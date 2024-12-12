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Эскалация в наследство. Почему Трамп может продолжить политику Байдена в Украине и в мире

Эскалация в наследство. Почему Трамп может продолжить политику Байдена в Украине и в мире - 12.12.2024 Украина.ру

Эскалация в наследство. Почему Трамп может продолжить политику Байдена в Украине и в мире

Будущий (после 20 января 2025 года) новый президент США Дональд Трамп уже сейчас говорит много. По делу и просто так. С пафосом и обыденно. Но больше всего планета прислушивается к его словам о мире и войне в Украине, где Запад схлестнулся с Россией и хочет ее там победить украинскими руками.

2024-12-12T13:07

2024-12-12T13:07

2024-12-12T13:11

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И Трамп сказал-таки на эту тему главное: он – за мир, но не за немедленный, в 24 часа, а за то, что получится по реальной ситуации.Случилось это с Трампом сразу после его встречи в Париже 7 декабря 2024 года с просроченным фронтменом неонацистского режима в Украине Владимиром Зеленским, на что его сфоловал президент Франции Эмманюэль Макрон, который, похоже, что-то не то съел и немедленно почувствовал себе сильнее Наполеона Бонапарта и тоже хочет "победить Россию Путина".Так вот в интервью New York Post, а перед этим он в эфире NBC Трамп повторил, что хочет мира в Украине, но сможет его достичь, "если получится". Согласитесь, эти слова очень сильно корректируют прежнюю позицию – "за 24 часа", как он обещал во время предвыборной гонки и сразу после нее.И слилось это потому, что Трамп, похоже, готов не только получить в наследство эскалацию конфликта в Украине, которой уходящая администрация демократа Джо Байдена хочет подпортить ему старт президентства, но и продолжать прежнюю внешнюю политику США, отстаивающую продолжение войны, опирающуюся на эту войну.Эти слова Трампа очень резко меняют оценки "встречи на троих" (Трамп-Макрон-Зеленский) в Париже. Если раньше говорили, что она стала полным провалом для Зеленского и его неонацистской Украины, то теперь можно утверждать, что результат – фифти-фифти, 50 на 50. То есть стопудово похоже, что проиграл лично Зеленский: на него Трамп смотрел крайне презрительно, потому что явно не хочет впредь иметь с ним дело по любым вопросам. Но вот Украина по-прежнему может остаться в фокусе интересов Трампа и использоваться им, как и предшественником Байденом, в качестве одного из главных инструментов внешней политики. При выяснении отношений и с Россией, и вообще в вопросах войны и мира.Другими словами администрация демократов Байдена смогла оставить республиканцам Трампа в наследство тотальную эскалацию, как средство проведения внешней политики США, и Трамп с этим соглашается. То есть будет и выделять Украина деньги и оружие (может, в меньших количествах), и продолжит конфликтовать в других регионах мира (индо-тихоокеанский регион – ИТР и Ближний Восток).И прямым и косвенным подтверждением этого являются сообщения Associated Press (AP) и Reuters о том, что Байден принял секретный меморандум по национальной безопасности США, который должен стать "дорожной картой" для будущей администрации Трампа в вопросах внешней политики. И касается он непосредственного противостояния США с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей.Меморандум включает в себя четыре общие рекомендации уходящих байденистов своим сменщикам-трампистам:– улучшение межведомственного сотрудничества американского правительства в вопросах внешней политики;– ускорение и улучшение обмена информацией с союзниками (В Европе с НАТО и в ИТР) о действиях противников США;– усовершенствование и согласование использования санкций и других экономических инструментов США и Запада для достижения максимальной эффективности;– усиление подготовки к управлению одновременными кризисами с участием всех обозначенных противников – России, Китая, Северной Кореи и ИранаБайденисты уверены, что их меморандум поможет команде Трампа "с первого дня выстроить свой подход к ужесточению отношений с основными противниками и конкурентами США". А также создать "возможности, чтобы новая команда и Конгресс могли сразу приступить к работе". Без раскачки, а в режиме преемственности.Причем байденисты настойчиво повторяют, что своим документом они только "стремились координировать свои действия по вопросам национальной безопасности в переходный период", а не пытались "загнать Трампа в рамки или склонить к тому или иному варианту". Но именно эти уверения и подтверждают – внешняя политика США может быть преемственной, и Трамп склоняется к тому, чтобы согласиться с этим. Если ему будет выгодно, конечно.Например, если у него не получится склонить Россию к немедленным мирным переговорам на своих условиях. Или Китай не захочет прислушиваться к американским рекомендациям. Либо так или иначе взбрыкнут Иран и Северная Корея.А в проблеме войны в Украине уже очевидно, что для эскалации имени Трампа уже имеются, как минимум, четыре шага усиления, на которые может пойти новый президент США:а) дальнейшее усиленное и ускоренное вооружение Украины, вплоть до размещения в ней атомного оружия, новейших средств его доставки, самолетов, дальнобойных и баллистических ракет и т. д. и т. п;б) приглашение Украины в НАТО как гарантия ее безопасности перед российским оружием в СВО. С этим согласны многие "ястребы" и в США, и в Европе;в) введение в Украину миротворческого контингента, набранного в странах НАТО, что означает выход этих войск непосредственно на границу с Россией, против чего, собственное, и ведется СВО, но на чем активно настаивает нынешний французский недо-Бонапарт Макрон.Указанный меморандум публиковать не будут из-за его как бы чрезвычайной секретности. Но вот что характерно: в том или ином виде, все вместе или по отдельности все эти шаги, (очередность их не имеет значения, они могут делаться даже одновременно) отражены в так называемых трех "планах мира" от команды Трампа – спецпосланника по Украине Кита Келлога, бывшего разведчика и посла Ричарда Гренелла и будущего вице-президента Джей Ди Вэнса.И все они так или иначе выдвигаются России в качестве ультиматума и являются по сути дипломатическим шантажом: не примите наши предложения – спустим на вас именно этих "собак".А в довершение к этим шагам США готовы задействовать и новые санкции, касающиеся торговли российской нефтью. Источники агентства Bloomberg уже сообщили, что власти США прорабатывают ужесточение санкций против экспорта российской нефти. Конкретнее – против танкерных флотов из разных стран, транспортирующих это сырье.Журналисты и эксперты предупреждают и напоминают: демократы Байдена долго не решались вводить эти ограничения и рестрикции из опасения, что они приведут к резкому взлету цен на энергоносители. В том числе, ударят и по США. Но теперь, когда ситуация заходит в парадигму "или пан или пропал", в Белом доме готовы, как пишет Bloomberg, к "более агрессивным действиям".А общая цель всех этих планов – это в конечном итоге, как ни странно, как раз обвал цен на нефть, препятствия в торговле ею Россией и падение российских бюджетных доходов, позволяющих Москве проводить независимую политику.И в складывающейся ситуации, как всегда важны позиции как Украины, так и России. Украины – в меньшей мере, так как ей по-прежнему отведена роль поставщика пушечного мяса на войну.И самое противное в том, что Зеленский с этим согласен. И занят он лишь тем, чтобы как-то противиться собственному списанию Трампом в политический утиль. По поводу решения этого вопроса он и суетится, всеми силами доказывая что он – именно тот "ястреб", который и может повести Украину в последний и решительный бой. Именно для этих целей Зеленский хамит Трампу, пытается выбить поблажки себе по максимуму из Байдена и из Европы и даже предложил создание контактной группы из числа европейских стран по урегулированию конфликта путем приглашения Украины в НАТО.Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров разъяснил потом, что его шеф собирается пригласить в контактную группу ключевых европейских партнеров. "Окончательный перечень участников еще формируется, но это страны, которые имеют дальнобойные возможности, страны, которые делают наибольшие инвестиции в украинское производство оружия, и страны, от которых зависит наше будущее в НАТО", – сказал он.Отдельно он подчеркнул, что делать все это Украина готова вместе с США. Но может и без них – лишь бы только Европа согласилась оставить его президентом…И, конечно же, свое коррективы в эти расклады вносит Россия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже сказал, что Кремль понимает все потуги и Зеленского, и – это самое главное! – его кураторов в команде Байдена – своим наследством осложнить работу Трампа. "Многие прогнозируют попытки администрации Байдена оставить соответствующее тяжелое наследство в плане эскалации напряженности в отношениях с Россией. И очевидно, что действующая администрация будет идти по этому пути и будет пытаться это наследство оставить. Как и каким образом – мы с вами увидим вместе", – сказал Песков.Однако, с другой стороны, у России есть "противоядие": во-первых, ей все эти пляски вокруг мирных переговоров нужны, как зайцу стоп-сигнал. К миру Россия готова, но на своих условиях – мир должен навсегда обеспечить безопасность России на украинском направлении. Ради этого она затеяла СВО, а президент Путин уже всех заверил: все задачи спецоперации будут выполнены. А вот Украина в результате этого выполнения может вообще исчезнуть с карты мира.Во-вторых, у России уже есть "Орешник", который в новых условиях рассматривается, как средство безъядерного сдерживания возможной ядерной агрессии Запада. То есть "Орешник" и без задействования ядерного оружия массового поражения готов нанести Западу, всему или по отдельности самым рьяным странам, поражение, от которого он (они) не оправятся.Это совершенно новое обстоятельство, к которому пришла Россия, а вот Запада к этому не готов. Но Песков же не зря сказал: будем посмотреть, что Запад еще учудит, но все его шаги – под контролем. В это и хочется верить.Подробнее о том, почему Зеленский так хочет эскалации российско-украинского конфликта - в статье Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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