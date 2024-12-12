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"Безумие" и "суицидальность": Захарова обрушилась с критикой на спецпредставителя ОБСЕ по Украине

"Безумие" и "суицидальность": Захарова обрушилась с критикой на спецпредставителя ОБСЕ по Украине - 12.12.2024 Украина.ру

"Безумие" и "суицидальность": Захарова обрушилась с критикой на спецпредставителя ОБСЕ по Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала слова спецпредставителя ОБСЕ по Украине Петра Мареша о том, что он будет готовить Киев к вступлению в ЕС и НАТО

2024-12-12T11:47

2024-12-12T11:47

2024-12-12T11:48

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"Организация, основу которой некогда составляло непреложное правило консенсуса, в обход мнения России и Белоруссии "назначает" некоего человека непонятно кем. И этот квази-представитель ОБСЕ занимается не гармонизацией отношений стран-участниц Организации, а углублением раскола на европейском пространстве и игрой в пользу милитаристских блоковых структур, куда не входит и половина государств-членов ОБСЕ", - написала Захарова.По ее словам, это характеризует то, во что превратилась ОБСЕ. Захарова также пошутила, что такие заявления Мареша, это "как если бы эколог рассказал, что будет сливать отходы нефтепереработки в море, а пожарный пообещал не прекращать поджоги".Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала спецоперации.Подробнее о препятствиях Киева на пути в альянс - в материале НАТО не готово к членству Украины, но поможет оружием. Итоги 4 декабря на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, киев, владимир путин, нато, обсе, ес, мария захарова