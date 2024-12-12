Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации – СМИ - 12.12.2024 Украина.ру
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Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации – СМИ
Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации – СМИ - 12.12.2024 Украина.ру
Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации – СМИ
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) посетовал, что количества добровольцев не хватает для нужд фронта, пишет украинское издание "Телеграф"
2024-12-12T12:56
2024-12-12T12:56
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"По состоянию на начало декабря контракт о прохождении военной службы ежемесячно добровольно заключают более четырех тысяч человек. Возможностью рекрутинга за октябрь и ноябрь воспользовались более двух тысяч человек. А разрешение на службу заключенным добавило в ряды ВСУ еще шесть тысяч военных", - говорится в материале.Как пишет издание, в окружении главкома ВСУ Александра Сырского настаивают на усовершенствовании мобилизационного законодательства. Но что для этого нужно изменить, пока не понимают.В мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, однако у властей не получилось с его помощью восполнить потери Вооруженных сил Украины.В сети появилось множество видеозаписей силовой мобилизации, когда мужчин буквально хватали на улице и увозили в неизвестном направлении. Это тоже не спасло положение.В конце ноября агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.Президент РФ Владимир Путин считает, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст.Подробнее о попытках отправить молодежь воевать - в материале На Украине придумывают, как завлечь подростков в ВСУ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, александр сырский, сша, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, генштаб
Новости, Украина, Александр Сырский, США, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Генштаб

Генштаб ВСУ недоволен темпами мобилизации – СМИ

12:56 12.12.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ALEXANDR RYKHLYTSKY/Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ALEXANDR RYKHLYTSKY/Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
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Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) посетовал, что количества добровольцев не хватает для нужд фронта, пишет украинское издание "Телеграф"
"По состоянию на начало декабря контракт о прохождении военной службы ежемесячно добровольно заключают более четырех тысяч человек. Возможностью рекрутинга за октябрь и ноябрь воспользовались более двух тысяч человек. А разрешение на службу заключенным добавило в ряды ВСУ еще шесть тысяч военных", - говорится в материале.
Как пишет издание, в окружении главкома ВСУ Александра Сырского настаивают на усовершенствовании мобилизационного законодательства. Но что для этого нужно изменить, пока не понимают.
"Получается, что заменить "бусификацию" (насильную мобилизацию – ред.) просто нечем. Большая неповоротливая машина в лице государства за 10 лет не смогла выстроить четкую модель мобилизации и поставить на учет всех граждан", - пишет издание.
В мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, однако у властей не получилось с его помощью восполнить потери Вооруженных сил Украины.
В сети появилось множество видеозаписей силовой мобилизации, когда мужчин буквально хватали на улице и увозили в неизвестном направлении. Это тоже не спасло положение.
В конце ноября агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.
Президент РФ Владимир Путин считает, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст.
Подробнее о попытках отправить молодежь воевать - в материале На Украине придумывают, как завлечь подростков в ВСУ на сайте Украина.ру.
 
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