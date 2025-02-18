Бавырин объяснил, почему именно дипломат, разведчик и финансист подготовят почву к переговорам РФ и США - 18.02.2025 Украина.ру
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Бавырин объяснил, почему именно дипломат, разведчик и финансист подготовят почву к переговорам РФ и США
Бавырин объяснил, почему именно дипломат, разведчик и финансист подготовят почву к переговорам РФ и США - 18.02.2025 Украина.ру
Бавырин объяснил, почему именно дипломат, разведчик и финансист подготовят почву к переговорам РФ и США
Российская делегация, которая поедет в Саудовскую Аравию для организации переговоров между Москвой и Вашингтоном, сформирована неслучайно: каждый ее член отвечает за отдельную сферу, которая важна в урегулировании конфликта. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин
2025-02-18T05:10
2025-02-18T05:10
новости
россия
сша
москва
вашингтон
саудовская аравия
дональд трамп
константин ушаков
сергей нарышкин
служба внешней разведки
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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на личные источники сообщило, что в Саудовской Аравии пройдет встреча делегаций России и США, чтобы подготовить площадку для переговоров между президентами стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.По данным агентства, Москву на этой встрече будут представлять главный советник президента по внешней политике Юрий Ушаков, глава СВР Сергей Нарышкин, а ключевую роль неофициального канала связи с командой переговорщиков Трампа может сыграть генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.По словам политолога, информации о таком составе делегации российской стороны можно верить, потому что он логичен с точки зрения сложившейся ситуации.Он отметил, что не знаком с работой Кирилла Дмитриева и его фонда, но предположил, что финансист будет заниматься вопросом санкций и требованиями США пойти на компромисс по нефти, чтобы Россия отказалась от части прибыли.“Эта российская делегация будет склонять своих американских оппонентов к тому же, к чему Москва все это время пыталась склонить Вашингтон: к приемлемой для нас развязке нынешней военно-политической ситуации. В связи с этим я хочу подчеркнуть: за исключением разморозки контактов между Россией и Америкой пока ничего не произошло”, — заявил собеседник издания.О том, какие еще инсайды опубликовало агентство Bloomberg — в публикации Саудовский узел. Почему переговоры США и России могут стартовать именно в Эр-РиядеПолный текст интервью Дмитрия Бавырина: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конец
https://ukraina.ru/20250217/1061129843.html
россия
сша
москва
вашингтон
саудовская аравия
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новости, россия, сша, москва, вашингтон, саудовская аравия, дональд трамп, константин ушаков, сергей нарышкин, служба внешней разведки , переговоры
Новости, Россия, США, Москва, Вашингтон, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Константин Ушаков, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки , переговоры

Бавырин объяснил, почему именно дипломат, разведчик и финансист подготовят почву к переговорам РФ и США

05:10 18.02.2025
 
© Фото : Открытые источникиРоссия, США, флаги
Россия, США, флаги - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© Фото : Открытые источники
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Российская делегация, которая поедет в Саудовскую Аравию для организации переговоров между Москвой и Вашингтоном, сформирована неслучайно: каждый ее член отвечает за отдельную сферу, которая важна в урегулировании конфликта. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на личные источники сообщило, что в Саудовской Аравии пройдет встреча делегаций России и США, чтобы подготовить площадку для переговоров между президентами стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
По данным агентства, Москву на этой встрече будут представлять главный советник президента по внешней политике Юрий Ушаков, глава СВР Сергей Нарышкин, а ключевую роль неофициального канала связи с командой переговорщиков Трампа может сыграть генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
По словам политолога, информации о таком составе делегации российской стороны можно верить, потому что он логичен с точки зрения сложившейся ситуации.
“Ушаков — один из самых опытных дипломатов нашей страны. В прошлом он был послом России в США. Он один из круга людей, которые вырабатывают решения по ключевому треку — наше противостояние с Западом. С Нарышкиным все понятно. Взаимодействие СВР и ЦРУ было единственным каналом коммуникации между Россией и США, который работал последние три года”, — объяснил Бавырин.
Он отметил, что не знаком с работой Кирилла Дмитриева и его фонда, но предположил, что финансист будет заниматься вопросом санкций и требованиями США пойти на компромисс по нефти, чтобы Россия отказалась от части прибыли.
“Эта российская делегация будет склонять своих американских оппонентов к тому же, к чему Москва все это время пыталась склонить Вашингтон: к приемлемой для нас развязке нынешней военно-политической ситуации. В связи с этим я хочу подчеркнуть: за исключением разморозки контактов между Россией и Америкой пока ничего не произошло”, — заявил собеседник издания.
О том, какие еще инсайды опубликовало агентство Bloomberg — в публикации Саудовский узел. Почему переговоры США и России могут стартовать именно в Эр-Рияде
- РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Вчера, 12:53
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Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конец
 
НовостиРоссияСШАМоскваВашингтонСаудовская АравияДональд ТрампКонстантин УшаковСергей НарышкинСлужба внешней разведкипереговоры
 
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