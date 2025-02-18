https://ukraina.ru/20250218/1061139813.html
Мантра Украины и Европы перестала работать: экс-депутат Рады о катастрофе Зеленского
Мантра Украины и Европы перестала работать: экс-депутат Рады о катастрофе Зеленского - 18.02.2025 Украина.ру
Мантра Украины и Европы перестала работать: экс-депутат Рады о катастрофе Зеленского
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону и сочли нужным сообщить об этом только тогда, когда наметили контуры договоренностей. Сами переговоры начались в конце ноября-начале декабря. Для Владимира Зеленского это было началом катастрофы. А разговор между Путиным и Трампом — продолжением этого бедствия
2025-02-18T05:15
2025-02-18T05:15
2025-02-18T05:15
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв. Он обратил внимание на то, что Трамп с Путиным разговаривал полтора часа, а с Зеленским разговор длился десять минут — для галочки.А вот обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру заявил, что полуторачасовой разговор Путина и Трампа в реальности вовсе не такой долгий.Собеседник издания объяснил, что полтора часа беседа шла с учетом переводчиков, то есть реальный разговор занял около 45 минут. Следовательно, Путин и Трамп говорили в лучшем случае по 20-25 минут.“И судя по цитатам, которые появились в новостных заголовках, в ходе этого разговора стороны лишь изложили друг другу свои позиции”, — пришел к выводу Ищенко.Подробнее об этом в интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация УкраиныЕсли судить по логике обозревателя Ростислава Ищенко, диалог между Трампом и Зеленским длился всего 5 минут, а соответственно, каждый из них имел всего по 2,5 минуты на выражение своей позиции.Полный текст интервью Олега Царёва: Тимошенко готовится выбить последнюю ножку из-под стула, на котором всё ещё сидит Зеленский
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новости, украина, россия, европа, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, сша
Новости, Украина, Россия, Европа, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, США
Мантра Украины и Европы перестала работать: экс-депутат Рады о катастрофе Зеленского
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону и сочли нужным сообщить об этом только тогда, когда наметили контуры договоренностей. Сами переговоры начались в конце ноября-начале декабря. Для Владимира Зеленского это было началом катастрофы. А разговор между Путиным и Трампом — продолжением этого бедствия
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв. Он обратил внимание на то, что Трамп с Путиным разговаривал полтора часа, а с Зеленским разговор длился десять минут — для галочки.
“Что можно успеть сделать за десять минут? Поздороваться, попрощаться и сказать что-то вроде: "Мы потом с вами встретимся и доведем до вас нашу позицию". <...> Эта мантра "Ничего об Украине без Украины" уже не срабатывает. Трамп даже не стал доводить до Зеленского содержание разговора с Путиным. Конечно, для [главы киевского режима] это катастрофа”, — считает Царёв.
А вот обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
в интервью изданию Украина.ру заявил, что полуторачасовой разговор Путина и Трампа в реальности вовсе не такой долгий.
Собеседник издания объяснил, что полтора часа беседа шла с учетом переводчиков, то есть реальный разговор занял около 45 минут. Следовательно, Путин и Трамп говорили в лучшем случае по 20-25 минут.
“И судя по цитатам, которые появились в новостных заголовках, в ходе этого разговора стороны лишь изложили друг другу свои позиции”, — пришел к выводу Ищенко.
Если судить по логике обозревателя Ростислава Ищенко, диалог между Трампом и Зеленским длился всего 5 минут, а соответственно, каждый из них имел всего по 2,5 минуты на выражение своей позиции.