара по Таганрогу утром 11 декабря шестью ракетами ATACMS. Накануне вечером 11 декабря Минобороны России сообщило о нанесённом утром 11 декабря ракетном ударе по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. Ракетный удар был нанесён с территории Украины поставленными из США ракетами ATACMS.Подробности в публикации Минобороны РФ обещает возмездие за удар ATACMS по военному аэродрому ТаганрогТакже на эту тему: "Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по ТаганрогуРанее на эту тему: "Ответ всегда будет": Путин предупредил о последствиях российского возмездия
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новости, таганрог, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, всу, сша, atacms, ракеты, ракетный удар, минобороны рф, ростовская область, "орешник"
Новости, Таганрог, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, США, ATACMS, ракеты, ракетный удар, Минобороны РФ, Ростовская область, "Орешник"

Песков рассказал, когда будет ответ за ракетный удар с Украины по Таганрогу

12:31 12.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Россия обязательно ответит на атаку ракетами ATACMS с украинской территории. Об этом 12 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал сообщение Минобороны России о нанесении ракетного удара по Таганрогу утром 11 декабря шестью ракетами ATACMS.
"Здесь я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где чётко сказано, что ответ последует,- сказал Песков. - Ответ, естественно, последует - тогда и так, как будет признано целесообразным. Но он последует обязательно".
Накануне вечером 11 декабря Минобороны России сообщило о нанесённом утром 11 декабря ракетном ударе по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. Ракетный удар был нанесён с территории Украины поставленными из США ракетами ATACMS.
Подробности в публикации Минобороны РФ обещает возмездие за удар ATACMS по военному аэродрому Таганрог
Также на эту тему: "Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по Таганрогу
Ранее на эту тему: "Ответ всегда будет": Путин предупредил о последствиях российского возмездия
 
НовостиТаганрогРоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВСУСШАATACMSракетыракетный ударМинобороны РФРостовская область"Орешник"
 
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