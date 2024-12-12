Зеленский испугался женского бунта - политолог
© jennyferd.livejournal.com
© jennyferd.livejournal.com
Владимир Зеленский не соглашается объявлять мобилизацию 18-летних, так как боится протестов их матерей. Такое мнение в беседе с журналистами агентства РИА Новости высказал заместитель главы Института стран СНГ Владимир Жарихин
Он отметил, что женщины в возрасте от 40 до 50 лет - это основной электорат Зеленского, и подчинить их сложнее, чем "40-летних мужиков, которые чувствуют себя обреченными".
Еще в середине октября украинский депутат Мария Ионова объявила, что украинским властям придется задуматься о снижении мобилизационного возраста. Причина - от Киева этого требуют западные союзники.
15 октября, 17:38Депутат Рады: на снижении призывного возраста на Украине настаивает ЗападУкраинским властям придется задуматься о снижении мобилизационного возраста до 21 года или даже до 19 лет. Причина - от Киева этого требуют западные союзники. Такое заявление в эфире "Новини.LIVE" сделала украинский депутат Мария Ионова
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Верхняя граница составляет 60 лет. Изначально утверждалось, что больше "молодеть" призывной возраст не будет, однако все время велись разговоры о том, что все же планка будет понижена еще раз.
В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен призывал Киев принять "непростые, но необходимые" решения. Зеленский пока отказывается это делать, заявляя, что сначала Запад должен обеспечить имеющиеся бригады ВСУ техникой и оружием.
Накануне, 11 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Зеленский и уходящий президент США Джо Байден заинтересованы в продолжении боевых действий, поэтому и обсуждают "омоложение" мобилизационного возраста.
"Именно Вашингтон настаивает, чтобы на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет в обмен на продолжение американской военной помощи. Ещё одна чудовищная схема. Американцы любят давать названия своим кампаниям. Это предложение, на котором настаивает Вашингтон, можно назвать "Деньги в обмен на жизни", - сказала Захарова.
Она также прокомментировала недавние слова представителя Госдепа США Мэтью Миллера, который заявил, что в случае рекрутирования молодых украинцев сразу после достижения ими совершеннолетия Вашингтон позаботится об их полной экипировке.
"Обращаюсь сейчас к Мэтью Миллеру: почему Госдепартамент не уточнил, что под словом "экипировка" подразумевается ещё и... погребение?", - сказала Захарова.
Вчера, 16:24МИД РФ разъяснил выгоды Байдена и Зеленского от снижения мобилизационного возраста до 18 летВладимир Зеленский и Джозеф Байден заинтересованы в продолжении боевых действий, поэтому обсуждают снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Об этом на брифинге 11 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Еще в начале сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), отметил, что Киев скоро снова понизит призывной возраст, а потом и дойдет до крайности - призыва на войну детей.
"Нужно (Киеву. - Ред.) сейчас опять понижать призывной возраст, чтоб детей набирать, как в Германии фашисты... Но это не решит проблему, вот в чем дело... Следующий шаг – это студентов призывать, полностью обескровить страну. Повторяю еще раз: такое впечатление, что это не их народ", - сказал тогда Путин.
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