Лукашенко поручил обеспечить размещение в Белоруссии российского "Орешника" - 12.12.2024 Украина.ру
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Лукашенко поручил обеспечить размещение в Белоруссии российского "Орешника"
Лукашенко поручил обеспечить размещение в Белоруссии российского "Орешника" - 12.12.2024 Украина.ру
Лукашенко поручил обеспечить размещение в Белоруссии российского "Орешника"
Александр Лукашенко 12 декабря на заседании Совбеза Белоруссии утвердил замысел обороны республики на 2026-2030 годы и рассказал о внешних угрозах. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
2024-12-12T14:13
2024-12-12T14:13
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В ходе заседания Совбеза Белоруссии Лукашенко отметил, что белорусская армия никому не угрожает и является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна её отразить."Будем принимать и определенные упреждающие действия, чтобы наши вероятные противники и соперники понимали, что с нами лучше не связываться, что с нами надо жить дружно. Мы на это нацеливаем всю политику нашего государства", - сказал Лукашенко.Он также вспомнил массовые оппозиционные выступления во время президентской кампании 2020 года в Белоруссии и указал на риски во время кампании нынешней, которая должна завершиться голосованием в январе 2025 года."Еще раз хочу подчеркнуть: нам самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя. Вроде спокойно, люди поняли, многое переоценили. Многие из тех, кто думал иначе в 2020 год и ранее, думают сегодня совсем по-другому. Поэтому вроде бы спокойно и хорошо. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Не надо думать, что мы умные и бога за бороду взяли, а все вокруг нас, особенно в НАТО, в Америке, дураки. Нет, это опытные люди с огромной силищей, поэтому нам расслабляться нельзя", - подчеркнул Лукашенко.Он также указал на угрозы со стороны ЕС и НАТО.После совещания с силовиками начальник белорусского Генштаба - первый замминистра обороны Павел Муравейко сообщил, что Лукашенко поручил обеспечить размещение в Белоруссии российского ракетного комплекса "Орешник" и грамотно спланировать его применение.Ранее в новостях: Лукашенко рассказал про "Орешник" и ядерное оружие в Белоруссии Мнение на эту тему: Александр Тиханский: "Орешник" в Белоруссии оголил Европу на пять лет, а ВСУ затаились для узкого удара Тем временем Еврокомиссия выделила бюджет: страны ЕС усилят охрану границ с Россией и Белоруссией
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новости, белоруссия, америка, украина, александр лукашенко, нато, совбез, ес, сша, угроза, национальные интересы, национальная безопасность, "орешник", союзное государство, ракеты средней и меньшей дальности, 2020 год, украина.ру
Новости, Белоруссия, Америка, Украина, Александр Лукашенко, НАТО, Совбез, ЕС, США, угроза, национальные интересы, национальная безопасность, "Орешник", Союзное государство, ракеты средней и меньшей дальности, 2020 год, Украина.ру

Лукашенко поручил обеспечить размещение в Белоруссии российского "Орешника"

14:13 12.12.2024
 
Совбез Белоруссии 12.12.2024
Совбез Белоруссии 12.12.2024
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Александр Лукашенко 12 декабря на заседании Совбеза Белоруссии утвердил замысел обороны республики на 2026-2030 годы и рассказал о внешних угрозах. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
В ходе заседания Совбеза Белоруссии Лукашенко отметил, что белорусская армия никому не угрожает и является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна её отразить.
"Будем принимать и определенные упреждающие действия, чтобы наши вероятные противники и соперники понимали, что с нами лучше не связываться, что с нами надо жить дружно. Мы на это нацеливаем всю политику нашего государства", - сказал Лукашенко.
Он также вспомнил массовые оппозиционные выступления во время президентской кампании 2020 года в Белоруссии и указал на риски во время кампании нынешней, которая должна завершиться голосованием в январе 2025 года.
"Еще раз хочу подчеркнуть: нам самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя. Вроде спокойно, люди поняли, многое переоценили. Многие из тех, кто думал иначе в 2020 год и ранее, думают сегодня совсем по-другому. Поэтому вроде бы спокойно и хорошо. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Не надо думать, что мы умные и бога за бороду взяли, а все вокруг нас, особенно в НАТО, в Америке, дураки. Нет, это опытные люди с огромной силищей, поэтому нам расслабляться нельзя", - подчеркнул Лукашенко.
Он также указал на угрозы со стороны ЕС и НАТО.
"Вы знаете это хорошо: действия НАТО и особенно события на южном фланге, Украина. При этом нарастает деструктивная риторика европейских стран в отношении Белоруссии. Что свидетельствует о непрекращающихся попытках расшатать внутриполитическую ситуацию в нашей стране", - сообщил Лукашенко силовикам.
После совещания с силовиками начальник белорусского Генштаба - первый замминистра обороны Павел Муравейко сообщил, что Лукашенко поручил обеспечить размещение в Белоруссии российского ракетного комплекса "Орешник" и грамотно спланировать его применение.
Ранее в новостях: Лукашенко рассказал про "Орешник" и ядерное оружие в Белоруссии
Мнение на эту тему: Александр Тиханский: "Орешник" в Белоруссии оголил Европу на пять лет, а ВСУ затаились для узкого удара
Тем временем Еврокомиссия выделила бюджет: страны ЕС усилят охрану границ с Россией и Белоруссией
 
НовостиБелоруссияАмерикаУкраинаАлександр ЛукашенкоНАТОСовбезЕССШАугрозанациональные интересынациональная безопасность"Орешник"Союзное государстворакеты средней и меньшей дальности2020 годУкраина.ру
 
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