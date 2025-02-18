https://ukraina.ru/20250218/1061138586.html

Бавырин объяснил, почему именно дипломат, разведчик и финансист подготовят почву к переговорам РФ и США

Бавырин объяснил, почему именно дипломат, разведчик и финансист подготовят почву к переговорам РФ и США - 18.02.2025 Украина.ру

Бавырин объяснил, почему именно дипломат, разведчик и финансист подготовят почву к переговорам РФ и США

Российская делегация, которая поедет в Саудовскую Аравию для организации переговоров между Москвой и Вашингтоном, сформирована неслучайно: каждый ее член отвечает за отдельную сферу, которая важна в урегулировании конфликта. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин

2025-02-18T05:10

2025-02-18T05:10

2025-02-18T05:10

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москва

вашингтон

саудовская аравия

дональд трамп

константин ушаков

сергей нарышкин

служба внешней разведки

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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на личные источники сообщило, что в Саудовской Аравии пройдет встреча делегаций России и США, чтобы подготовить площадку для переговоров между президентами стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.По данным агентства, Москву на этой встрече будут представлять главный советник президента по внешней политике Юрий Ушаков, глава СВР Сергей Нарышкин, а ключевую роль неофициального канала связи с командой переговорщиков Трампа может сыграть генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.По словам политолога, информации о таком составе делегации российской стороны можно верить, потому что он логичен с точки зрения сложившейся ситуации.Он отметил, что не знаком с работой Кирилла Дмитриева и его фонда, но предположил, что финансист будет заниматься вопросом санкций и требованиями США пойти на компромисс по нефти, чтобы Россия отказалась от части прибыли.“Эта российская делегация будет склонять своих американских оппонентов к тому же, к чему Москва все это время пыталась склонить Вашингтон: к приемлемой для нас развязке нынешней военно-политической ситуации. В связи с этим я хочу подчеркнуть: за исключением разморозки контактов между Россией и Америкой пока ничего не произошло”, — заявил собеседник издания.О том, какие еще инсайды опубликовало агентство Bloomberg — в публикации Саудовский узел. Почему переговоры США и России могут стартовать именно в Эр-РиядеПолный текст интервью Дмитрия Бавырина: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конец

https://ukraina.ru/20250217/1061129843.html

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новости, россия, сша, москва, вашингтон, саудовская аравия, дональд трамп, константин ушаков, сергей нарышкин, служба внешней разведки , переговоры