Польша поддержит Украину, но не солдатами – Туск
Польша не рассматривает отправку своих военнослужащих на Украину. Об этом 17 февраля заявил журналистам польский премьер-министр Дональд Туск
Официальная Варшава выступила с очередным заявлением о нежелании отправлять своих военнослужащих на Украину. Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск перед отъездом во Францию на экстренный саммит ЕС.
"Много спекуляций и домыслов на тему того, будет ли в Париже разговор о том, кто, когда и вообще готов ли направить свои войска на Украину. Если речь идёт о поддержке со стороны Польши, то я считаю, что вопрос решён. Польша будет поддерживать Украину как до сих пор – организационно, гуманитарно и военной помощью. Мы не предусматриваем направления наших солдат на территорию Украины", - сказал Туск.
Туск отметил, что Варшава поддержит отправку военнослужащих других стран на Украину "логистически и политически", но своих солдат не пошлёт.
12:48МИД Венгрии: саммит ЕС в Париже собирает фрустрированных провоенных антитрампистовПротивники мира на Украине и президента США Дональда Трампа собираются в столице Франции на неформальный саммит ЕС. Об этом 17 февраля заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
По словам Туска, Евросоюз не может противостоять военной мощи России и не сможет помочь Украине, если не повысит собственную военную мощь. Глава польского правительства намерен со всей твёрдостью и настойчивостью убеждать собирающихся на экстренный саммит ЕС в Париже принять соответствующие решения.
"А сегодня так и есть - мы не в состоянии нивелировать военный потенциал России", - резюмировал Туск.
После этого, 12 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам состоявшихся в Варшаве переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном заявил, что Варшава не планирует отправлять польских военнослужащих на Украину ни во время СВО, ни после.
Тем временем Келлог летит в Варшаву поговорить об Украине