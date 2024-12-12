Лукашенко поручил обеспечить размещение в Белоруссии российского "Орешника"
Совбез Белоруссии 12.12.2024
Александр Лукашенко 12 декабря на заседании Совбеза Белоруссии утвердил замысел обороны республики на 2026-2030 годы и рассказал о внешних угрозах. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
В ходе заседания Совбеза Белоруссии Лукашенко отметил, что белорусская армия никому не угрожает и является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна её отразить.
"Будем принимать и определенные упреждающие действия, чтобы наши вероятные противники и соперники понимали, что с нами лучше не связываться, что с нами надо жить дружно. Мы на это нацеливаем всю политику нашего государства", - сказал Лукашенко.
Он также вспомнил массовые оппозиционные выступления во время президентской кампании 2020 года в Белоруссии и указал на риски во время кампании нынешней, которая должна завершиться голосованием в январе 2025 года.
"Еще раз хочу подчеркнуть: нам самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя. Вроде спокойно, люди поняли, многое переоценили. Многие из тех, кто думал иначе в 2020 год и ранее, думают сегодня совсем по-другому. Поэтому вроде бы спокойно и хорошо. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Не надо думать, что мы умные и бога за бороду взяли, а все вокруг нас, особенно в НАТО, в Америке, дураки. Нет, это опытные люди с огромной силищей, поэтому нам расслабляться нельзя", - подчеркнул Лукашенко.
Он также указал на угрозы со стороны ЕС и НАТО.
"Вы знаете это хорошо: действия НАТО и особенно события на южном фланге, Украина. При этом нарастает деструктивная риторика европейских стран в отношении Белоруссии. Что свидетельствует о непрекращающихся попытках расшатать внутриполитическую ситуацию в нашей стране", - сообщил Лукашенко силовикам.
После совещания с силовиками начальник белорусского Генштаба - первый замминистра обороны Павел Муравейко сообщил, что Лукашенко поручил обеспечить размещение в Белоруссии российского ракетного комплекса "Орешник" и грамотно спланировать его применение.
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