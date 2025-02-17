Киев не признает итоги переговоров России и США по Украине – Зеленский
© скриншот видео Офіс Президента України
© скриншот видео Офіс Президента України
Нынешнее руководство Украины не участвует и не намерена участвовать в переговорах США и России в столице Саудовской Аравии. Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе общения с представителями украинских СМИ по видеосвязи.
Зеленский прокомментировал переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, посвящённые урегулированию конфликта на территории Украины. По словам украинского политика, в Киеве не намереваются участвовать в этом мероприятии и даже ничего не знали о его проведении.
"Украина не будет участвовать. Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать какие-либо вещи или какие-либо договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать. Наверное, там есть двусторонний трек – у стран. И США имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы. Они и до этого об этом говорили, только сейчас стали публично говорить", - сказал Зеленский.
Он отметил, что раньше "было как моветон - во время войны говорить с агрессором", а теперь подобное считается нормой.
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Говоря о визитах нынешнего руководства Украины в ОАЭ и в Саудовскую Аравию, Зеленский подчеркнул: эти визиты не имеют никакого отношения к переговорам России и США в Эр-Рияде.
"Это статус официального визита, готовились официальные документы также. И это не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей США и России", - заявил Зеленский.
Также он прокомментировал перспективы превращения ВСУ в армию ЕС при финансировании европейских партнёров. Кроме того, Зеленский указал на своё видение переговорного процесса по урегулированию украинской проблемы с участием КНР.
Подробности в публикации Зеленский не против участия КНР в переговорах по Украине