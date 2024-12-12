https://ukraina.ru/20241212/1059606190.html

Песков рассказал, когда будет ответ за ракетный удар с Украины по Таганрогу

Песков рассказал, когда будет ответ за ракетный удар с Украины по Таганрогу - 12.12.2024 Украина.ру

Песков рассказал, когда будет ответ за ракетный удар с Украины по Таганрогу

Россия обязательно ответит на атаку ракетами ATACMS с украинской территории. Об этом 12 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

2024-12-12T12:31

2024-12-12T12:31

2024-12-12T12:31

новости

таганрог

россия

украина

дмитрий песков

владимир путин

вооруженные силы украины

всу

сша

atacms

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056467654_0:137:3071:1864_1920x0_80_0_0_aa95197b84d00bc3e8cd13a84299a018.jpg.webp

Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал сообщение Минобороны России о нанесении ракетного удара по Таганрогу утром 11 декабря шестью ракетами ATACMS. Накануне вечером 11 декабря Минобороны России сообщило о нанесённом утром 11 декабря ракетном ударе по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. Ракетный удар был нанесён с территории Украины поставленными из США ракетами ATACMS.Подробности в публикации Минобороны РФ обещает возмездие за удар ATACMS по военному аэродрому ТаганрогТакже на эту тему: "Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по ТаганрогуРанее на эту тему: "Ответ всегда будет": Путин предупредил о последствиях российского возмездия

таганрог

россия

украина

сша

ростовская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, таганрог, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, всу, сша, atacms, ракеты, ракетный удар, минобороны рф, ростовская область, "орешник"