https://ukraina.ru/20241212/1059607999.html

Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации – СМИ

Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации – СМИ - 12.12.2024 Украина.ру

Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации – СМИ

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) посетовал, что количества добровольцев не хватает для нужд фронта, пишет украинское издание "Телеграф"

2024-12-12T12:56

2024-12-12T12:56

2024-12-12T12:56

новости

украина

александр сырский

сша

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

генштаб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/05/1056081562_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_90819a187451c1fe1fc2b4f699176fbd.jpg

"По состоянию на начало декабря контракт о прохождении военной службы ежемесячно добровольно заключают более четырех тысяч человек. Возможностью рекрутинга за октябрь и ноябрь воспользовались более двух тысяч человек. А разрешение на службу заключенным добавило в ряды ВСУ еще шесть тысяч военных", - говорится в материале.Как пишет издание, в окружении главкома ВСУ Александра Сырского настаивают на усовершенствовании мобилизационного законодательства. Но что для этого нужно изменить, пока не понимают.В мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, однако у властей не получилось с его помощью восполнить потери Вооруженных сил Украины.В сети появилось множество видеозаписей силовой мобилизации, когда мужчин буквально хватали на улице и увозили в неизвестном направлении. Это тоже не спасло положение.В конце ноября агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.Президент РФ Владимир Путин считает, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст.Подробнее о попытках отправить молодежь воевать - в материале На Украине придумывают, как завлечь подростков в ВСУ на сайте Украина.ру.

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, александр сырский, сша, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, генштаб