Пушков ответил на слова Каллас об участии представителей ЕС на переговорах по Украине
13:55 12.12.2024 (обновлено: 13:56 12.12.2024)
Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что страны Евросоюза должны присутствовать на возможных переговорах о завершении конфликта на Украине
"Помимо того, что для таких переговоров пока нет условий в силу известной позиции Киева, в любом случае представителям ЕС на гипотетических переговорах делать совершенно нечего, поскольку руководство ЕС выступает не за переговоры, а за продолжение войны… Единственной целью такого участия будет срыв переговоров", - написал политик.
Он добавил, что "посредником Евросоюз выступать также не может".
"Наконец, речь не идет о вопросах, касающихся территории стран ЕС или их безопасности. Ни Россия, ни Украина в ЕС не входят. Так что для участия ЕС в таких переговорах нет никаких оснований", - заключил Пушков.
Подробнее о словах Каллас - в материале Глава дипломатии ЕС решила, кто будет участвовать переговорах о мире с Россией на сайте Украина.ру.