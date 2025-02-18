Уже договорились или еще не начинали? Ищенко раскрыл реальную длительность диалога России и США - 18.02.2025 Украина.ру
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Уже договорились или еще не начинали? Ищенко раскрыл реальную длительность диалога России и США
Уже договорились или еще не начинали? Ищенко раскрыл реальную длительность диалога России и США - 18.02.2025 Украина.ру
Уже договорились или еще не начинали? Ищенко раскрыл реальную длительность диалога России и США
Полуторачасовой разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, длительность которого постоянно упоминают в СМИ, не такой уж и долгий. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-02-18T05:02
2025-02-18T05:02
новости
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
ес
переговоры
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Эксперт объяснил, что полтора часа беседа шла с учетом переводчиков, то есть реальный разговор занял около 45 минут. Следовательно, Путин и Трамп говорили в лучшем случае по 20-25 минут. И судя по цитатам, которые появились в новостных заголовках, в ходе этого разговора стороны лишь изложили друг другу свои позиции, добавил Ищенко.По его словам, Трамп действительно склонен вывести Америку из этой “игры”, но даже если он не будет заниматься Украиной, это не значит, что завтра же наступит мир.“Если же возникнет серьезная угроза российского доминирования в Европе, США втянутся в этот кризис. Они не могут допустить, чтобы Россия просто пришла и забрала Европу под крыло. &lt;...&gt; Все разговоры Трампа в духе "Я умываю руки, а вы там барахтайтесь как хотите" частично соответствуют действительности. Но не надо преувеличивать их значение. Да, не Трамп начинал войну. Но сможет ли он ее закончить — это проблема Трампа”, — заключил Ищенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин заметил, что Трамп унизил Украину и лично Владимира Зеленского. И примерно то же самое сделал с Европой.“Европе тоже больно дали по носу, поэтому там сейчас шухер и паника. Это Трамп тоже сделал намеренно, потому что у него личный зуб на руководство Евросоюза и по вопросу ценностей, и по торговых тарифов. А самое главное, все эти люди не скрывали, что не хотел бы победы Трампа на выборах президента США. И он это помнит”, — считает Бавырин.Он также подчеркнул, что в диалоге между Москвой и Вашингтоном пока не произошло ничего кроме того, что этот диалог восстановился.Подробнее об этом в интервью Дмитрия Бавырина: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конецПолный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, ес, переговоры
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС, переговоры

Уже договорились или еще не начинали? Ищенко раскрыл реальную длительность диалога России и США

05:02 18.02.2025
 
Коллаж: Трамп и Путин
Коллаж: Трамп и Путин
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Полуторачасовой разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, длительность которого постоянно упоминают в СМИ, не такой уж и долгий. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт объяснил, что полтора часа беседа шла с учетом переводчиков, то есть реальный разговор занял около 45 минут. Следовательно, Путин и Трамп говорили в лучшем случае по 20-25 минут. И судя по цитатам, которые появились в новостных заголовках, в ходе этого разговора стороны лишь изложили друг другу свои позиции, добавил Ищенко.
“Договорятся о чем-то, будут большие ожидания. Не договорятся ни о чем, Трамп выступит в духе "хотел как лучше, получилось как всегда", и эта игра вокруг Украины продолжится. Причем необязательно, что в этой игре будут участвовать США”, — заявил собеседник издания.
По его словам, Трамп действительно склонен вывести Америку из этой “игры”, но даже если он не будет заниматься Украиной, это не значит, что завтра же наступит мир.
“Если же возникнет серьезная угроза российского доминирования в Европе, США втянутся в этот кризис. Они не могут допустить, чтобы Россия просто пришла и забрала Европу под крыло. <...> Все разговоры Трампа в духе "Я умываю руки, а вы там барахтайтесь как хотите" частично соответствуют действительности. Но не надо преувеличивать их значение. Да, не Трамп начинал войну. Но сможет ли он ее закончить — это проблема Трампа”, — заключил Ищенко.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин заметил, что Трамп унизил Украину и лично Владимира Зеленского. И примерно то же самое сделал с Европой.
“Европе тоже больно дали по носу, поэтому там сейчас шухер и паника. Это Трамп тоже сделал намеренно, потому что у него личный зуб на руководство Евросоюза и по вопросу ценностей, и по торговых тарифов. А самое главное, все эти люди не скрывали, что не хотел бы победы Трампа на выборах президента США. И он это помнит”, — считает Бавырин.
Он также подчеркнул, что в диалоге между Москвой и Вашингтоном пока не произошло ничего кроме того, что этот диалог восстановился.
Подробнее об этом в интервью Дмитрия Бавырина: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конец
- РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Вчера, 08:58
Трамп рассказал, как Путин хочет разрешить конфликт на УкраинеПрезидент США Дональд Трамп заявил журналистам, что видит со стороны президента России Владимира Путина желание разрешить конфликт на Украине "быстро"
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины
 
НовостиУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинЕСпереговоры
 
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