Зеленский не хочет мира, Украине пророчат судьбу Чехословакии - 12.12.2024 Украина.ру
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Зеленский не хочет мира, Украине пророчат судьбу Чехословакии
Зеленский не хочет мира, Украине пророчат судьбу Чехословакии - 12.12.2024 Украина.ру
Зеленский не хочет мира, Украине пророчат судьбу Чехословакии
Похоже, что и без того напряженные отношения Украины и Венгрии снова переживают не лучшие времена. Действия Владимира Зеленского на международной арене выглядят все более нервическими и непродуманными
2024-12-12T12:06
2024-12-12T12:07
эксклюзив
украина
венгрия
россия
владимир зеленский
виктор орбан
дональд трамп
роберт фицо
словакия
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Мирная миссия ОрбанаПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда верил в Дональда Трампа. Еще во время предвыборной кампании последнего он демонстративно приехал в его резиденцию во Флориде и называл Трампа президентом.Как только не шельмовали Венгрию в ЕС за ее независимую и взвешенную позицию в отношении России и украинского конфликта, однако ноябрьский триумф Трампа на выборах за один день превратил венгерского лидера в самого влиятельного политика Европы.Пока ставившие на демократов европейские лидеры спешно перестраиваются и спешат засвидетельствовать свою верность будущему президенту США, Орбан на днях снова был удостоен встречи с Трампом, которая прошла в его поместье.Данное обстоятельство важно для хронологии. В ночь на 10 декабря по московскому времени Орбан написал в соцсети Х, что провел встречу с Трампом, на которой также присутствовал разменявший недавно рекордную пятую сотню миллиардов состояния Илон Маск.Венгерский премьер опубликовал совместные фотографии и подписал их: "Америка сегодня. Будущее наступило".На следующий день Орбан сообщил, что провел часовой телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, в украинском конфликте наступили "самые опасные недели"."Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические средства, чтобы способствовать прекращению огня и установлению мира", - написал Орбан в Х.Как сообщила пресс-служба Кремля, Орбан "выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров".Зеленский недоволенЗеленский, который каждый раз впадает в истерику, когда кто-то из западных политиков контактирует с российским президентом, не мог пройти мимо сообщений Орбана. Тон был выбран крайне хамский, что, впрочем, уже стало визитной карточкой современной украинской дипломатии."Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы [бывшему президенту Сирии Башару] Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции", - написал Зеленский у себя в телеграм-канале.Далее последовал стандартный набор пустопорожних слов про единство Запада, разговоры про Украину без Украины и т.д."Совершенно понятно, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужна решимость Америки, единство Европы и настрой всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН. Не нужно играть на собственный имидж за счет единства — нужно заботиться об общем успехе. Именно единство в Европе всегда приносит успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины", - отметил Зеленский.Никакого перемирияИнцидент, казалось бы, мог считаться исчерпанным, однако Орбан изящно отвесил новую оплеуху киевскому режиму."В конце председательства Венгрии в ЕС мы вновь приложили усилия для установления мира. Мы предложили рождественское перемирие и крупномасштабный обмен пленными. Печально, что Зеленский, очевидно, сегодня от этого отказался", - написал премьер Венгрии в соцсетях, имея ввиду пост Зеленского про "звонок Асаду".Исходя из этого получается, что Орбан предложил Киеву установить перемирие и провести масштабный обмен пленными, однако украинские власти дали теперь понять, что не намерены этого делать.И вновь Зеленский выставлен как главный противник мира, что, в сущности, полностью соответствует истине. Война – единственный способ для него оставаться у власти, а для его окружения – у корыта западной финансовой помощи. Однако столь очевидный факт на Западе принять пока готовы еще далеко не все. Но Зеленский невольно сам подталкивает своих "партнеров" к такому выводу.На днях аналогичная ситуация получилась с тем же Трампом, с которым Зеленский провел короткую встречу на троих с Эммануэлем Макроном в Париже. После этого будущий американский президент сообщил, что Зеленский хочет "заключить мир"."Это что-то новое. Он хочет прекращения огня", - сказал Трамп газете The New York Post.Зеленский был вынужден оправдываться."Я сказал, что нам нужен справедливый и сильный мир, который русские не разрушат через несколько лет, как они это уже делали. Поэтому, когда мы говорим о действенном мире с Россией, мы должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира", - сказал он.Если допустить, что инициативы Орбана про перемирие и обмен пленными были согласованы с Трампом, то получается, что украинское руководство ответило грубым отказом не только и не столько премьеру Венгрии, сколько будущему президенту США.Масла в огонь добавил советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин. Он по сути обвинил Орбана во вранье."Как всегда, Венгрия ничего не обсуждала с Украиной", - заявил он.Если про перемирие еще можно спорить, то отказ Киева от обмена пленными в очередной раз продемонстрировал, что судьба собственных военных украинский режим не интересует вовсе.Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова ранее обнародовала список из более чем 600 пленных, от которых отказалась Украина. Очередной демарш Зеленского лишь подтверждает, что жизни обычных украинцев для него ничего не стоят.Украиной пожертвуютВенгрия – не единственная страна ЕС, с которой у Украины проблемы. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 12 декабря дал интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, в котором он не предрек украинскому государству ничего хорошего."Она (Украина – ред.) позволила себе быть втянутой в это Западом. И будет момент, кода Запад скажет: "Ну, не получилось, поэтому мы пожертвуем Украиной", - сказал он.Фицо признал, что его позиция по украинскому конфликту встречает сопротивление в ЕС."[Конфликт] на Украине сделал из меня паршивую овцу в семье Европы, потому что мои мнения отличаются от мнений других стран - членов ЕС", - заявил он.Тем не менее, Фицо не собирается менять свою точку зрения."Как кто-то может сказать мне, что я не могу поехать в Россию, чтобы отпраздновать окончание Второй мировой войны и победу над фашизмом, поскольку Словакия была освобождена Красной армией? Народ Словакии осознает это, и я считаю это личным долгом", - сказал премьер-министр.Он подчеркнул, что пока он возглавляет страну, Словакия никогда не поддержит членство Украины в НАТО.Фицо также спрогнозировал, что украинское государство рискует повторить судьбу Чехословакии, которую в 1938 в рамках Мюнхенского сговора разделили между собой несколько стран. Так, свои куски чехословацкой территории получила Германия, Венгрия и Польша. Вместо Чехословакии был образован немецкий протекторат Богемия и Моравия, а Словакия получила формальную независимость.Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее заявлял, что его ведомство располагает сведениями, согласно которым на ряд украинских территорий собирается претендовать Польша. По его словам, речь идет об аннексии Ивано-Франковской, Львовской и части Тернопольской областей.О том, какое противодействие оказывается в США против тех политиков, которые выступают против военной поддержки Украины - в материале издания Украина.ру Пыталась положить конец бесконечным войнам: соратницу Трампа пытаются свалить из-за приверженности правде.
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Павел Котов
Павел Котов
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, венгрия, россия, владимир зеленский, виктор орбан, дональд трамп, роберт фицо, словакия
Эксклюзив, Украина, Венгрия, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Роберт Фицо, Словакия

Зеленский не хочет мира, Украине пророчат судьбу Чехословакии

12:06 12.12.2024 (обновлено: 12:07 12.12.2024)
 
© News Agency/Globallookpress Фото: Владимир Зеленский
Фото: Владимир Зеленский
© News Agency/Globallookpress
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Похоже, что и без того напряженные отношения Украины и Венгрии снова переживают не лучшие времена. Действия Владимира Зеленского на международной арене выглядят все более нервическими и непродуманными
Мирная миссия Орбана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда верил в Дональда Трампа. Еще во время предвыборной кампании последнего он демонстративно приехал в его резиденцию во Флориде и называл Трампа президентом.
Как только не шельмовали Венгрию в ЕС за ее независимую и взвешенную позицию в отношении России и украинского конфликта, однако ноябрьский триумф Трампа на выборах за один день превратил венгерского лидера в самого влиятельного политика Европы.
Пока ставившие на демократов европейские лидеры спешно перестраиваются и спешат засвидетельствовать свою верность будущему президенту США, Орбан на днях снова был удостоен встречи с Трампом, которая прошла в его поместье.
Орбан сообщил о планах Трампа по Украине
Орбан сообщил о планах Трампа по Украине
Орбан сообщил о планах Трампа по Украине
Данное обстоятельство важно для хронологии. В ночь на 10 декабря по московскому времени Орбан написал в соцсети Х, что провел встречу с Трампом, на которой также присутствовал разменявший недавно рекордную пятую сотню миллиардов состояния Илон Маск.
Венгерский премьер опубликовал совместные фотографии и подписал их: "Америка сегодня. Будущее наступило".
На следующий день Орбан сообщил, что провел часовой телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, в украинском конфликте наступили "самые опасные недели".
"Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические средства, чтобы способствовать прекращению огня и установлению мира", - написал Орбан в Х.
Как сообщила пресс-служба Кремля, Орбан "выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров".
Зеленский недоволен
Зеленский, который каждый раз впадает в истерику, когда кто-то из западных политиков контактирует с российским президентом, не мог пройти мимо сообщений Орбана. Тон был выбран крайне хамский, что, впрочем, уже стало визитной карточкой современной украинской дипломатии.
"Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы [бывшему президенту Сирии Башару] Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции", - написал Зеленский у себя в телеграм-канале.
Далее последовал стандартный набор пустопорожних слов про единство Запада, разговоры про Украину без Украины и т.д.
"Совершенно понятно, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужна решимость Америки, единство Европы и настрой всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН. Не нужно играть на собственный имидж за счет единства — нужно заботиться об общем успехе. Именно единство в Европе всегда приносит успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины", - отметил Зеленский.
Никакого перемирия
Инцидент, казалось бы, мог считаться исчерпанным, однако Орбан изящно отвесил новую оплеуху киевскому режиму.
"В конце председательства Венгрии в ЕС мы вновь приложили усилия для установления мира. Мы предложили рождественское перемирие и крупномасштабный обмен пленными. Печально, что Зеленский, очевидно, сегодня от этого отказался", - написал премьер Венгрии в соцсетях, имея ввиду пост Зеленского про "звонок Асаду".
Коллаж: Украина в международном контексте
05:45
Трамп готовит перемирие, но к миру не стремится. Украина в международном контекстеИзбранный президент США Дональд Трамп настаивает на скорейших переговорах по Украине. Он сумеет добиться компромисса, убеждены западные СМИ, проанализировавшие суть будущего соглашения
Исходя из этого получается, что Орбан предложил Киеву установить перемирие и провести масштабный обмен пленными, однако украинские власти дали теперь понять, что не намерены этого делать.
И вновь Зеленский выставлен как главный противник мира, что, в сущности, полностью соответствует истине. Война – единственный способ для него оставаться у власти, а для его окружения – у корыта западной финансовой помощи. Однако столь очевидный факт на Западе принять пока готовы еще далеко не все. Но Зеленский невольно сам подталкивает своих "партнеров" к такому выводу.
На днях аналогичная ситуация получилась с тем же Трампом, с которым Зеленский провел короткую встречу на троих с Эммануэлем Макроном в Париже. После этого будущий американский президент сообщил, что Зеленский хочет "заключить мир".
"Это что-то новое. Он хочет прекращения огня", - сказал Трамп газете The New York Post.
Зеленский был вынужден оправдываться.
"Я сказал, что нам нужен справедливый и сильный мир, который русские не разрушат через несколько лет, как они это уже делали. Поэтому, когда мы говорим о действенном мире с Россией, мы должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира", - сказал он.
Если допустить, что инициативы Орбана про перемирие и обмен пленными были согласованы с Трампом, то получается, что украинское руководство ответило грубым отказом не только и не столько премьеру Венгрии, сколько будущему президенту США.
Масла в огонь добавил советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин. Он по сути обвинил Орбана во вранье.
"Как всегда, Венгрия ничего не обсуждала с Украиной", - заявил он.
Если про перемирие еще можно спорить, то отказ Киева от обмена пленными в очередной раз продемонстрировал, что судьба собственных военных украинский режим не интересует вовсе.
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова ранее обнародовала список из более чем 600 пленных, от которых отказалась Украина. Очередной демарш Зеленского лишь подтверждает, что жизни обычных украинцев для него ничего не стоят.
Украиной пожертвуют
Венгрия – не единственная страна ЕС, с которой у Украины проблемы. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 12 декабря дал интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, в котором он не предрек украинскому государству ничего хорошего.
"Она (Украина – ред.) позволила себе быть втянутой в это Западом. И будет момент, кода Запад скажет: "Ну, не получилось, поэтому мы пожертвуем Украиной", - сказал он.
Фицо признал, что его позиция по украинскому конфликту встречает сопротивление в ЕС.
"[Конфликт] на Украине сделал из меня паршивую овцу в семье Европы, потому что мои мнения отличаются от мнений других стран - членов ЕС", - заявил он.
Тем не менее, Фицо не собирается менять свою точку зрения.
"Как кто-то может сказать мне, что я не могу поехать в Россию, чтобы отпраздновать окончание Второй мировой войны и победу над фашизмом, поскольку Словакия была освобождена Красной армией? Народ Словакии осознает это, и я считаю это личным долгом", - сказал премьер-министр.
Он подчеркнул, что пока он возглавляет страну, Словакия никогда не поддержит членство Украины в НАТО.
Фицо также спрогнозировал, что украинское государство рискует повторить судьбу Чехословакии, которую в 1938 в рамках Мюнхенского сговора разделили между собой несколько стран. Так, свои куски чехословацкой территории получила Германия, Венгрия и Польша. Вместо Чехословакии был образован немецкий протекторат Богемия и Моравия, а Словакия получила формальную независимость.
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее заявлял, что его ведомство располагает сведениями, согласно которым на ряд украинских территорий собирается претендовать Польша. По его словам, речь идет об аннексии Ивано-Франковской, Львовской и части Тернопольской областей.
О том, какое противодействие оказывается в США против тех политиков, которые выступают против военной поддержки Украины - в материале издания Украина.ру Пыталась положить конец бесконечным войнам: соратницу Трампа пытаются свалить из-за приверженности правде.
 
ЭксклюзивУкраинаВенгрияРоссияВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанДональд ТрампРоберт ФицоСловакия
 
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