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Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации – СМИ
Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации – СМИ - 12.12.2024 Украина.ру
Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации – СМИ
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) посетовал, что количества добровольцев не хватает для нужд фронта, пишет украинское издание "Телеграф"
2024-12-12T12:56
2024-12-12T12:56
2024-12-12T12:56
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"По состоянию на начало декабря контракт о прохождении военной службы ежемесячно добровольно заключают более четырех тысяч человек. Возможностью рекрутинга за октябрь и ноябрь воспользовались более двух тысяч человек. А разрешение на службу заключенным добавило в ряды ВСУ еще шесть тысяч военных", - говорится в материале.Как пишет издание, в окружении главкома ВСУ Александра Сырского настаивают на усовершенствовании мобилизационного законодательства. Но что для этого нужно изменить, пока не понимают.В мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, однако у властей не получилось с его помощью восполнить потери Вооруженных сил Украины.В сети появилось множество видеозаписей силовой мобилизации, когда мужчин буквально хватали на улице и увозили в неизвестном направлении. Это тоже не спасло положение.В конце ноября агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.Президент РФ Владимир Путин считает, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст.Подробнее о попытках отправить молодежь воевать - в материале На Украине придумывают, как завлечь подростков в ВСУ на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, украина, александр сырский, сша, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, генштаб
Новости, Украина, Александр Сырский, США, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Генштаб
Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации – СМИ
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) посетовал, что количества добровольцев не хватает для нужд фронта, пишет украинское издание "Телеграф"
"По состоянию на начало декабря контракт о прохождении военной службы ежемесячно добровольно заключают более четырех тысяч человек. Возможностью рекрутинга за октябрь и ноябрь воспользовались более двух тысяч человек. А разрешение на службу заключенным добавило в ряды ВСУ еще шесть тысяч военных", - говорится в материале.
Как пишет издание, в окружении главкома ВСУ Александра Сырского
настаивают на усовершенствовании мобилизационного законодательства. Но что для этого нужно изменить, пока не понимают.
"Получается, что заменить "бусификацию" (насильную мобилизацию – ред.) просто нечем. Большая неповоротливая машина в лице государства за 10 лет не смогла выстроить четкую модель мобилизации и поставить на учет всех граждан", - пишет издание.
В мае на Украине
вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, однако у властей не получилось с его помощью восполнить потери Вооруженных сил Украины.
В сети появилось множество видеозаписей силовой мобилизации, когда мужчин буквально хватали на улице и увозили в неизвестном направлении. Это тоже не спасло положение.
В конце ноября агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США
призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.
Президент РФ Владимир Путин
считает, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст.
Подробнее о попытках отправить молодежь воевать - в материале На Украине придумывают, как завлечь подростков в ВСУ на сайте Украина.ру.