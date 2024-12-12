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Пушков ответил на слова Каллас об участии представителей ЕС на переговорах по Украине

Пушков ответил на слова Каллас об участии представителей ЕС на переговорах по Украине - 12.12.2024 Украина.ру

Пушков ответил на слова Каллас об участии представителей ЕС на переговорах по Украине

Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что страны Евросоюза должны присутствовать на возможных переговорах о завершении конфликта на Украине

2024-12-12T13:55

2024-12-12T13:55

2024-12-12T13:56

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"Помимо того, что для таких переговоров пока нет условий в силу известной позиции Киева, в любом случае представителям ЕС на гипотетических переговорах делать совершенно нечего, поскольку руководство ЕС выступает не за переговоры, а за продолжение войны… Единственной целью такого участия будет срыв переговоров", - написал политик.Он добавил, что "посредником Евросоюз выступать также не может".Подробнее о словах Каллас - в материале Глава дипломатии ЕС решила, кто будет участвовать переговорах о мире с Россией на сайте Украина.ру.

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новости, украина, алексей пушков, россия, киев, ес