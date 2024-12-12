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Зеленский: украл Рождество, арестовал Святого Николая, скоро станет памятником

Зеленский: украл Рождество, арестовал Святого Николая, скоро станет памятником - 12.12.2024 Украина.ру

Зеленский: украл Рождество, арестовал Святого Николая, скоро станет памятником

Что происходит на Украине? Перефразируя классиков: всё, как всегда - воруют и сносят памятники русским писателям. Но есть новые интересные нюансы.

2024-12-12T14:26

2024-12-12T14:26

2024-12-12T14:47

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Во-первых, Зеленский фактически "отменил Рождество" для десятков тысяч граждан Украины: отказался от рождественского перемирия и обмена пленными, что предлагала Венгрия (заручившись, скорее всего, согласием России).Но Зеленский сказал: нет, никакого Рождества!Во-вторых , теперь в храмах Лавры на тех местах, где были иконы, размещают портреты Зеленского. И это не шутка в стиле юмористов из какого-нибудь "Шарли Эбдо". Это реальное и планомерное кощунство над православной верой, которое осуществляет Зеленский.Ну а в Одессе пошли дальше всех в деле подхалимажа и лизоблюдства.Памятник Зеленскому при жизни?В Одессе депутаты областной Рады единогласно проголосовали за то, чтобы снести знаменитый памятник Александру Сергеевичу Пушкину, и на его месте... воздвигнуть памятник Зеленскому.На Приморском бульваре.Честно говоря, новость настолько нелепая, что даже возникает подозрение: не фейк ли это? Но нет, не фейк, есть видео "единодушного одобрения" одесскими депутатами этого кощунства.Интересно, в каком виде решат увековечить Зеленского? В майке цвета хаки или... как когда-то, на сцене? Тогда вместе с роялем?Но до этого, скорее всего, не дойдёт, просто потому, что отлить, так сказать, свои верноподданнические чувства в бронзе одесские подхалимы не успеют.Скоро должно закончиться правление вертлявого "гопника из Кривого Рога".И потом, ломать - не строить. Снести они, конечно, успеют. А вот построить... С этим на Украине после обретения незалежности большие проблемы.Борьба с книгамиВот на Западной Украине резво собирают книги русских писателей, сдают в макулатуру и делают из них туалетную бумагу. Это вызывает детский восторг у "борцов с русскими писателями".Немного в мировой истории можно вспомнить стран, которые уничтожали книги. Фашистская Германия, разве что?И самый главный вопрос: а читать что будут? "Кобзаря", которого украинизировали в конце 19 века? Тарас Шевченко писал на почти русском языке, каковым тогда и являлся украинский.Но пока активно перерабатывают книги русских писателей и тем показывают свою "высокую культуру" жители Западной Украины, Зеленский продолжает уничтожать Киев, страну и православие.Зеленский на иконахВ Киевской Лавре иконы заменили на изображения Зеленского.Сам Зеленский с удовольствием выступил со сцены (?) в бывшем храме Печерской лавры, из которого украинские гопники сделали, захватив Лавру, банкетный зал.Едят, пьют, прямо в храме, слушают выступления Зеленского и Корчинского. И не просто в храме (что, естественно, тоже кощунство). А в храме тысячелетней Киевской Лавры.Сидят и слушают, кстати, тоже именно те, кто уничтожает украинскую нацию. Сырский и другие военачальники, главы СБУ, ТЦК. Ликвидаторы украинской нации и государства.На заднем плане слышен визгливый хохот, стук копыт, воняет серой.Если это не символическое действо, то что это такое?Французы в 1812 году, войдя в Москву, сделали из церквей конюшни, иконы жгли, разрывали, хватали себе золотые оклады, церковную утварь. Потеряли, правда, большую часть кощунственно награбленного во время знаменитого бегства, брошенные в снегах возле Смоленска своим императором.Чем Зеленский отличается от них? Он такой же точно антихрист. Разрушитель и осквернитель храма.Вот до чего дошёл комик, который пел и плясал для потехи зрителей.Теперь он смеётся над вами в ваших священных храмах.Нет никакого сомнения, что это срежиссировано не Зеленским. Хотя сам он не против, а только "за", конечно!За всем этим действом наблюдают издали, или близко, через свои посольства, холодные глаза рептилий.Проживают те рептилии на далеких островах. Довольны сейчас. Смотрят на портреты Зеленского вместо ликов святых и шепчут друг другу: прикольно получилось, ахахахах.Мы заменили им Христа на Зеленского, в самом святом месте Киева. Пусть же молятся теперь на него!В Киеве множество мест, где могут собраться военные, и выпить, и закусить. И храм Лавры для этого подходит меньше всего.Но сделано это с умыслом, для святотатства, конечно. Для ритуального действия? Возможно.И наверняка с целью провести эксперимент: осталось ли у народа киевского что-то православное, или отупели совсем?Эксперимент пока удачный. Одни отупели, другие попрятались. Идти защищать Лавру в современном Киеве, будем обьективными, могли бы только женщины. Остальных сразу арестуют - и на фронт. Но и женщин нет.Как писал Иосиф Бродский в стихотворении "На независимость Украины":"Жовто-блакытный реет над Конотопом,Скроенный из холста, знать, припасла Канада,Даром, что без креста, но хохлам не надо".Захват храмов на УкраинеУ Зеленского прямо какая-то маниакальная ненависть к православию. И даже к православному календарю.Даже Порошенко, который привез знаменитый "томос" на землю Украины, делал это без резких движений. Порошенко, по сути, только хотел выиграть выборы.Поэтому он восклицал на митингах свой "армовир!" и пиарился с томосом в руках. Хотя именно он, несомненно, положил начало всему этому антихристианскому шабашу на земле Украины. Но цели у Порошенко были другие. Попиарился, и забыл об этом.Но не то Зеленский.Именно при Зеленском были захвачены православные церкви и переданы ряженым из ПЦУ. В некоторых областях Украины - все церкви.Например, во Львовской, 50 церквей закрылись, 50 переданы этой антирелигиозной структуре. Больше никаких нет.ПЦУ - это театральная организация, ничего общего с церковью не имеет. Никакого "наплыва верующих " у них нет. Они просто приходят захватывать церкви с "боевыми дружинами". Как "качки из 90-х". Только ещё и при поддержке местных властей.Церковь переживёт. И Лавра переживёт.Страшновато за души этих людей. Как говорят в православии, будем за них молиться.За Зеленского, правда, вряд ли кто-то будет молиться. Да он и не православный, хотя, говорят, и крещенный.Святой Николай арестован!Ну а в городе Тернополе арестовали "святого Мыколу". Тоже очень символично.Теперь же на всей Украине перенесли даты и празднуют по католическому календарю.Так Зеленский повелел, перевести православный календарь на католический."Николай" шёл поздравлять детей, чувствуя себя в безопасности. Может, выпил немного, по традиции, расслабился, бедняга. Но был задержан ТЦК, и наверное, уже отправлен на фронт.Кадры "дедушки Николая", которого конвоируют загонщики из ТЦК, распространили сами жители Тернополя.А уже за днём "Святого Николая" приближается и Рождество.Заранее вышел с предложением к Зеленскому премьер Венгрии Виктор Орбан: объявить Рождественское перемирие.Рождества не будетВиктор Орбан написал:"В конце венгерского председательства в ЕС мы предприняли новые усилия для мира. Мы предложили рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня это явно отверг и исключил. Мы сделали всё, что могли!"Какое дело Зеленскому до Рождества? У него другой календарь и другие цели, несовместимые с Украиной и украинским народом.Да, и тут же ещё вот какое дело. Приспешники бегут. Так, глядишь, с этими праздниками разбегутся окончательно.Уже начинается передислокация тех, кто имеет возможность тихонько сбежать из Украины.Кулеба и лопатыБывший глава МИД Кулеба, помнится, угрожал, что если Украине не дадут оружия, то украинцы будут воевать лопатами.Но сам Кулеба, уволившись, не поспешил на фронт с лопатой. Он уже убыл в США, учить другие страны демократии в институте Кеннеди, в Гарварде.Это известнейшая кузница кадров для "молодых демократий". Два месяца учебы - и вот уже можно писать в биографии "учился в Гарварде", и возглавлять правительство какой-нибудь небольшой страны, типа Молдавии. На вопрос, как же бывший глава МИД может легко выезжать из страны и возвращаться назад, если мужчинам запрещено покидать Украину, Кулеба с явным чувством превосходства заявил, что имеет ранг чрезвычайного посла. Поэтому границы для него не закрыты, а наоборот, широко открыты.В отличие от вас, украинцы!Музей историиА директор национального Музея истории Украины Федор Андрощук уехал в командировку и просто не вернулся на родину.Теперь, кстати, имя его должно писаться по новым правилам украинского языка как "Тедир". Во всех иностранных словах буква "ф" меняется на "т".Тедир представлял свою страну в Италии и Швеции, а после этого "потерялся в Латвии". Но нашёлся в Швеции, столь милой сердцу каждого патриота Украины."Дорогой Карл 12, сражение под Полтавой, слава Богу, проиграно" (Иосиф Бродский).В Швеции, кстати, сняли новый исторический сериал. Там роль Карла Двенадцатого играет ... негр.Страшно представить, кто бы мог сыграть Мазепу? Трансгендер с Гаити? В ЕС, куда так рвётся Украина, теперь только так!Наверное, Андрощук поехал консультировать знатоков шведской истории.Но знаете, что он теперь говорит?"Мой дом - Швеция. Это на Украине я был в командировке".Директор НАЦИОНАЛЬНОГО музея истории!Ну, какая история, такой музей и такой директор.А вообще-то он сказал правду. Это на Украине вся эта группа "управленцев" в командировке. Они чужие в этой стране, у них другая вера и другие обычаи.А настоящий дом Зеленского и всей этой "зеленой компании" - совсем в других странах и на других континентах.Только как и куда они смогут сбежать, если так "увековечили" себя на земле Украины?Посмотрим, понаблюдаем за компанией "украинских гопников". Как, куда, и главное, когда уже они сбегут окончательно из страны, где они все "в командировке"?О том, почему Зеленский так активно продвигает эскалацию конфликта - в статье Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа"

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Елена Мурзина

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