https://ukraina.ru/20220727/1036925273.html

Схватка антироссийских ястребов: чего ждать от нового премьера Великобритании

Схватка антироссийских ястребов: чего ждать от нового премьера Великобритании - 27.07.2022 Украина.ру

Схватка антироссийских ястребов: чего ждать от нового премьера Великобритании

Украина.ру, 27.07.2022

2022-07-27T15:54

2022-07-27T15:54

2022-07-27T15:54

эксклюзив

украина

великобритания

трасс (лиз трасс)

борис джонсон

сергей лавров

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036927333_0:0:1815:1020_1920x0_80_0_0_dfe234c30131a5c02ddda5e9f443ad9d.jpg.webp

Два вечера подряд претенденты на пост премьер-министра Великобритании проводят вместе – на теледебатах.26 июля глава МИД королевства Лиз Трасс и бывший глава казначейства (министерства финансов) Риши Сунак в студии издания The Sun отвечали на вопросы зрителей. Касались вопросы, прежде всего, внутренних проблем: инфляции, достигшей рекордной за 40 лет отметки 9,4% в годовом выражении, высоких налогов, проблем Brexit, доступности медицинской помощи и т.д.Сногсшибательная РоссияОднако самое интересное произошло, когда речь зашла о внешней политике, точнее о России. Кандидатов на высший политический пост спросили, "хватит ли им мужества противостоять президенту РФ Владимиру Путину, если тот зимой перекроет газовые краны". Сунак подчеркнул, что мужества ему не занимать, учитывая, что, будучи главой финансового ведомства, он одобрил введение антироссийских санкций и увеличил расходы на Вооружённые силы Великобритании.Впрочем, накануне The Sun, ссылаясь на источники, рассказала, что Сунак в апреле отклонил предложение Трасс и министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенга полностью отказаться от российского газа к 2023 году, пояснив, что энергоресурсы из РФ, на долю которых в структуре энергопотребления Великобритании приходится всего 3%, заменить не так уж сложно, но незамедлительно вводить эмбарго на российские нефть и газ не стоит. В итоге Казначейство всё же приняло инициативу спустя 3 недели.Как только Трасс, отвечая на вопрос о методах поддержки населения на фоне "огромной цены противостояния Путину", заявила, что российский лидер "не остановится" и цена отказа от давления на РФ будет ещё выше, в студии раздался грохот, министр иностранных дел, закрыв лицо руками, вскрикнула "Боже мой!" и побежала в сторону источника звука. На этом трансляцию прервали. Позже телеканал Talk TV, который вёл трансляцию, сообщил, что дебаты прерваны по причине медицинского характера, не связанной с кандидатами. Как выяснилось, в момент выступления Трасс ведущая программы Кейт МакКанн упала в обморок. Совпадение или нет, но, как написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, лучшей кульминации не мог придумать ни один режиссёр.Так, общественность до конца и не узнала, как же потенциальные преемники Бориса Джонсона собираются противостоять России, поэтому продолжила обсуждать их заявления по внешнеполитической тематике, прозвучавшие на предыдущих дебатах, 25 июля на телеканале BBC. Если во втором раунде Сунак был очень вежлив и учтив, поздравил Трасс с днём рождения, то сутки назад временами переходил на крик, перебивал свою оппонентку, модератору даже пришлось взывать бывшего главу Казначейства быть джентльменом и позволить Трасс ответить. Такое поведение не сыграло Сунаку на руку: как показал опрос компании YouGov, победителем дебатов его признали 39% респондентов-однопартийцев, а Трасс – 50%,. Результат исследования Opinium схож: 38% против 47%.Украина не раздора, а нюансовКак бы ни расходились программы кандидатов в премьер-министры Великобритании по внутренним вопросам, в подходе к ситуации на Украине они едины – оба обещают в случае прихода к власти продолжить поддержку Киева. Однако есть нюансы.В ходе дебатов Трасс спросили, готова ли она как премьер-министр направить Королевские ВМС Великобритании в Чёрное море."Я не готова к тому, чтобы Соединённое Королевство оказалось напрямую вовлечено в конфликт. Мы сделали очень много, став первой европейской страной, отправившей Украине оружие, и задействовав санкции против России. Мы оказываем помощь в области морского страхования, чтобы вывезти зерно из Одессы после достижения соглашения, но Украина не страна НАТО, и я считаю, что было бы неправильно напрямую задействовать наши силы или ресурсы", - ответила дипломат.Великобритания занимает второе место по объёму оказанной Киеву военной помощи, однако ещё в середине мая министр обороны королевства Бен Уоллес подчёркивал, что Лондон ищет по всему миру советское и российское оружие для дальнейшей передачи ВСУ, но не предоставляет такое вооружение, которое позволит нанести удар по территории РФ. И это понятно, ведь, Великобритания не имеет шансов на победу в случае прямого военного конфликта с Россией, предупреждают эксперты. Как написала британская газета The Times, у королевских войск не хватит боеприпасов, в частности артиллерийские снаряды закончатся всего за два дня при скорострельных темпах российской армии. Дефицит в запасах британской армии возник в том числе из-за помощи Украине, сообщили источники газеты The Times в войсках. По их словам, количество единиц уже переданного ВСУ оружия сделало британскую армию недостаточно мощной в ряде областей. Например, сейчас на балансе находится около 40 реактивных систем M270, а в 1993 году было минимум 63."У нас ужасно мало основных боевых танков. Мы столкнулись с наличием боевых машин, которые не могут сопровождать танки на поле боя. Мы испытываем недостаток артиллерии и средств противовоздушной обороны и во многих других аспектах, необходимых для обороноспособности страны", - заявил бывший глава Генерального штаба Великобритании Ричард Даннат в эфире телеканала Sky News в конце июня.Сунак ушёл от прямого ответа на вопрос о готовности направить британские корабли в Чёрное море, ограничившись дежурной фразой, что Лондон продолжит активно поддерживать Киев независимо от того, кто станет премьер-министром.В том, что новый глава правительства не перевернёт внешнеполитический курс с ног на голову, отказавшись потакать Украине и поклявшись в дружбе России, сомневаться не приходится. Вопрос только, насколько каждый из них намерен поддерживать Киев. План Трасс понятен, поскольку в силу профессиональных обязанностей министр иностранных дел чаще остальных политиков озвучивает свою позицию по этому вопросу – война до последнего украинца, ни шагу назад, точнее, навстречу России. Трасс была первой из троицы британских чиновников, не позволявшей украинским властям даже думать о компромиссах с Москвой (вместе с Джонсоном и Уоллесом). В отношении РФ глава Форин офиса позиционирует себя жёстче некуда: грозилась осадить своего российского коллегу Сергея Лаврова, а теперь обещает вызвать на серьёзный разговор Путина на саммите G20 в случае избрания. Но выдержит ли она словесную дуэль с такими мастерами разговорного жанра, как президент и глава МИД РФ, если не знает элементарных вещей? На переговорах в Москве с Лавровым заверяла, что Великобритания никогда не признает суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями, тогда послу Соединённого Королевства в РФ Деборе Боннерт пришлось вмешаться и объяснить Трасс, что это вообще-то российские регионы, а Украина, как утверждает министр, за свою историю пережила немало "вторжений от монголов до татар".Что касается Сунака, при нём Лондон может сократить расходы на украинском направлении, чего явно очень не хотят в Киеве."Если Джонсон, как считают некоторые, акцентирован на поддержке Украины, пытаясь отвлечь внимание от экономических проблем, то финансист Сунак, скорее всего, будет делать ровно наоборот - помогать Киеву продолжат, но не с таким рвением, как Джонсон. Неясно, как будут идти поставки оружия. При этом Сунаку важно нивелировать подозрения в связях его семьи с Россией, а значит, он продолжит помогать Киеву. Кроме того, Джонсон уже взял на себя международные обязательства по поддержке Украины, от которых его преемник не может отказаться", - считает британский политолог Гарри Миддлтон.Тесть Сунака - миллиардер Нараяна Мурти, которого называют отцом индийского IT-сектора. Газета The Guardian писала, что основанная им компания Infosys хоть и объявила об уходе с российского рынка, но до сих пор продолжает свою деятельность в стране. Более того, его обвиняют в связях с руководством РФ. В 2004 году Мурти лично проводил экскурсию по штаб-квартире Infosys в индийском городе Бангалоре для российского президента.Один из дипломатов, долгое время находившийся на службе в Великобритании, выразил мнение, что в случае прихода к власти Сунак, связанный с глобалистскими кругами, не посмеет реализовывать курс, идущий вразрез с линией США."Украине, конечно же, помогать он продолжит, но в рамках, согласованных с Вашингтоном. Вряд ли, в отличие от Джонсона, сделает Украину центром своей политики, а будет делать упор на финансовые вопросы, в фокусе его внимания будут внутренние проблемы", - сказал дипломат.В свою очередь директор Института Европы РАН Алексей Громыко подчёркивает, что у претендентов на пост премьер-министра Великобритании при всех отличиях много общего, вопрос отношений с Россией, к России и к украинскому конфликту в том числе. Трасс, по его словам, занимает наиболее радикальную и ястребиную позицию, а Сунак как министр финансов и как человек, который в этом разбирается, лучше всех понимает, что декларировать что-то или обещать новые миллиарды на помощь Украине - ради Бога, но на деле намного сложнее, с учётом трудностей, с которыми столкнулась британская экономика.Как показал опрос YouGov, по мнению однопартийцев политиков, в вопросах противостояния России и защиты Украины лучше себя проявляет Трасс: 62% против 18% у Сунака."В любом случае, кто бы ни стал премьером, в ближайшее время он, по крайней мере, будет идти по накатанной, и Великобритания будет делать всё, чтобы закрепить за собой реноме страны, которая в Европе после США и наравне с прибалтами и поляками делает всё, для того, чтобы, как они заявляют, "добиться военной победы Украины, и если допускать гипотетически мирные переговоры, то только при условии, что эти переговоры Киев будет вести на своих условиях, вот такая их позиция", - заявил Громыко.Только чтобы диктовать свои условия за столом переговоров, необходимо преимущество на поле боя. А оно, судя по сложившейся картине, явно не на стороне Украины, о чём публично говорят даже западные политики и военные.

https://ukraina.ru/20220312/1033495840.html

https://ukraina.ru/20220422/1033829755.html

https://ukraina.ru/20220718/1036527592.html

https://ukraina.ru/20220726/1036875843.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, великобритания, трасс (лиз трасс), борис джонсон, сергей лавров, владимир путин