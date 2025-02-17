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Киев не признает итоги переговоров России и США по Украине – Зеленский

Киев не признает итоги переговоров России и США по Украине – Зеленский - 17.02.2025 Украина.ру

Киев не признает итоги переговоров России и США по Украине – Зеленский

Нынешнее руководство Украины не участвует и не намерена участвовать в переговорах США и России в столице Саудовской Аравии. Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе общения с представителями украинских СМИ по видеосвязи.

2025-02-17T18:21

2025-02-17T18:21

2025-02-17T18:21

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Зеленский прокомментировал переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, посвящённые урегулированию конфликта на территории Украины. По словам украинского политика, в Киеве не намереваются участвовать в этом мероприятии и даже ничего не знали о его проведении.Он отметил, что раньше "было как моветон - во время войны говорить с агрессором", а теперь подобное считается нормой.Говоря о визитах нынешнего руководства Украины в ОАЭ и в Саудовскую Аравию, Зеленский подчеркнул: эти визиты не имеют никакого отношения к переговорам России и США в Эр-Рияде.Также он прокомментировал перспективы превращения ВСУ в армию ЕС при финансировании европейских партнёров. Кроме того, Зеленский указал на своё видение переговорного процесса по урегулированию украинской проблемы с участием КНР. Подробности в публикации Зеленский не против участия КНР в переговорах по Украине

https://ukraina.ru/20240521/1055206654.html

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новости, украина, сша, владимир зеленский, переговоры, сво, дипломатия, дипломатические отношения, международная политика, международные отношения, саудовская аравия, оаэ