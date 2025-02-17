Киев не признает итоги переговоров России и США по Украине – Зеленский - 17.02.2025 Украина.ру
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Киев не признает итоги переговоров России и США по Украине – Зеленский
Киев не признает итоги переговоров России и США по Украине – Зеленский - 17.02.2025 Украина.ру
Киев не признает итоги переговоров России и США по Украине – Зеленский
Нынешнее руководство Украины не участвует и не намерена участвовать в переговорах США и России в столице Саудовской Аравии. Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе общения с представителями украинских СМИ по видеосвязи.
2025-02-17T18:21
2025-02-17T18:21
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сша
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Зеленский прокомментировал переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, посвящённые урегулированию конфликта на территории Украины. По словам украинского политика, в Киеве не намереваются участвовать в этом мероприятии и даже ничего не знали о его проведении.Он отметил, что раньше "было как моветон - во время войны говорить с агрессором", а теперь подобное считается нормой.Говоря о визитах нынешнего руководства Украины в ОАЭ и в Саудовскую Аравию, Зеленский подчеркнул: эти визиты не имеют никакого отношения к переговорам России и США в Эр-Рияде.Также он прокомментировал перспективы превращения ВСУ в армию ЕС при финансировании европейских партнёров. Кроме того, Зеленский указал на своё видение переговорного процесса по урегулированию украинской проблемы с участием КНР. Подробности в публикации Зеленский не против участия КНР в переговорах по Украине
https://ukraina.ru/20240521/1055206654.html
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новости, украина, сша, владимир зеленский, переговоры, сво, дипломатия, дипломатические отношения, международная политика, международные отношения, саудовская аравия, оаэ
Новости, Украина, США, Владимир Зеленский, переговоры, СВО, дипломатия, дипломатические отношения, Международная политика, международные отношения, Саудовская Аравия, ОАЭ

Киев не признает итоги переговоров России и США по Украине – Зеленский

18:21 17.02.2025
 
© скриншот видео Офіс Президента України
© скриншот видео Офіс Президента України
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Нынешнее руководство Украины не участвует и не намерена участвовать в переговорах США и России в столице Саудовской Аравии. Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе общения с представителями украинских СМИ по видеосвязи.
Зеленский прокомментировал переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, посвящённые урегулированию конфликта на территории Украины. По словам украинского политика, в Киеве не намереваются участвовать в этом мероприятии и даже ничего не знали о его проведении.
"Украина не будет участвовать. Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать какие-либо вещи или какие-либо договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать. Наверное, там есть двусторонний трек – у стран. И США имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы. Они и до этого об этом говорили, только сейчас стали публично говорить", - сказал Зеленский.
Он отметил, что раньше "было как моветон - во время войны говорить с агрессором", а теперь подобное считается нормой.
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Говоря о визитах нынешнего руководства Украины в ОАЭ и в Саудовскую Аравию, Зеленский подчеркнул: эти визиты не имеют никакого отношения к переговорам России и США в Эр-Рияде.
"Это статус официального визита, готовились официальные документы также. И это не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей США и России", - заявил Зеленский.
Также он прокомментировал перспективы превращения ВСУ в армию ЕС при финансировании европейских партнёров. Кроме того, Зеленский указал на своё видение переговорного процесса по урегулированию украинской проблемы с участием КНР.
Подробности в публикации Зеленский не против участия КНР в переговорах по Украине
 
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