ГБР Украины разоблачило военкома, вымогавшего деньги у семей военнообязанных - 17.02.2025 Украина.ру
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ГБР Украины разоблачило военкома, вымогавшего деньги у семей военнообязанных
ГБР Украины разоблачило военкома, вымогавшего деньги у семей военнообязанных - 17.02.2025 Украина.ру
ГБР Украины разоблачило военкома, вымогавшего деньги у семей военнообязанных
Схема коррупционного заработка на родственниках мобилизованных пресечена в Николаеве. Об этом 17 февраля сообщило Госбюро расследований Украины.
2025-02-17T20:18
2025-02-17T20:19
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Сотрудники ГБР задержали и сообщили о своём подозрении сотруднику Николаевского РТЦКиСП (переименованного военкомата), который с сообщником требовал деньги от родственников военнообязанных деньги."Деньги требовали у родственников мужчин, которых доставляли в центр комплектования для проверки военно-учетных документов. Если за ними приезжали их родные, то к ним подходил гражданский подельник работника ТЦК и предлагал за деньги "решить вопрос". По 4,5 тыс. долларов США дельцы обещали повлиять на должностных лиц ТЦК и отпустить военнообязанного домой", - рассказали в ГБР.В официальном сообщении фигурируют только доллары США – как и во многих других сообщениях об уклонистах и коррумпированных сотрудниках госорганов Украины. Также отмечен цинизм зарабатывавших в РТЦКиСП на членах семей мобилизованных.Сотрудник ТЦК и его сообщник уведомлены о привлечении к уголовной ответственности. Санкция статьи украинского УК предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.Автор издания Украина.ру Олег Хавич обратил внимание на взятки при насильственной мобилизации в публикации Западная Украина за минувшую неделю: Принудительная минута молчания и цыгане против венгров в Закарпатье
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Новости, Украина, США, Николаев, ГБР, ВСУ, мобилизация, уклонисты, коррупция, криминал, СВО

ГБР Украины разоблачило военкома, вымогавшего деньги у семей военнообязанных

20:18 17.02.2025 (обновлено: 20:19 17.02.2025)
 
Схема коррупционного заработка на родственниках мобилизованных пресечена ГБРУ в Николаеве
Схема коррупционного заработка на родственниках мобилизованных пресечена ГБРУ в Николаеве
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Схема коррупционного заработка на родственниках мобилизованных пресечена в Николаеве. Об этом 17 февраля сообщило Госбюро расследований Украины.
Сотрудники ГБР задержали и сообщили о своём подозрении сотруднику Николаевского РТЦКиСП (переименованного военкомата), который с сообщником требовал деньги от родственников военнообязанных деньги.
"Деньги требовали у родственников мужчин, которых доставляли в центр комплектования для проверки военно-учетных документов. Если за ними приезжали их родные, то к ним подходил гражданский подельник работника ТЦК и предлагал за деньги "решить вопрос". По 4,5 тыс. долларов США дельцы обещали повлиять на должностных лиц ТЦК и отпустить военнообязанного домой", - рассказали в ГБР.
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В официальном сообщении фигурируют только доллары США – как и во многих других сообщениях об уклонистах и коррумпированных сотрудниках госорганов Украины. Также отмечен цинизм зарабатывавших в РТЦКиСП на членах семей мобилизованных.
"13 февраля 2025 года правоохранители задержали работника ТЦК с сообщником при получении оплаты за такую ​​услугу от родственников мобилизованного, который уже вступил в ряды ВСУ. О том, что из его семьи требовали деньги, он узнал только после задержания участников сделки", - отметили в ГБР.
Сотрудник ТЦК и его сообщник уведомлены о привлечении к уголовной ответственности. Санкция статьи украинского УК предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.
Автор издания Украина.ру Олег Хавич обратил внимание на взятки при насильственной мобилизации в публикации Западная Украина за минувшую неделю: Принудительная минута молчания и цыгане против венгров в Закарпатье
 
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