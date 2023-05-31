Экономист Макдоналд рассказал, что ждёт доллар в случае дефолта в США - 31.05.2023 Украина.ру
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Экономист Макдоналд рассказал, что ждёт доллар в случае дефолта в США
Экономист Макдоналд рассказал, что ждёт доллар в случае дефолта в США - 31.05.2023 Украина.ру
Экономист Макдоналд рассказал, что ждёт доллар в случае дефолта в США
Возможный дефолт в США может обернуться тяжелыми последствиями для доллара и экономики страны, написал экономист Скотт Макдоналд в статье для National Interest 29 мая
2023-05-31T09:39
2023-05-31T09:40
новости
сша
конгресс сша
президент сша
джо байден
дефолт
госдолг
доллар
рон десантис
джанет йеллен
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По словам экономиста, если демократы и республиканцы не смогут преодолеть свои разногласия в расходах, в начале июня у федерального правительства закончатся деньги, что может привести к дефолту по суверенному долгу.Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден ожидает до 5 июня получить на подпись утвержденный конгрессом законопроект, который предотвращает суверенный дефолт.Как сообщалось, американский госдолг достиг нового рекорда в 31,46 триллиона долларов и „пробил“ законодательно установленный потолок.Конгресс всегда действовал, когда его призывали поднять предел долга с 1960 года, принимая меры семьдесят восемь раз, чтобы постоянно повышать, временно продлевать или пересматривать определение предела долга, отмечает автор статьи.По подсчётам Макдоналда, это происходило сорок девять раз при президентах-республиканцах и двадцать девять раз при президентах-демократах.Министр финансов США Джанет Йеллен неоднократно предупреждала, что, если потолок долга не будет повышен в ближайшее время, «встанет трудный выбор в отношении того, какие счета останутся неоплаченными».Макдоналд подчеркнул, что одно из серьезных опасений, связанных с возможным дефолтом, заключается в том, что это станет дополнительным импульсом для „свержения доллара США как основной мировой резервной валюты“.Автор отмечает, что Китай, Россия, ЮАР и ряд других стран уже начали вести часть своей торговли в других валютах, чтобы лишить США возможности усиливать санкционное давление.Суверенный дефолт, вызванный отсутствием политической воли, а не платежеспособности, несомненно, усилит импульс к свержению доллара, убежден Макдоналд.По мнению автора статьи, проблема, стоящая перед Соединёнными Штатами, заключается не только в потолке долга.Ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил, что „долговая сделка“, к которой пришли Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти, не исправила крена США в сторону банкротства, а только усугубила его.Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал разговоры о дефолте в США хорошо поставленным шоу и политической игрой.По его словам, Америка давно банкрот, а вся „бумажная долларовая масса“ - обычный мыльный пузырь, как как абсолютно ничем не обеспечена.Политолог Ростислав Ищенко ранее оценил шансы на объявление дефолта в США в ближайшее время и объяснил, какими последствиями это грозит для экономик других стран.Эксперт не отрицает возможности объявления Штатами дефолта. Ранее, отмечает он, они прекращали финансирование государственных организаций и ждали, когда будет достигнута договорённость.Ищенко резюмировал, что дефолт всё равно придется объявлять: и скорее раньше, чем позжеПодробнее об этом можно прочитать в интервью Ростислава Ищенко на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:От Бразилии до ЮАР. Результаты битвы за Артемовск в глобальном масштабеПравославный храм в Мариуполе ремонтируют за счет Фонда КадыроваБритания готовит ракетную атаку на Москву
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новости, сша, конгресс сша, президент сша, джо байден, дефолт, госдолг, доллар, рон десантис, джанет йеллен
Новости, США, Конгресс США, президент США, Джо Байден, дефолт, госдолг, доллар, Рон Десантис, Джанет Йеллен

Экономист Макдоналд рассказал, что ждёт доллар в случае дефолта в США

09:39 31.05.2023 (обновлено: 09:40 31.05.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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Возможный дефолт в США может обернуться тяжелыми последствиями для доллара и экономики страны, написал экономист Скотт Макдоналд в статье для National Interest 29 мая
По словам экономиста, если демократы и республиканцы не смогут преодолеть свои разногласия в расходах, в начале июня у федерального правительства закончатся деньги, что может привести к дефолту по суверенному долгу.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден ожидает до 5 июня получить на подпись утвержденный конгрессом законопроект, который предотвращает суверенный дефолт.
Как сообщалось, американский госдолг достиг нового рекорда в 31,46 триллиона долларов и „пробил“ законодательно установленный потолок.
Конгресс всегда действовал, когда его призывали поднять предел долга с 1960 года, принимая меры семьдесят восемь раз, чтобы постоянно повышать, временно продлевать или пересматривать определение предела долга, отмечает автор статьи.
По подсчётам Макдоналда, это происходило сорок девять раз при президентах-республиканцах и двадцать девять раз при президентах-демократах.

„Неспособность увеличить лимит федерального долга приведет к многочисленным последствиям — дефолту суверенного долга, финансовому кризису, экономическому спаду (с глобальными последствиями), потере рабочих мест, закрытию отдельных частей правительства, возможной приостановке выплат по медицинской страховке". - отмечает автор.

Министр финансов США Джанет Йеллен неоднократно предупреждала, что, если потолок долга не будет повышен в ближайшее время, «встанет трудный выбор в отношении того, какие счета останутся неоплаченными».
Макдоналд подчеркнул, что одно из серьезных опасений, связанных с возможным дефолтом, заключается в том, что это станет дополнительным импульсом для „свержения доллара США как основной мировой резервной валюты“.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
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Автор отмечает, что Китай, Россия, ЮАР и ряд других стран уже начали вести часть своей торговли в других валютах, чтобы лишить США возможности усиливать санкционное давление.
„Китай усердно работает над дедолларизацией, сократив свою долю в казначейских ценных бумагах с более чем 1 триллиона долларов в 2022 году до 859 миллиардов долларов в январе 2023 года.“ - заявил экономист.
Суверенный дефолт, вызванный отсутствием политической воли, а не платежеспособности, несомненно, усилит импульс к свержению доллара, убежден Макдоналд.
„С этим придет конец способности Вашингтона бесконечно печатать деньги в виде казначейских облигаций США и других ценных бумаг.“ - резюмировал он.
По мнению автора статьи, проблема, стоящая перед Соединёнными Штатами, заключается не только в потолке долга.
„Действительно, кризис потолка долга сам по себе является симптомом чего-то гораздо более проблематичного: усталая политическая система, хромающая, вполне возможно, сломанная“. - добавил экономист.
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал разговоры о дефолте в США хорошо поставленным шоу и политической игрой.
По его словам, Америка давно банкрот, а вся „бумажная долларовая масса“ - обычный мыльный пузырь, как как абсолютно ничем не обеспечена.
Политолог Ростислав Ищенко ранее оценил шансы на объявление дефолта в США в ближайшее время и объяснил, какими последствиями это грозит для экономик других стран.
Эксперт не отрицает возможности объявления Штатами дефолта. Ранее, отмечает он, они прекращали финансирование государственных организаций и ждали, когда будет достигнута договорённость.
Ищенко резюмировал, что дефолт всё равно придется объявлять: и скорее раньше, чем позже
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Ростислава Ищенко на нашем сайте.
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