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Песков рассказал, когда будет ответ за ракетный удар с Украины по Таганрогу
Песков рассказал, когда будет ответ за ракетный удар с Украины по Таганрогу - 12.12.2024 Украина.ру
Песков рассказал, когда будет ответ за ракетный удар с Украины по Таганрогу
Россия обязательно ответит на атаку ракетами ATACMS с украинской территории. Об этом 12 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2024-12-12T12:31
2024-12-12T12:31
2024-12-12T12:31
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Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал сообщение Минобороны России о нанесении ракетного удара по Таганрогу утром 11 декабря шестью ракетами ATACMS. Накануне вечером 11 декабря Минобороны России сообщило о нанесённом утром 11 декабря ракетном ударе по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. Ракетный удар был нанесён с территории Украины поставленными из США ракетами ATACMS.Подробности в публикации Минобороны РФ обещает возмездие за удар ATACMS по военному аэродрому ТаганрогТакже на эту тему: "Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по ТаганрогуРанее на эту тему: "Ответ всегда будет": Путин предупредил о последствиях российского возмездия
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Песков рассказал, когда будет ответ за ракетный удар с Украины по Таганрогу
Россия обязательно ответит на атаку ракетами ATACMS с украинской территории. Об этом 12 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.