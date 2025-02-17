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ГБР Украины разоблачило военкома, вымогавшего деньги у семей военнообязанных

ГБР Украины разоблачило военкома, вымогавшего деньги у семей военнообязанных - 17.02.2025 Украина.ру

ГБР Украины разоблачило военкома, вымогавшего деньги у семей военнообязанных

Схема коррупционного заработка на родственниках мобилизованных пресечена в Николаеве. Об этом 17 февраля сообщило Госбюро расследований Украины.

2025-02-17T20:18

2025-02-17T20:18

2025-02-17T20:19

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Сотрудники ГБР задержали и сообщили о своём подозрении сотруднику Николаевского РТЦКиСП (переименованного военкомата), который с сообщником требовал деньги от родственников военнообязанных деньги."Деньги требовали у родственников мужчин, которых доставляли в центр комплектования для проверки военно-учетных документов. Если за ними приезжали их родные, то к ним подходил гражданский подельник работника ТЦК и предлагал за деньги "решить вопрос". По 4,5 тыс. долларов США дельцы обещали повлиять на должностных лиц ТЦК и отпустить военнообязанного домой", - рассказали в ГБР.В официальном сообщении фигурируют только доллары США – как и во многих других сообщениях об уклонистах и коррумпированных сотрудниках госорганов Украины. Также отмечен цинизм зарабатывавших в РТЦКиСП на членах семей мобилизованных.Сотрудник ТЦК и его сообщник уведомлены о привлечении к уголовной ответственности. Санкция статьи украинского УК предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.Автор издания Украина.ру Олег Хавич обратил внимание на взятки при насильственной мобилизации в публикации Западная Украина за минувшую неделю: Принудительная минута молчания и цыгане против венгров в Закарпатье

https://ukraina.ru/20241205/1059448494.html

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новости, украина, сша, николаев, гбр, всу, мобилизация, уклонисты, коррупция, криминал, сво