Эскалация в наследство. Почему Трамп может продолжить политику Байдена в Украине и в мире - 12.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241212/1059607381.html
Эскалация в наследство. Почему Трамп может продолжить политику Байдена в Украине и в мире
Эскалация в наследство. Почему Трамп может продолжить политику Байдена в Украине и в мире - 12.12.2024 Украина.ру
Эскалация в наследство. Почему Трамп может продолжить политику Байдена в Украине и в мире
Будущий (после 20 января 2025 года) новый президент США Дональд Трамп уже сейчас говорит много. По делу и просто так. С пафосом и обыденно. Но больше всего планета прислушивается к его словам о мире и войне в Украине, где Запад схлестнулся с Россией и хочет ее там победить украинскими руками.
2024-12-12T13:07
2024-12-12T13:11
украина
россия
сша
дональд трамп
джо байден
владимир зеленский
нато
bloomberg
reuters
владимир скачко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0c/1059607079_0:60:800:510_1920x0_80_0_0_4b49c8281243c48066a35f761c593336.jpg
И Трамп сказал-таки на эту тему главное: он – за мир, но не за немедленный, в 24 часа, а за то, что получится по реальной ситуации.Случилось это с Трампом сразу после его встречи в Париже 7 декабря 2024 года с просроченным фронтменом неонацистского режима в Украине Владимиром Зеленским, на что его сфоловал президент Франции Эмманюэль Макрон, который, похоже, что-то не то съел и немедленно почувствовал себе сильнее Наполеона Бонапарта и тоже хочет "победить Россию Путина".Так вот в интервью New York Post, а перед этим он в эфире NBC Трамп повторил, что хочет мира в Украине, но сможет его достичь, "если получится". Согласитесь, эти слова очень сильно корректируют прежнюю позицию – "за 24 часа", как он обещал во время предвыборной гонки и сразу после нее.И слилось это потому, что Трамп, похоже, готов не только получить в наследство эскалацию конфликта в Украине, которой уходящая администрация демократа Джо Байдена хочет подпортить ему старт президентства, но и продолжать прежнюю внешнюю политику США, отстаивающую продолжение войны, опирающуюся на эту войну.Эти слова Трампа очень резко меняют оценки "встречи на троих" (Трамп-Макрон-Зеленский) в Париже. Если раньше говорили, что она стала полным провалом для Зеленского и его неонацистской Украины, то теперь можно утверждать, что результат – фифти-фифти, 50 на 50. То есть стопудово похоже, что проиграл лично Зеленский: на него Трамп смотрел крайне презрительно, потому что явно не хочет впредь иметь с ним дело по любым вопросам. Но вот Украина по-прежнему может остаться в фокусе интересов Трампа и использоваться им, как и предшественником Байденом, в качестве одного из главных инструментов внешней политики. При выяснении отношений и с Россией, и вообще в вопросах войны и мира.Другими словами администрация демократов Байдена смогла оставить республиканцам Трампа в наследство тотальную эскалацию, как средство проведения внешней политики США, и Трамп с этим соглашается. То есть будет и выделять Украина деньги и оружие (может, в меньших количествах), и продолжит конфликтовать в других регионах мира (индо-тихоокеанский регион – ИТР и Ближний Восток).И прямым и косвенным подтверждением этого являются сообщения Associated Press (AP) и Reuters о том, что Байден принял секретный меморандум по национальной безопасности США, который должен стать "дорожной картой" для будущей администрации Трампа в вопросах внешней политики. И касается он непосредственного противостояния США с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей.Меморандум включает в себя четыре общие рекомендации уходящих байденистов своим сменщикам-трампистам:– улучшение межведомственного сотрудничества американского правительства в вопросах внешней политики;– ускорение и улучшение обмена информацией с союзниками (В Европе с НАТО и в ИТР) о действиях противников США;– усовершенствование и согласование использования санкций и других экономических инструментов США и Запада для достижения максимальной эффективности;– усиление подготовки к управлению одновременными кризисами с участием всех обозначенных противников – России, Китая, Северной Кореи и ИранаБайденисты уверены, что их меморандум поможет команде Трампа "с первого дня выстроить свой подход к ужесточению отношений с основными противниками и конкурентами США". А также создать "возможности, чтобы новая команда и Конгресс могли сразу приступить к работе". Без раскачки, а в режиме преемственности.Причем байденисты настойчиво повторяют, что своим документом они только "стремились координировать свои действия по вопросам национальной безопасности в переходный период", а не пытались "загнать Трампа в рамки или склонить к тому или иному варианту". Но именно эти уверения и подтверждают – внешняя политика США может быть преемственной, и Трамп склоняется к тому, чтобы согласиться с этим. Если ему будет выгодно, конечно.Например, если у него не получится склонить Россию к немедленным мирным переговорам на своих условиях. Или Китай не захочет прислушиваться к американским рекомендациям. Либо так или иначе взбрыкнут Иран и Северная Корея.А в проблеме войны в Украине уже очевидно, что для эскалации имени Трампа уже имеются, как минимум, четыре шага усиления, на которые может пойти новый президент США:а) дальнейшее усиленное и ускоренное вооружение Украины, вплоть до размещения в ней атомного оружия, новейших средств его доставки, самолетов, дальнобойных и баллистических ракет и т. д. и т. п;б) приглашение Украины в НАТО как гарантия ее безопасности перед российским оружием в СВО. С этим согласны многие "ястребы" и в США, и в Европе;в) введение в Украину миротворческого контингента, набранного в странах НАТО, что означает выход этих войск непосредственно на границу с Россией, против чего, собственное, и ведется СВО, но на чем активно настаивает нынешний французский недо-Бонапарт Макрон.Указанный меморандум публиковать не будут из-за его как бы чрезвычайной секретности. Но вот что характерно: в том или ином виде, все вместе или по отдельности все эти шаги, (очередность их не имеет значения, они могут делаться даже одновременно) отражены в так называемых трех "планах мира" от команды Трампа – спецпосланника по Украине Кита Келлога, бывшего разведчика и посла Ричарда Гренелла и будущего вице-президента Джей Ди Вэнса.И все они так или иначе выдвигаются России в качестве ультиматума и являются по сути дипломатическим шантажом: не примите наши предложения – спустим на вас именно этих "собак".А в довершение к этим шагам США готовы задействовать и новые санкции, касающиеся торговли российской нефтью. Источники агентства Bloomberg уже сообщили, что власти США прорабатывают ужесточение санкций против экспорта российской нефти. Конкретнее – против танкерных флотов из разных стран, транспортирующих это сырье.Журналисты и эксперты предупреждают и напоминают: демократы Байдена долго не решались вводить эти ограничения и рестрикции из опасения, что они приведут к резкому взлету цен на энергоносители. В том числе, ударят и по США. Но теперь, когда ситуация заходит в парадигму "или пан или пропал", в Белом доме готовы, как пишет Bloomberg, к "более агрессивным действиям".А общая цель всех этих планов – это в конечном итоге, как ни странно, как раз обвал цен на нефть, препятствия в торговле ею Россией и падение российских бюджетных доходов, позволяющих Москве проводить независимую политику.И в складывающейся ситуации, как всегда важны позиции как Украины, так и России. Украины – в меньшей мере, так как ей по-прежнему отведена роль поставщика пушечного мяса на войну.И самое противное в том, что Зеленский с этим согласен. И занят он лишь тем, чтобы как-то противиться собственному списанию Трампом в политический утиль. По поводу решения этого вопроса он и суетится, всеми силами доказывая что он – именно тот "ястреб", который и может повести Украину в последний и решительный бой. Именно для этих целей Зеленский хамит Трампу, пытается выбить поблажки себе по максимуму из Байдена и из Европы и даже предложил создание контактной группы из числа европейских стран по урегулированию конфликта путем приглашения Украины в НАТО.Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров разъяснил потом, что его шеф собирается пригласить в контактную группу ключевых европейских партнеров. "Окончательный перечень участников еще формируется, но это страны, которые имеют дальнобойные возможности, страны, которые делают наибольшие инвестиции в украинское производство оружия, и страны, от которых зависит наше будущее в НАТО", – сказал он.Отдельно он подчеркнул, что делать все это Украина готова вместе с США. Но может и без них – лишь бы только Европа согласилась оставить его президентом…И, конечно же, свое коррективы в эти расклады вносит Россия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже сказал, что Кремль понимает все потуги и Зеленского, и – это самое главное! – его кураторов в команде Байдена – своим наследством осложнить работу Трампа. "Многие прогнозируют попытки администрации Байдена оставить соответствующее тяжелое наследство в плане эскалации напряженности в отношениях с Россией. И очевидно, что действующая администрация будет идти по этому пути и будет пытаться это наследство оставить. Как и каким образом – мы с вами увидим вместе", – сказал Песков.Однако, с другой стороны, у России есть "противоядие": во-первых, ей все эти пляски вокруг мирных переговоров нужны, как зайцу стоп-сигнал. К миру Россия готова, но на своих условиях – мир должен навсегда обеспечить безопасность России на украинском направлении. Ради этого она затеяла СВО, а президент Путин уже всех заверил: все задачи спецоперации будут выполнены. А вот Украина в результате этого выполнения может вообще исчезнуть с карты мира.Во-вторых, у России уже есть "Орешник", который в новых условиях рассматривается, как средство безъядерного сдерживания возможной ядерной агрессии Запада. То есть "Орешник" и без задействования ядерного оружия массового поражения готов нанести Западу, всему или по отдельности самым рьяным странам, поражение, от которого он (они) не оправятся.Это совершенно новое обстоятельство, к которому пришла Россия, а вот Запада к этому не готов. Но Песков же не зря сказал: будем посмотреть, что Запад еще учудит, но все его шаги – под контролем. В это и хочется верить.Подробнее о том, почему Зеленский так хочет эскалации российско-украинского конфликта - в статье Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа"
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0c/1059607079_21:0:781:570_1920x0_80_0_0_ada7fcd4242ea67c4abaeae42b4b9d9f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, сша, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, нато, bloomberg, reuters, владимир скачко, мнения
Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО, bloomberg, Reuters, Владимир Скачко, Мнения

Эскалация в наследство. Почему Трамп может продолжить политику Байдена в Украине и в мире

13:07 12.12.2024 (обновлено: 13:11 12.12.2024)
 
Свежее мясо
Свежее мясо
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Будущий (после 20 января 2025 года) новый президент США Дональд Трамп уже сейчас говорит много. По делу и просто так. С пафосом и обыденно. Но больше всего планета прислушивается к его словам о мире и войне в Украине, где Запад схлестнулся с Россией и хочет ее там победить украинскими руками.
И Трамп сказал-таки на эту тему главное: он – за мир, но не за немедленный, в 24 часа, а за то, что получится по реальной ситуации.
Случилось это с Трампом сразу после его встречи в Париже 7 декабря 2024 года с просроченным фронтменом неонацистского режима в Украине Владимиром Зеленским, на что его сфоловал президент Франции Эмманюэль Макрон, который, похоже, что-то не то съел и немедленно почувствовал себе сильнее Наполеона Бонапарта и тоже хочет "победить Россию Путина".
Так вот в интервью New York Post, а перед этим он в эфире NBC Трамп повторил, что хочет мира в Украине, но сможет его достичь, "если получится". Согласитесь, эти слова очень сильно корректируют прежнюю позицию – "за 24 часа", как он обещал во время предвыборной гонки и сразу после нее.
И слилось это потому, что Трамп, похоже, готов не только получить в наследство эскалацию конфликта в Украине, которой уходящая администрация демократа Джо Байдена хочет подпортить ему старт президентства, но и продолжать прежнюю внешнюю политику США, отстаивающую продолжение войны, опирающуюся на эту войну.
Эти слова Трампа очень резко меняют оценки "встречи на троих" (Трамп-Макрон-Зеленский) в Париже. Если раньше говорили, что она стала полным провалом для Зеленского и его неонацистской Украины, то теперь можно утверждать, что результат – фифти-фифти, 50 на 50. То есть стопудово похоже, что проиграл лично Зеленский: на него Трамп смотрел крайне презрительно, потому что явно не хочет впредь иметь с ним дело по любым вопросам. Но вот Украина по-прежнему может остаться в фокусе интересов Трампа и использоваться им, как и предшественником Байденом, в качестве одного из главных инструментов внешней политики. При выяснении отношений и с Россией, и вообще в вопросах войны и мира.
Другими словами администрация демократов Байдена смогла оставить республиканцам Трампа в наследство тотальную эскалацию, как средство проведения внешней политики США, и Трамп с этим соглашается. То есть будет и выделять Украина деньги и оружие (может, в меньших количествах), и продолжит конфликтовать в других регионах мира (индо-тихоокеанский регион – ИТР и Ближний Восток).
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
И прямым и косвенным подтверждением этого являются сообщения Associated Press (AP) и Reuters о том, что Байден принял секретный меморандум по национальной безопасности США, который должен стать "дорожной картой" для будущей администрации Трампа в вопросах внешней политики. И касается он непосредственного противостояния США с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей.
Меморандум включает в себя четыре общие рекомендации уходящих байденистов своим сменщикам-трампистам:
– улучшение межведомственного сотрудничества американского правительства в вопросах внешней политики;
– ускорение и улучшение обмена информацией с союзниками (В Европе с НАТО и в ИТР) о действиях противников США;
– усовершенствование и согласование использования санкций и других экономических инструментов США и Запада для достижения максимальной эффективности;
– усиление подготовки к управлению одновременными кризисами с участием всех обозначенных противников – России, Китая, Северной Кореи и Ирана
Байденисты уверены, что их меморандум поможет команде Трампа "с первого дня выстроить свой подход к ужесточению отношений с основными противниками и конкурентами США". А также создать "возможности, чтобы новая команда и Конгресс могли сразу приступить к работе". Без раскачки, а в режиме преемственности.
Причем байденисты настойчиво повторяют, что своим документом они только "стремились координировать свои действия по вопросам национальной безопасности в переходный период", а не пытались "загнать Трампа в рамки или склонить к тому или иному варианту". Но именно эти уверения и подтверждают – внешняя политика США может быть преемственной, и Трамп склоняется к тому, чтобы согласиться с этим. Если ему будет выгодно, конечно.
Например, если у него не получится склонить Россию к немедленным мирным переговорам на своих условиях. Или Китай не захочет прислушиваться к американским рекомендациям. Либо так или иначе взбрыкнут Иран и Северная Корея.
А в проблеме войны в Украине уже очевидно, что для эскалации имени Трампа уже имеются, как минимум, четыре шага усиления, на которые может пойти новый президент США:
а) дальнейшее усиленное и ускоренное вооружение Украины, вплоть до размещения в ней атомного оружия, новейших средств его доставки, самолетов, дальнобойных и баллистических ракет и т. д. и т. п;
б) приглашение Украины в НАТО как гарантия ее безопасности перед российским оружием в СВО. С этим согласны многие "ястребы" и в США, и в Европе;
в) введение в Украину миротворческого контингента, набранного в странах НАТО, что означает выход этих войск непосредственно на границу с Россией, против чего, собственное, и ведется СВО, но на чем активно настаивает нынешний французский недо-Бонапарт Макрон.
Указанный меморандум публиковать не будут из-за его как бы чрезвычайной секретности. Но вот что характерно: в том или ином виде, все вместе или по отдельности все эти шаги, (очередность их не имеет значения, они могут делаться даже одновременно) отражены в так называемых трех "планах мира" от команды Трампа – спецпосланника по Украине Кита Келлога, бывшего разведчика и посла Ричарда Гренелла и будущего вице-президента Джей Ди Вэнса.
И все они так или иначе выдвигаются России в качестве ультиматума и являются по сути дипломатическим шантажом: не примите наши предложения – спустим на вас именно этих "собак".
А в довершение к этим шагам США готовы задействовать и новые санкции, касающиеся торговли российской нефтью. Источники агентства Bloomberg уже сообщили, что власти США прорабатывают ужесточение санкций против экспорта российской нефти. Конкретнее – против танкерных флотов из разных стран, транспортирующих это сырье.
Журналисты и эксперты предупреждают и напоминают: демократы Байдена долго не решались вводить эти ограничения и рестрикции из опасения, что они приведут к резкому взлету цен на энергоносители. В том числе, ударят и по США. Но теперь, когда ситуация заходит в парадигму "или пан или пропал", в Белом доме готовы, как пишет Bloomberg, к "более агрессивным действиям".
А общая цель всех этих планов – это в конечном итоге, как ни странно, как раз обвал цен на нефть, препятствия в торговле ею Россией и падение российских бюджетных доходов, позволяющих Москве проводить независимую политику.
И в складывающейся ситуации, как всегда важны позиции как Украины, так и России. Украины – в меньшей мере, так как ей по-прежнему отведена роль поставщика пушечного мяса на войну.
И самое противное в том, что Зеленский с этим согласен. И занят он лишь тем, чтобы как-то противиться собственному списанию Трампом в политический утиль. По поводу решения этого вопроса он и суетится, всеми силами доказывая что он – именно тот "ястреб", который и может повести Украину в последний и решительный бой. Именно для этих целей Зеленский хамит Трампу, пытается выбить поблажки себе по максимуму из Байдена и из Европы и даже предложил создание контактной группы из числа европейских стран по урегулированию конфликта путем приглашения Украины в НАТО.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров разъяснил потом, что его шеф собирается пригласить в контактную группу ключевых европейских партнеров. "Окончательный перечень участников еще формируется, но это страны, которые имеют дальнобойные возможности, страны, которые делают наибольшие инвестиции в украинское производство оружия, и страны, от которых зависит наше будущее в НАТО", – сказал он.
Отдельно он подчеркнул, что делать все это Украина готова вместе с США. Но может и без них – лишь бы только Европа согласилась оставить его президентом…
И, конечно же, свое коррективы в эти расклады вносит Россия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже сказал, что Кремль понимает все потуги и Зеленского, и – это самое главное! – его кураторов в команде Байдена – своим наследством осложнить работу Трампа. "Многие прогнозируют попытки администрации Байдена оставить соответствующее тяжелое наследство в плане эскалации напряженности в отношениях с Россией. И очевидно, что действующая администрация будет идти по этому пути и будет пытаться это наследство оставить. Как и каким образом – мы с вами увидим вместе", – сказал Песков.
Однако, с другой стороны, у России есть "противоядие": во-первых, ей все эти пляски вокруг мирных переговоров нужны, как зайцу стоп-сигнал. К миру Россия готова, но на своих условиях – мир должен навсегда обеспечить безопасность России на украинском направлении. Ради этого она затеяла СВО, а президент Путин уже всех заверил: все задачи спецоперации будут выполнены. А вот Украина в результате этого выполнения может вообще исчезнуть с карты мира.
Во-вторых, у России уже есть "Орешник", который в новых условиях рассматривается, как средство безъядерного сдерживания возможной ядерной агрессии Запада. То есть "Орешник" и без задействования ядерного оружия массового поражения готов нанести Западу, всему или по отдельности самым рьяным странам, поражение, от которого он (они) не оправятся.
Это совершенно новое обстоятельство, к которому пришла Россия, а вот Запада к этому не готов. Но Песков же не зря сказал: будем посмотреть, что Запад еще учудит, но все его шаги – под контролем. В это и хочется верить.
Подробнее о том, почему Зеленский так хочет эскалации российско-украинского конфликта - в статье Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа"
 
УкраинаРоссияСШАДональд ТрампДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОbloombergReutersВладимир СкачкоМнения
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:37Рябков: Россия категорически против членства Украины в НАТО
13:29"Лондон оказался в неловком положении". Россия сохранила влияние на Ближнем Востоке
13:15Как не начать войну на Украине заново: о целях России и новых игроках старого конфликта - Мендкович
13:07Эскалация в наследство. Почему Трамп может продолжить политику Байдена в Украине и в мире
13:03Зеленский испугался женского бунта - политолог
13:00Россия готовит ответ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 12 декабря
12:56Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации – СМИ
12:43На Украине придумывают, как завлечь подростков в ВСУ
12:31Песков рассказал, когда будет ответ за ракетный удар с Украины по Таганрогу
12:23Ленд-лиз Киеву вычеркнули из военного бюджета США: что это значит
12:16Техдиректор "СпецТехМет" обвинён в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа
12:16Зеленский против Госдепа
12:06Зеленский не хочет мира, Украине пророчат судьбу Чехословакии
11:58Глава дипломатии ЕС решила, кто будет участвовать переговорах о мире с Россией
11:47"Безумие" и "суицидальность": Захарова обрушилась с критикой на спецпредставителя ОБСЕ по Украине
11:37Вдова "Да Винчи", призывавшая украинцев идти умирать, обвинила ВСУ в активном перемалывании своих
11:32Правительство Украины готово обсуждать размещение интервентов
11:17На Украине констатировали рост крайней бедности
10:42Шольца "разочаровал" разговор с Путиным, но он хочет продолжить диалог — СМИ
10:32"Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по Таганрогу
Лента новостейМолния