https://ukraina.ru/20250218/1061139813.html

Мантра Украины и Европы перестала работать: экс-депутат Рады о катастрофе Зеленского

Мантра Украины и Европы перестала работать: экс-депутат Рады о катастрофе Зеленского - 18.02.2025 Украина.ру

Мантра Украины и Европы перестала работать: экс-депутат Рады о катастрофе Зеленского

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону и сочли нужным сообщить об этом только тогда, когда наметили контуры договоренностей. Сами переговоры начались в конце ноября-начале декабря. Для Владимира Зеленского это было началом катастрофы. А разговор между Путиным и Трампом — продолжением этого бедствия

2025-02-18T05:15

2025-02-18T05:15

2025-02-18T05:15

новости

украина

россия

европа

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/07/1060891108_0:37:1041:623_1920x0_80_0_0_81516d32bba5a9f444a7672e9856edb7.png

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв. Он обратил внимание на то, что Трамп с Путиным разговаривал полтора часа, а с Зеленским разговор длился десять минут — для галочки.А вот обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру заявил, что полуторачасовой разговор Путина и Трампа в реальности вовсе не такой долгий.Собеседник издания объяснил, что полтора часа беседа шла с учетом переводчиков, то есть реальный разговор занял около 45 минут. Следовательно, Путин и Трамп говорили в лучшем случае по 20-25 минут.“И судя по цитатам, которые появились в новостных заголовках, в ходе этого разговора стороны лишь изложили друг другу свои позиции”, — пришел к выводу Ищенко.Подробнее об этом в интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация УкраиныЕсли судить по логике обозревателя Ростислава Ищенко, диалог между Трампом и Зеленским длился всего 5 минут, а соответственно, каждый из них имел всего по 2,5 минуты на выражение своей позиции.Полный текст интервью Олега Царёва: Тимошенко готовится выбить последнюю ножку из-под стула, на котором всё ещё сидит Зеленский

https://ukraina.ru/20250214/1061069703.html

украина

россия

европа

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, европа, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, сша