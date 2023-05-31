Экономист Макдоналд рассказал, что ждёт доллар в случае дефолта в США
09:39 31.05.2023 (обновлено: 09:40 31.05.2023)
Возможный дефолт в США может обернуться тяжелыми последствиями для доллара и экономики страны, написал экономист Скотт Макдоналд в статье для National Interest 29 мая
По словам экономиста, если демократы и республиканцы не смогут преодолеть свои разногласия в расходах, в начале июня у федерального правительства закончатся деньги, что может привести к дефолту по суверенному долгу.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден ожидает до 5 июня получить на подпись утвержденный конгрессом законопроект, который предотвращает суверенный дефолт.
Как сообщалось, американский госдолг достиг нового рекорда в 31,46 триллиона долларов и „пробил“ законодательно установленный потолок.
Конгресс всегда действовал, когда его призывали поднять предел долга с 1960 года, принимая меры семьдесят восемь раз, чтобы постоянно повышать, временно продлевать или пересматривать определение предела долга, отмечает автор статьи.
По подсчётам Макдоналда, это происходило сорок девять раз при президентах-республиканцах и двадцать девять раз при президентах-демократах.
„Неспособность увеличить лимит федерального долга приведет к многочисленным последствиям — дефолту суверенного долга, финансовому кризису, экономическому спаду (с глобальными последствиями), потере рабочих мест, закрытию отдельных частей правительства, возможной приостановке выплат по медицинской страховке". - отмечает автор.
Министр финансов США Джанет Йеллен неоднократно предупреждала, что, если потолок долга не будет повышен в ближайшее время, «встанет трудный выбор в отношении того, какие счета останутся неоплаченными».
Макдоналд подчеркнул, что одно из серьезных опасений, связанных с возможным дефолтом, заключается в том, что это станет дополнительным импульсом для „свержения доллара США как основной мировой резервной валюты“.
12 мая, 15:06Нефть, атом и доллар. Правда о санкциях против РоссииВлиятельный британский журнал The Spectator, рупор правящей Консервативной партии, в котором когда-то работал редактором будущий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, опубликовал статью под заголовком "Почему провалилась экономическая война против России"
Автор отмечает, что Китай, Россия, ЮАР и ряд других стран уже начали вести часть своей торговли в других валютах, чтобы лишить США возможности усиливать санкционное давление.
„Китай усердно работает над дедолларизацией, сократив свою долю в казначейских ценных бумагах с более чем 1 триллиона долларов в 2022 году до 859 миллиардов долларов в январе 2023 года.“ - заявил экономист.
Суверенный дефолт, вызванный отсутствием политической воли, а не платежеспособности, несомненно, усилит импульс к свержению доллара, убежден Макдоналд.
„С этим придет конец способности Вашингтона бесконечно печатать деньги в виде казначейских облигаций США и других ценных бумаг.“ - резюмировал он.
По мнению автора статьи, проблема, стоящая перед Соединёнными Штатами, заключается не только в потолке долга.
„Действительно, кризис потолка долга сам по себе является симптомом чего-то гораздо более проблематичного: усталая политическая система, хромающая, вполне возможно, сломанная“. - добавил экономист.
Ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил, что „долговая сделка“, к которой пришли Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти, не исправила крена США в сторону банкротства, а только усугубила его.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал разговоры о дефолте в США хорошо поставленным шоу и политической игрой.
По его словам, Америка давно банкрот, а вся „бумажная долларовая масса“ - обычный мыльный пузырь, как как абсолютно ничем не обеспечена.
Политолог Ростислав Ищенко ранее оценил шансы на объявление дефолта в США в ближайшее время и объяснил, какими последствиями это грозит для экономик других стран.
Эксперт не отрицает возможности объявления Штатами дефолта. Ранее, отмечает он, они прекращали финансирование государственных организаций и ждали, когда будет достигнута договорённость.
Ищенко резюмировал, что дефолт всё равно придется объявлять: и скорее раньше, чем позже
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Ростислава Ищенко на нашем сайте.
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