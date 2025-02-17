https://ukraina.ru/20250217/1061135239.html

Польша поддержит Украину, но не солдатами – Туск

Польша поддержит Украину, но не солдатами – Туск - 17.02.2025 Украина.ру

Польша поддержит Украину, но не солдатами – Туск

Польша не рассматривает отправку своих военнослужащих на Украину. Об этом 17 февраля заявил журналистам польский премьер-министр Дональд Туск

2025-02-17T16:07

2025-02-17T16:07

2025-02-17T16:07

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Официальная Варшава выступила с очередным заявлением о нежелании отправлять своих военнослужащих на Украину. Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск перед отъездом во Францию на экстренный саммит ЕС.При этом он отметил, что Варшава в теории не против присутствия военнослужащих стран НАТО в соседней стране, где Россия проводит свою специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Туск отметил, что Варшава поддержит отправку военнослужащих других стран на Украину "логистически и политически", но своих солдат не пошлёт.По словам Туска, Евросоюз не может противостоять военной мощи России и не сможет помочь Украине, если не повысит собственную военную мощь. Глава польского правительства намерен со всей твёрдостью и настойчивостью убеждать собирающихся на экстренный саммит ЕС в Париже принять соответствующие решения.Ранее, 1 декабря 2024 года в Киеве верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас заявила о возможной отправке европейских военных на Украину.После этого, 12 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам состоявшихся в Варшаве переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном заявил, что Варшава не планирует отправлять польских военнослужащих на Украину ни во время СВО, ни после.Тем временем Келлог летит в Варшаву поговорить об Украине

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