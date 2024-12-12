https://ukraina.ru/20241212/1059608178.html

Россия готовит ответ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 12 декабря

Россия готовит ответ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 12 декабря - 12.12.2024 Украина.ру

Россия готовит ответ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 12 декабря

Россия ответ на удар ATACMS по Таганрогу. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-12-12T13:00

2024-12-12T13:00

2024-12-12T13:00

эксклюзив

хроники

украина

таганрог

вооруженные силы украины

владимир зеленский

пентагон

дмитрий песков

сергей меняйло

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103104/52/1031045237_0:0:2876:1617_1920x0_80_0_0_85f933ff94138b3d36579279d2db5417.jpg

Ответ на удары ВСУ по Таганрогу последует тогда и так, как будет признано целесообразным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналистам."Здесь я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где чётко сказано, что ответ последует. Ответ, естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразным, но он последует обязательно" - указал Песков.Так он ответил на вопрос, планирует ли Россия ответ на произошедшую накануне атаку ВСУ по Таганрогу американскими ракетами ATACMS.Ранее заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что существует возможность повторного удара Россией по Украине ракетным комплексом "Орешник". Сингх напомнила о словах президента России Владимира Путина."То, что Россия может запустить её (ракету. – Ред.) в ближайшие дни, является возможным. Точной даты вам назвать не могу", – отметила она на брифинге.В то же время Сингх заявила: если Россия решит запустить Орешник, это "кардинально не изменит ситуацию на поле боя" и "станет просто очередной попыткой нанести вред и жертвы в Украине".При этом представитель Пентагона указала, что США и союзники и дальше будут поддерживать Украину, в том числе и средствами противовоздушной обороны.Тем временем украинские СМИ сообщают, что власти Украины нацелены на продолжение ударов по России."Наш источник в ОП сообщил, что Украина будет дальше наносить ракетные удары по территории России, а все ультиматумы Кремля не волнуют Зеленского. Решение о продолжении тактики по эскалации войны были приняты в начале декабря, а пауза была связана с поездкой Ермака в США и встречей Зеленского с Трампом", - написал днём 12 декабря популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Таким образом, власти Украины не страшатся ударов возмездия.Обстрелы и налётыУтром 12 декабря Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 16 украинских БПЛА самолётного типа. Над территорией Курской области уничтожено четыре БПЛА, один – над территорией Чеченской Республики, три – над территорией Республикой Северная Осетия-Алания и восемь – над территорией Республики Крым", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства обороны.Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с места событий, рассказал о последствиях атаки БПЛА на республику, а также пообещал жёсткий ответ на атаку.Глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло заявил, что жертв и разрушений в результате уничтожения беспилотников не было."Сегодня ночью в Моздокском районе отражена атака беспилотников: сбиты 3 БПЛА. Жертв и разрушений нет. Оперативный штаб накануне с 23:00 перешёл на круглосуточный режим работы, туда же стекается и вся официальная информация, которой я буду делиться с вами здесь, на моем канале. Друзья, напоминаю распространение фото/видеоматериалов и съемки на местах падения дронов строго запрещены! Наши враги могут в дальнейшем использовать эту информацию в своих целях! Прошу всех сохранять спокойствие и не реагировать на провокации", - написал Меняйло утром в своём телеграм-канале.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 18 ударов.Все обстрелы были совершены на горловском направлении. ВСУ выпустили в общей сложности 57 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 4 объекта гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 65 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 65 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 6; Каиры — 8; Горностаевка — 8; Старая Збурьевка — 3; Малая Лепетиха — 2; Князе-Григоровка — 13; Великая Лепетиха — 11; Корсунка — 3; Сергеевка — 5; Таврийск — 3; Первомаевка — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Васильевка, Коробки, Новая Каховка и Алёшки.Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.Утром 12 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе сёла Крутой Лог и Наумовка подверглись одному артиллерийскому обстрелу, в ходе которого выпущено 2 боеприпаса, а также системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий", — писал Гладков.В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский подвергся обстрелу с применением 3 снарядов. Последствий не было."В Шебекинском муниципальном округе по селу Новая Таволжанка выпущен один боеприпас в ходе одного обстрела. Пострадавших и повреждений нет", — сообщил губернатор.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О возможном перемирии - в статье Татьяны Стоянович "Трамп готовит перемирие, но к миру не стремится. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20241212/1059600207.html

https://ukraina.ru/20241211/1059587421.html

украина

таганрог

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, таганрог, вооруженные силы украины, владимир зеленский, пентагон, дмитрий песков, сергей меняйло, рамзан кадыров, вячеслав гладков, владимир путин