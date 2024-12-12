Пушков ответил на слова Каллас об участии представителей ЕС на переговорах по Украине - 12.12.2024 Украина.ру
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Пушков ответил на слова Каллас об участии представителей ЕС на переговорах по Украине
Пушков ответил на слова Каллас об участии представителей ЕС на переговорах по Украине - 12.12.2024 Украина.ру
Пушков ответил на слова Каллас об участии представителей ЕС на переговорах по Украине
Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что страны Евросоюза должны присутствовать на возможных переговорах о завершении конфликта на Украине
2024-12-12T13:55
2024-12-12T13:56
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"Помимо того, что для таких переговоров пока нет условий в силу известной позиции Киева, в любом случае представителям ЕС на гипотетических переговорах делать совершенно нечего, поскольку руководство ЕС выступает не за переговоры, а за продолжение войны… Единственной целью такого участия будет срыв переговоров", - написал политик.Он добавил, что "посредником Евросоюз выступать также не может".Подробнее о словах Каллас - в материале Глава дипломатии ЕС решила, кто будет участвовать переговорах о мире с Россией на сайте Украина.ру.
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новости, украина, алексей пушков, россия, киев, ес
Новости, Украина, Алексей Пушков, Россия, Киев, ЕС

Пушков ответил на слова Каллас об участии представителей ЕС на переговорах по Украине

13:55 12.12.2024 (обновлено: 13:56 12.12.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что страны Евросоюза должны присутствовать на возможных переговорах о завершении конфликта на Украине
"Помимо того, что для таких переговоров пока нет условий в силу известной позиции Киева, в любом случае представителям ЕС на гипотетических переговорах делать совершенно нечего, поскольку руководство ЕС выступает не за переговоры, а за продолжение войны… Единственной целью такого участия будет срыв переговоров", - написал политик.
Он добавил, что "посредником Евросоюз выступать также не может".
"Наконец, речь не идет о вопросах, касающихся территории стран ЕС или их безопасности. Ни Россия, ни Украина в ЕС не входят. Так что для участия ЕС в таких переговорах нет никаких оснований", - заключил Пушков.
Подробнее о словах Каллас - в материале Глава дипломатии ЕС решила, кто будет участвовать переговорах о мире с Россией на сайте Украина.ру.
 
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