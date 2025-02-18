Бавырин объяснил, почему именно дипломат, разведчик и финансист подготовят почву к переговорам РФ и США
© Фото : Открытые источникиРоссия, США, флаги
© Фото : Открытые источники
Российская делегация, которая поедет в Саудовскую Аравию для организации переговоров между Москвой и Вашингтоном, сформирована неслучайно: каждый ее член отвечает за отдельную сферу, которая важна в урегулировании конфликта. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на личные источники сообщило, что в Саудовской Аравии пройдет встреча делегаций России и США, чтобы подготовить площадку для переговоров между президентами стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
По данным агентства, Москву на этой встрече будут представлять главный советник президента по внешней политике Юрий Ушаков, глава СВР Сергей Нарышкин, а ключевую роль неофициального канала связи с командой переговорщиков Трампа может сыграть генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
По словам политолога, информации о таком составе делегации российской стороны можно верить, потому что он логичен с точки зрения сложившейся ситуации.
“Ушаков — один из самых опытных дипломатов нашей страны. В прошлом он был послом России в США. Он один из круга людей, которые вырабатывают решения по ключевому треку — наше противостояние с Западом. С Нарышкиным все понятно. Взаимодействие СВР и ЦРУ было единственным каналом коммуникации между Россией и США, который работал последние три года”, — объяснил Бавырин.
Он отметил, что не знаком с работой Кирилла Дмитриева и его фонда, но предположил, что финансист будет заниматься вопросом санкций и требованиями США пойти на компромисс по нефти, чтобы Россия отказалась от части прибыли.
“Эта российская делегация будет склонять своих американских оппонентов к тому же, к чему Москва все это время пыталась склонить Вашингтон: к приемлемой для нас развязке нынешней военно-политической ситуации. В связи с этим я хочу подчеркнуть: за исключением разморозки контактов между Россией и Америкой пока ничего не произошло”, — заявил собеседник издания.
О том, какие еще инсайды опубликовало агентство Bloomberg — в публикации Саудовский узел. Почему переговоры США и России могут стартовать именно в Эр-Рияде
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