Предприниматель из Белоруссии Микита Микадо заявил о готовности оказать денежную помощь решившим уволиться белорусским силовикам. Соответствующее видеообращение он опубликовал 12 августа на своей странице в Facebook

Белоруссия. Хроника протестов, ночь с 12 на 13 августа

Кроме того, бизнесмен призвал присоединиться к этой инициативе и других предпринимателей.

Микадо отметил, что представители бизнес-сообщества вместе смогут «убедить ребят не бить женщин, детей, сограждан».

«Не бойтесь делать правое дело. Мы вам поможем», — заключил он.

Протесты вспыхнули по всей Белоруссии после закрытия избирательных участков 9 августа, основной причиной стало несогласие части белорусов с предварительными итогами выборов. Как объявил ЦИК страны, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а его основной конкурент от объединенных сил оппозиции Светлана Тихановская — лишь чуть больше 10%.

Протестующие же указывали, что, по альтернативным подсчетам, а также по сообщениям ряда СМИ, опубликовавшим документы территориальных комиссий, на выборах победила именно Тихановская.

Протесты длятся уже четвертый день. Правоохранители применяют насилие при разгоне протестных акций, они задержали около 6 тыс. человек. Некоторые белорусские силовики начали увольняться из органов внутренних дел.