Зеленский не против участия КНР в переговорах по Украине - 17.02.2025 Украина.ру
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Зеленский не против участия КНР в переговорах по Украине
Зеленский не против участия КНР в переговорах по Украине - 17.02.2025 Украина.ру
Зеленский не против участия КНР в переговорах по Украине
Владимир Зеленский не исключает участия представителей Китая в переговорах по урегулированию украинской проблемы. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в ОАЭ.
2025-02-17T18:10
2025-02-17T18:10
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Владимир Зеленский сообщил о состоявшихся накануне переговорах в Мюнхене представителей Украины и КНР. В переговорах участвовали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава МИД КНР Ван И, а также глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По словам Зеленского, на этой встрече Киев добивался от официального Пекина давления на российского лидера Владимира Путина в вопросе прекращения СВО.Говоря об участии Китая в переговорном процессе о прекращении СВО, Зеленский подчеркнул важность участия "серьёзных игроков". Он уточнил: за столом переговоров о мире на Украине будут те, кто готов взять на себя ответственность как за гарантии безопасности для Украины, так и за помощь, включая инвестиции в восстановление постсоветской республики.Зеленский также заявил, что ожидает гарантий безопасности от западных партнёров и только в этом контексте может идти речь о подписании документов о разработке украинских недр. Эти гарантии должны быть частью переговорного процесса по миру на Украине, и западноевропейские партнёры с такой постановкой вопроса, по словам Зеленского, согласны.Он также заявил, что не признает итоги переговоров в Саудовской Аравии, где делегации США и России намерены обсудить пути урегулирования украинской проблемы. Зеленский отметил, что украинская делегация в этих переговорах не участвует.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Про Украину без Украины. Что будет с переговорами России и США
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новости, украина, китай, россия, владимир зеленский, андрей ермак, владимир путин, кнр (китай), мид кнр, мид украины, переговоры, оаэ, саудовская аравия, дипломатия, бывший ссср
Новости, Украина, Китай, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Владимир Путин, КНР (Китай), МИД КНР, МИД Украины, переговоры, ОАЭ, Саудовская Аравия, дипломатия, бывший СССР

Зеленский не против участия КНР в переговорах по Украине

18:10 17.02.2025
 
© скриншот видео Офіс Президента України
© скриншот видео Офіс Президента України
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Владимир Зеленский не исключает участия представителей Китая в переговорах по урегулированию украинской проблемы. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в ОАЭ.
Владимир Зеленский сообщил о состоявшихся накануне переговорах в Мюнхене представителей Украины и КНР. В переговорах участвовали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава МИД КНР Ван И, а также глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По словам Зеленского, на этой встрече Киев добивался от официального Пекина давления на российского лидера Владимира Путина в вопросе прекращения СВО.
"Мы не можем быть против того, когда страны, особенно страны Глобального Юга, заинтересованы в том, чтобы помогать Украине и давить на Россию закончить войну", — сказал Зеленский.
Говоря об участии Китая в переговорном процессе о прекращении СВО, Зеленский подчеркнул важность участия "серьёзных игроков". Он уточнил: за столом переговоров о мире на Украине будут те, кто готов взять на себя ответственность как за гарантии безопасности для Украины, так и за помощь, включая инвестиции в восстановление постсоветской республики.
Зеленский также заявил, что ожидает гарантий безопасности от западных партнёров и только в этом контексте может идти речь о подписании документов о разработке украинских недр. Эти гарантии должны быть частью переговорного процесса по миру на Украине, и западноевропейские партнёры с такой постановкой вопроса, по словам Зеленского, согласны.
"Вопрос в Соединённых Штатах", - заметил при этом Зеленский,
Он также заявил, что не признает итоги переговоров в Саудовской Аравии, где делегации США и России намерены обсудить пути урегулирования украинской проблемы. Зеленский отметил, что украинская делегация в этих переговорах не участвует.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Про Украину без Украины. Что будет с переговорами России и США
 
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