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Экономист Макдоналд рассказал, что ждёт доллар в случае дефолта в США

Экономист Макдоналд рассказал, что ждёт доллар в случае дефолта в США - 31.05.2023 Украина.ру

Экономист Макдоналд рассказал, что ждёт доллар в случае дефолта в США

Возможный дефолт в США может обернуться тяжелыми последствиями для доллара и экономики страны, написал экономист Скотт Макдоналд в статье для National Interest 29 мая

2023-05-31T09:39

2023-05-31T09:39

2023-05-31T09:40

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По словам экономиста, если демократы и республиканцы не смогут преодолеть свои разногласия в расходах, в начале июня у федерального правительства закончатся деньги, что может привести к дефолту по суверенному долгу.Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден ожидает до 5 июня получить на подпись утвержденный конгрессом законопроект, который предотвращает суверенный дефолт.Как сообщалось, американский госдолг достиг нового рекорда в 31,46 триллиона долларов и „пробил“ законодательно установленный потолок.Конгресс всегда действовал, когда его призывали поднять предел долга с 1960 года, принимая меры семьдесят восемь раз, чтобы постоянно повышать, временно продлевать или пересматривать определение предела долга, отмечает автор статьи.По подсчётам Макдоналда, это происходило сорок девять раз при президентах-республиканцах и двадцать девять раз при президентах-демократах.Министр финансов США Джанет Йеллен неоднократно предупреждала, что, если потолок долга не будет повышен в ближайшее время, «встанет трудный выбор в отношении того, какие счета останутся неоплаченными».Макдоналд подчеркнул, что одно из серьезных опасений, связанных с возможным дефолтом, заключается в том, что это станет дополнительным импульсом для „свержения доллара США как основной мировой резервной валюты“.Автор отмечает, что Китай, Россия, ЮАР и ряд других стран уже начали вести часть своей торговли в других валютах, чтобы лишить США возможности усиливать санкционное давление.Суверенный дефолт, вызванный отсутствием политической воли, а не платежеспособности, несомненно, усилит импульс к свержению доллара, убежден Макдоналд.По мнению автора статьи, проблема, стоящая перед Соединёнными Штатами, заключается не только в потолке долга.Ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил, что „долговая сделка“, к которой пришли Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти, не исправила крена США в сторону банкротства, а только усугубила его.Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал разговоры о дефолте в США хорошо поставленным шоу и политической игрой.По его словам, Америка давно банкрот, а вся „бумажная долларовая масса“ - обычный мыльный пузырь, как как абсолютно ничем не обеспечена.Политолог Ростислав Ищенко ранее оценил шансы на объявление дефолта в США в ближайшее время и объяснил, какими последствиями это грозит для экономик других стран.Эксперт не отрицает возможности объявления Штатами дефолта. Ранее, отмечает он, они прекращали финансирование государственных организаций и ждали, когда будет достигнута договорённость.Ищенко резюмировал, что дефолт всё равно придется объявлять: и скорее раньше, чем позжеПодробнее об этом можно прочитать в интервью Ростислава Ищенко на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:От Бразилии до ЮАР. Результаты битвы за Артемовск в глобальном масштабеПравославный храм в Мариуполе ремонтируют за счет Фонда КадыроваБритания готовит ракетную атаку на Москву

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