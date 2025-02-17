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Зеленский не против участия КНР в переговорах по Украине

Зеленский не против участия КНР в переговорах по Украине - 17.02.2025 Украина.ру

Зеленский не против участия КНР в переговорах по Украине

Владимир Зеленский не исключает участия представителей Китая в переговорах по урегулированию украинской проблемы. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в ОАЭ.

2025-02-17T18:10

2025-02-17T18:10

2025-02-17T18:10

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Владимир Зеленский сообщил о состоявшихся накануне переговорах в Мюнхене представителей Украины и КНР. В переговорах участвовали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава МИД КНР Ван И, а также глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По словам Зеленского, на этой встрече Киев добивался от официального Пекина давления на российского лидера Владимира Путина в вопросе прекращения СВО.Говоря об участии Китая в переговорном процессе о прекращении СВО, Зеленский подчеркнул важность участия "серьёзных игроков". Он уточнил: за столом переговоров о мире на Украине будут те, кто готов взять на себя ответственность как за гарантии безопасности для Украины, так и за помощь, включая инвестиции в восстановление постсоветской республики.Зеленский также заявил, что ожидает гарантий безопасности от западных партнёров и только в этом контексте может идти речь о подписании документов о разработке украинских недр. Эти гарантии должны быть частью переговорного процесса по миру на Украине, и западноевропейские партнёры с такой постановкой вопроса, по словам Зеленского, согласны.Он также заявил, что не признает итоги переговоров в Саудовской Аравии, где делегации США и России намерены обсудить пути урегулирования украинской проблемы. Зеленский отметил, что украинская делегация в этих переговорах не участвует.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Про Украину без Украины. Что будет с переговорами России и США

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