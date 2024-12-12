Зеленский испугался женского бунта - политолог - 12.12.2024 Украина.ру
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Зеленский испугался женского бунта - политолог
Зеленский испугался женского бунта - политолог - 12.12.2024 Украина.ру
Зеленский испугался женского бунта - политолог
Владимир Зеленский не соглашается объявлять мобилизацию 18-летних, так как боится протестов их матерей. Такое мнение в беседе с журналистами агентства РИА Новости высказал заместитель главы Института стран СНГ Владимир Жарихин
2024-12-12T13:03
2024-12-12T13:03
новости
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владимир зеленский
мария захарова
владимир путин
вооруженные силы украины
мобилизация
женщины
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Он отметил, что женщины в возрасте от 40 до 50 лет - это основной электорат Зеленского, и подчинить их сложнее, чем "40-летних мужиков, которые чувствуют себя обреченными".Еще в середине октября украинский депутат Мария Ионова объявила, что украинским властям придется задуматься о снижении мобилизационного возраста. Причина - от Киева этого требуют западные союзники.В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Верхняя граница составляет 60 лет. Изначально утверждалось, что больше "молодеть" призывной возраст не будет, однако все время велись разговоры о том, что все же планка будет понижена еще раз.В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен призывал Киев принять "непростые, но необходимые" решения. Зеленский пока отказывается это делать, заявляя, что сначала Запад должен обеспечить имеющиеся бригады ВСУ техникой и оружием.Накануне, 11 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Зеленский и уходящий президент США Джо Байден заинтересованы в продолжении боевых действий, поэтому и обсуждают "омоложение" мобилизационного возраста."Именно Вашингтон настаивает, чтобы на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет в обмен на продолжение американской военной помощи. Ещё одна чудовищная схема. Американцы любят давать названия своим кампаниям. Это предложение, на котором настаивает Вашингтон, можно назвать "Деньги в обмен на жизни", - сказала Захарова.Она также прокомментировала недавние слова представителя Госдепа США Мэтью Миллера, который заявил, что в случае рекрутирования молодых украинцев сразу после достижения ими совершеннолетия Вашингтон позаботится об их полной экипировке."Обращаюсь сейчас к Мэтью Миллеру: почему Госдепартамент не уточнил, что под словом "экипировка" подразумевается ещё и... погребение?", - сказала Захарова.Еще в начале сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), отметил, что Киев скоро снова понизит призывной возраст, а потом и дойдет до крайности - призыва на войну детей."Нужно (Киеву. - Ред.) сейчас опять понижать призывной возраст, чтоб детей набирать, как в Германии фашисты... Но это не решит проблему, вот в чем дело... Следующий шаг – это студентов призывать, полностью обескровить страну. Повторяю еще раз: такое впечатление, что это не их народ", - сказал тогда Путин.Еще по теме: Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации – СМИ.
https://ukraina.ru/20241015/1058112149.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, сша, вашингтон, владимир зеленский, мария захарова, владимир путин, вооруженные силы украины, мобилизация, женщины
Новости, Киев, США, Вашингтон, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, мобилизация, женщины

Зеленский испугался женского бунта - политолог

13:03 12.12.2024
 
© jennyferd.livejournal.com
© jennyferd.livejournal.com
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Владимир Зеленский не соглашается объявлять мобилизацию 18-летних, так как боится протестов их матерей. Такое мнение в беседе с журналистами агентства РИА Новости высказал заместитель главы Института стран СНГ Владимир Жарихин
Он отметил, что женщины в возрасте от 40 до 50 лет - это основной электорат Зеленского, и подчинить их сложнее, чем "40-летних мужиков, которые чувствуют себя обреченными".
Еще в середине октября украинский депутат Мария Ионова объявила, что украинским властям придется задуматься о снижении мобилизационного возраста. Причина - от Киева этого требуют западные союзники.
Фото: Думська, украинский военнослужащий
15 октября, 17:38
Депутат Рады: на снижении призывного возраста на Украине настаивает ЗападУкраинским властям придется задуматься о снижении мобилизационного возраста до 21 года или даже до 19 лет. Причина - от Киева этого требуют западные союзники. Такое заявление в эфире "Новини.LIVE" сделала украинский депутат Мария Ионова
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Верхняя граница составляет 60 лет. Изначально утверждалось, что больше "молодеть" призывной возраст не будет, однако все время велись разговоры о том, что все же планка будет понижена еще раз.
В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен призывал Киев принять "непростые, но необходимые" решения. Зеленский пока отказывается это делать, заявляя, что сначала Запад должен обеспечить имеющиеся бригады ВСУ техникой и оружием.
Накануне, 11 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Зеленский и уходящий президент США Джо Байден заинтересованы в продолжении боевых действий, поэтому и обсуждают "омоложение" мобилизационного возраста.
"Именно Вашингтон настаивает, чтобы на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет в обмен на продолжение американской военной помощи. Ещё одна чудовищная схема. Американцы любят давать названия своим кампаниям. Это предложение, на котором настаивает Вашингтон, можно назвать "Деньги в обмен на жизни", - сказала Захарова.
Она также прокомментировала недавние слова представителя Госдепа США Мэтью Миллера, который заявил, что в случае рекрутирования молодых украинцев сразу после достижения ими совершеннолетия Вашингтон позаботится об их полной экипировке.
"Обращаюсь сейчас к Мэтью Миллеру: почему Госдепартамент не уточнил, что под словом "экипировка" подразумевается ещё и... погребение?", - сказала Захарова.
Фото: Reuters, мобилизация на Украине
Вчера, 16:24
МИД РФ разъяснил выгоды Байдена и Зеленского от снижения мобилизационного возраста до 18 летВладимир Зеленский и Джозеф Байден заинтересованы в продолжении боевых действий, поэтому обсуждают снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Об этом на брифинге 11 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Еще в начале сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), отметил, что Киев скоро снова понизит призывной возраст, а потом и дойдет до крайности - призыва на войну детей.
"Нужно (Киеву. - Ред.) сейчас опять понижать призывной возраст, чтоб детей набирать, как в Германии фашисты... Но это не решит проблему, вот в чем дело... Следующий шаг – это студентов призывать, полностью обескровить страну. Повторяю еще раз: такое впечатление, что это не их народ", - сказал тогда Путин.
Еще по теме: Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации – СМИ.
 
НовостиКиевСШАВашингтонВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВладимир ПутинВооруженные силы Украинымобилизацияженщины
 
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