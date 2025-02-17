ГБР Украины разоблачило военкома, вымогавшего деньги у семей военнообязанных
20:18 17.02.2025 (обновлено: 20:19 17.02.2025)
Схема коррупционного заработка на родственниках мобилизованных пресечена ГБРУ в Николаеве
Схема коррупционного заработка на родственниках мобилизованных пресечена в Николаеве. Об этом 17 февраля сообщило Госбюро расследований Украины.
Сотрудники ГБР задержали и сообщили о своём подозрении сотруднику Николаевского РТЦКиСП (переименованного военкомата), который с сообщником требовал деньги от родственников военнообязанных деньги.
"Деньги требовали у родственников мужчин, которых доставляли в центр комплектования для проверки военно-учетных документов. Если за ними приезжали их родные, то к ним подходил гражданский подельник работника ТЦК и предлагал за деньги "решить вопрос". По 4,5 тыс. долларов США дельцы обещали повлиять на должностных лиц ТЦК и отпустить военнообязанного домой", - рассказали в ГБР.
В официальном сообщении фигурируют только доллары США – как и во многих других сообщениях об уклонистах и коррумпированных сотрудниках госорганов Украины. Также отмечен цинизм зарабатывавших в РТЦКиСП на членах семей мобилизованных.
"13 февраля 2025 года правоохранители задержали работника ТЦК с сообщником при получении оплаты за такую услугу от родственников мобилизованного, который уже вступил в ряды ВСУ. О том, что из его семьи требовали деньги, он узнал только после задержания участников сделки", - отметили в ГБР.
Сотрудник ТЦК и его сообщник уведомлены о привлечении к уголовной ответственности. Санкция статьи украинского УК предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.
Автор издания Украина.ру Олег Хавич обратил внимание на взятки при насильственной мобилизации в публикации Западная Украина за минувшую неделю: Принудительная минута молчания и цыгане против венгров в Закарпатье