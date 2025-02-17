https://ukraina.ru/20250217/1061131815.html

Игорь Михайлов: кто он

Игорь Михайлов: кто он - 17.02.2025 Украина.ру

Игорь Михайлов: кто он

Член Союза писателей РФ, политолог и публицист. Вице-президент Русского интеллектуального клуба

2025-02-17T16:10

2025-02-17T16:10

2025-02-17T16:10

биография

россия

приднестровье

политолог

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Игорь Михайлов был советником по политическим вопросам вице-премьера РФ в 1996 году. Принимал участие в разработке окончательного текста Договора между Россией и Белоруссией, концепции стратегического развития СНГ, занимался проблемами защиты прав и свобод россиян за пределами России.Высшее образование получил на факультете экономики и права по специальности "международное право" в Университете дружбы народов. После получения диплома работал в международном отделе ВЦСПС. С 1979 по 1990 год был специальным корреспондентом международного отдела газеты "Труд". В 1990 году становится первым заместителем главного редактора газеты "Россия". После избрания Секретарем Союза журналистов Москвы много внимания уделял защите прав журналистов.В 1992 году с группой политологов приезжал в Кишинев и Тирасполь, где принимал участие в переговорах с представителями Молдавии и Приднестровья для предотвращения вооруженного конфликта в регионе. Этой теме посвящен документальный фильм Михайлова "Кому нужна эта война?", который в 1995 году был удостоен премии "Золотой витязь". В 1992 году по предложению руководства Приднестровья занял пост Специального представителя республики в России. В 1994 году стал политическим обозревателем на телеканал МТК. Автор публицистических передач, посвященных российско-американским отношениям. Часто посещал США, публиковался в американских изданиях для поддержания и продвижения положительного имиджа России.С марта 1997 года - политический обозреватель Государственной радиостанции "Голос России". Во время агрессии НАТО против Югославии в 1999 году подготовил ряд программ из Белграда.

россия

приднестровье

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биография, россия, приднестровье, политолог