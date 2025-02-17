Польша поддержит Украину, но не солдатами – Туск - 17.02.2025 Украина.ру
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Польша поддержит Украину, но не солдатами – Туск
Польша поддержит Украину, но не солдатами – Туск - 17.02.2025 Украина.ру
Польша поддержит Украину, но не солдатами – Туск
Польша не рассматривает отправку своих военнослужащих на Украину. Об этом 17 февраля заявил журналистам польский премьер-министр Дональд Туск
2025-02-17T16:07
2025-02-17T16:07
новости
украина
варшава
польша
эммануэль макрон
кит келлог
ес
нато
переговоры
военная помощь
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Официальная Варшава выступила с очередным заявлением о нежелании отправлять своих военнослужащих на Украину. Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск перед отъездом во Францию на экстренный саммит ЕС.При этом он отметил, что Варшава в теории не против присутствия военнослужащих стран НАТО в соседней стране, где Россия проводит свою специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Туск отметил, что Варшава поддержит отправку военнослужащих других стран на Украину "логистически и политически", но своих солдат не пошлёт.По словам Туска, Евросоюз не может противостоять военной мощи России и не сможет помочь Украине, если не повысит собственную военную мощь. Глава польского правительства намерен со всей твёрдостью и настойчивостью убеждать собирающихся на экстренный саммит ЕС в Париже принять соответствующие решения.Ранее, 1 декабря 2024 года в Киеве верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас заявила о возможной отправке европейских военных на Украину.После этого, 12 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам состоявшихся в Варшаве переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном заявил, что Варшава не планирует отправлять польских военнослужащих на Украину ни во время СВО, ни после.Тем временем Келлог летит в Варшаву поговорить об Украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, варшава, польша, эммануэль макрон, кит келлог, ес, нато, переговоры, военная помощь
Новости, Украина, Варшава, Польша, Эммануэль Макрон, Кит Келлог, ЕС, НАТО, переговоры, военная помощь

Польша поддержит Украину, но не солдатами – Туск

16:07 17.02.2025
 
© commons.wikimedia.org / European ParliamentДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© commons.wikimedia.org / European Parliament
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Польша не рассматривает отправку своих военнослужащих на Украину. Об этом 17 февраля заявил журналистам польский премьер-министр Дональд Туск
Официальная Варшава выступила с очередным заявлением о нежелании отправлять своих военнослужащих на Украину. Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск перед отъездом во Францию на экстренный саммит ЕС.
"Много спекуляций и домыслов на тему того, будет ли в Париже разговор о том, кто, когда и вообще готов ли направить свои войска на Украину. Если речь идёт о поддержке со стороны Польши, то я считаю, что вопрос решён. Польша будет поддерживать Украину как до сих пор – организационно, гуманитарно и военной помощью. Мы не предусматриваем направления наших солдат на территорию Украины", - сказал Туск.
При этом он отметил, что Варшава в теории не против присутствия военнослужащих стран НАТО в соседней стране, где Россия проводит свою специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
Туск отметил, что Варшава поддержит отправку военнослужащих других стран на Украину "логистически и политически", но своих солдат не пошлёт.
- РИА Новости, 1920, 17.02.2025
12:48
МИД Венгрии: саммит ЕС в Париже собирает фрустрированных провоенных антитрампистовПротивники мира на Украине и президента США Дональда Трампа собираются в столице Франции на неформальный саммит ЕС. Об этом 17 февраля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
По словам Туска, Евросоюз не может противостоять военной мощи России и не сможет помочь Украине, если не повысит собственную военную мощь. Глава польского правительства намерен со всей твёрдостью и настойчивостью убеждать собирающихся на экстренный саммит ЕС в Париже принять соответствующие решения.
"А сегодня так и есть - мы не в состоянии нивелировать военный потенциал России", - резюмировал Туск.
Ранее, 1 декабря 2024 года в Киеве верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас заявила о возможной отправке европейских военных на Украину.
После этого, 12 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам состоявшихся в Варшаве переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном заявил, что Варшава не планирует отправлять польских военнослужащих на Украину ни во время СВО, ни после.
Тем временем Келлог летит в Варшаву поговорить об Украине
 
НовостиУкраинаВаршаваПольшаЭммануэль МакронКит КеллогЕСНАТОпереговорывоенная помощь
 
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