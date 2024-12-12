"Безумие" и "суицидальность": Захарова обрушилась с критикой на спецпредставителя ОБСЕ по Украине - 12.12.2024 Украина.ру
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"Безумие" и "суицидальность": Захарова обрушилась с критикой на спецпредставителя ОБСЕ по Украине
"Безумие" и "суицидальность": Захарова обрушилась с критикой на спецпредставителя ОБСЕ по Украине - 12.12.2024 Украина.ру
"Безумие" и "суицидальность": Захарова обрушилась с критикой на спецпредставителя ОБСЕ по Украине
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала слова спецпредставителя ОБСЕ по Украине Петра Мареша о том, что он будет готовить Киев к вступлению в ЕС и НАТО
2024-12-12T11:47
2024-12-12T11:48
новости
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ес
мария захарова
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"Организация, основу которой некогда составляло непреложное правило консенсуса, в обход мнения России и Белоруссии "назначает" некоего человека непонятно кем. И этот квази-представитель ОБСЕ занимается не гармонизацией отношений стран-участниц Организации, а углублением раскола на европейском пространстве и игрой в пользу милитаристских блоковых структур, куда не входит и половина государств-членов ОБСЕ", - написала Захарова.По ее словам, это характеризует то, во что превратилась ОБСЕ. Захарова также пошутила, что такие заявления Мареша, это "как если бы эколог рассказал, что будет сливать отходы нефтепереработки в море, а пожарный пообещал не прекращать поджоги".Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала спецоперации.Подробнее о препятствиях Киева на пути в альянс - в материале НАТО не готово к членству Украины, но поможет оружием. Итоги 4 декабря на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киев, владимир путин, нато, обсе, ес, мария захарова
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, НАТО, ОБСЕ, ЕС, Мария Захарова

"Безумие" и "суицидальность": Захарова обрушилась с критикой на спецпредставителя ОБСЕ по Украине

11:47 12.12.2024 (обновлено: 11:48 12.12.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала слова спецпредставителя ОБСЕ по Украине Петра Мареша о том, что он будет готовить Киев к вступлению в ЕС и НАТО
"Организация, основу которой некогда составляло непреложное правило консенсуса, в обход мнения России и Белоруссии "назначает" некоего человека непонятно кем. И этот квази-представитель ОБСЕ занимается не гармонизацией отношений стран-участниц Организации, а углублением раскола на европейском пространстве и игрой в пользу милитаристских блоковых структур, куда не входит и половина государств-членов ОБСЕ", - написала Захарова.
По ее словам, это характеризует то, во что превратилась ОБСЕ.
Захарова также пошутила, что такие заявления Мареша, это "как если бы эколог рассказал, что будет сливать отходы нефтепереработки в море, а пожарный пообещал не прекращать поджоги".
"Напомню, что в аббревиатуре ОБСЕ буквы "Б" и "С" означают "безопасность" и "сотрудничество" – так где же они? Такое впечатление, что Запад в припадке "новой нормальности" старается закрепить за ними модернизированную расшифровку: "безумие" и "суицидальность", - заключила Захарова.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала спецоперации.
Подробнее о препятствиях Киева на пути в альянс - в материале НАТО не готово к членству Украины, но поможет оружием. Итоги 4 декабря на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинНАТООБСЕЕСМария Захарова
 
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