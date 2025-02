https://ukraina.ru/20250217/1061138772.html

Новая реальность: Европа и Украина против России и США. В опасной роли – Владимир Зеленский

Новая реальность: Европа и Украина против России и США. В опасной роли – Владимир Зеленский - 17.02.2025 Украина.ру

Новая реальность: Европа и Украина против России и США. В опасной роли – Владимир Зеленский

На наших глазах мир меняется до неузнаваемости, и списывать Владимира Зеленского со счетов ещё очень рано

Такой конференции по безопасности Мюнхен не видел 18 лет, с того самого исторического выступления президента РФ Владимира Путина. На этот раз суровую правду о происходящем собравшимся прямо в лоб рассказывал вице-президент США Джей Ди Вэнс. В своей речи он отчитывал Европу за отсутствие свободы слова и цензуру, опрометчивые действия, спровоцировавшие приток мигрантов, которые теперь устраивают теракты на подобие того, что случился в самом Мюнхене перед началом мероприятия, а также за дискредитацию правых политических сил, позицию которых разделяют всё больше избирателей. А ещё за отмену результатов выборов, когда победу одерживают неугодные кандидаты, как это было в Румынии, и как может произойти совсем скоро в ФРГ в свете растущей популярности "Альтернативы для Германии". Такого европейцы услышать явно не ожидали.Впрочем, обухом по голове они получили ещё до Мюнхена – когда узнали о состоявшемся телефонном звонке президента США Дональда Трампа российскому коллеге 12 февраля. Американские союзники не то, чтобы заранее не проконсультировались с Брюсселем, но даже не предупредили о готовящемся контакте. Политики Старого света расценили это не иначе, как предательство. А дальше – больше: их фактически исключили из будущего процесса по урегулированию украинского кризиса, но при этом Вашингтон очень хочет переложить на Европу расходы по обеспечению безопасности в регионе и ответственность за гарантии безопасности Украине в послевоенный период."Трамп хочет переложить на Европу ответственность за Украину и привести к власти в Европе местных трампистов. Ему нужно сделать так, чтобы Европа двигалась в сторону более слабого Евросоюза. Ему нужен Евросоюз, находящийся в орбите США с сильными национальными государствами, с каждым из которых Штаты будут вести свою игру. А Украина – это один из инструментов проведения этой политики.Трамп пересобирает Запад на других принципах. <…> Европа в одиночку не вытянет поддержку Украины и сдаст её России. Мы этого как раз добиваемся военными и политико-дипломатическими методами: проведением СВО, переговорами с Трампом и деморализацией европейских элит", – заявил политолог Пётр Акопов в интервью изданию Украина.ру.Такое поведение Трампа и его команды хоть и приводит союзников (если на фоне последних событий их ещё можно так называть) в негодование, но они это предвидели. Ещё год назад, опасаясь, что Трамп, вернувшись к власти, пойдёт на сделку с Путиным "через их головы и, возможно, даже через голову Украины", Европа во главе с Великобританией и Францией начала тайно разрабатывать план отправки войск на Украину, сообщает агентство Associated Press. В декабре 2024-го, когда республиканец уже одержал победу на выборах, но ещё не вступил в должность, министры из Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Дании и высокопоставленные чиновники ЕС провели в резиденции генерального секретаря НАТО в Брюсселе переговоры с Зеленским, акцент был сделан на идее французского президента Эммануэля Макрона о вводе войск на Украину.За год эта идея стала популярнее. Масштабы и состав воинского контингента будут зависеть от условий мирного урегулирования и прочих факторов, но мощный и многочисленный контингент Европа обеспечить не сможет.Лидеры двух стран, сильнее всех ратующие за военное присутствие, готовы возглавить это антитрамповское-проукраинское движение. На первом после смены власти в Америке заседании в формате Рамштайн роль председателя по просьбе Вашингтона исполняла Великобритания, а позже премьер-министр королевства Кир Стармер в статье для газеты The Telegraph, опубликованной 16 февраля, подтвердил "готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины с помощью введения своих войск на территорию страны при необходимости".Ястреб Макрон тоже не отстаёт. За день до встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии, где позже планируют встретиться президенты двух стран, лидеры государств-членов ЕС срочно собираются в Париже 17 февраля, чтобы обсудить, что им теперь делать."Это просто безумие, как быстро всё происходит. Всё, что Европа должна сделать, так это дать Украине как можно больше, чтобы она могла твёрже сказать "нет" навязываемым ей положениям", – заявил Financial Times западный чиновник, пожелавший не называть своего имени.Единого мнения как всегда нет. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал этот неформальный саммит собранием "фрустрированных лидеров-антитрампистов"."Сегодня в Париже встречаются именно те, кто в последние три года постоянно подливал масла в огонь войны на Украине. Это те страны, которые стоят на стороне войны, которые поддерживали ошибочную стратегию санкций в Европе. Это те страны, которые постоянно увеличивали эскалацию войны. Они также хотят сделать всё возможное, чтобы предотвратить мирное разрешение конфликта на Украине", – заявил дипломат.По информации Financial Times, обсуждать будут как раз-таки возможное развёртывание войск на Украине.Фактически на наших глазах Европа разрабатывает план действий против Соединённых Штатов – своего главного союзника. Такие фундаментальные разногласия между США и Европой грозят расколом внутри НАТО и непредсказуемостью действий военно-политического блока.А усугубить ситуацию может не кто иной, как Зеленский, науськивая Европу против США и призывая сохранить поддержку Украины. Опыт у него такой уже имеется: как бы ни сопротивлялись сначала, в итоге западные политики всё-таки поставили ВСУ тяжёлую военную технику – вспомнить только сдавшегося под его натиском канцлера ФРГ Олафа Шольца с танками Leopard. И как бы решительно ни возражала Венгрия против продления антироссийских санкций, на заседаниях она всегда голосовала "за", т.е. в пользу Киева.И хотя Трамп лично обещал Зеленскому найти место за столом переговоров, у него явно не ведущая роль, не он будет диктовать условия, хотя рассчитывал он именно на это, из раза в раз требуя от Запада очередные партии вооружений для ВСУ в стремлении завладеть инициативой на поле боя. Видя в европейцах единомышленников относительно действий Трампа, делающего реальные шаги по направлению к завершению конфликта, Зеленский громко требует включить в процесс и их, но пока безуспешно.Сейчас своим главным визави в поиске способов завершения конфликта Москва видит Вашингтон."США могут помочь урегулированию, а мы не скрываем, что такое содействие вполне может быть. Тем более, что Соединённые Штаты играют главную роль в украинском кризисе с самого его начала", – подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.Фактически Европе сказали: "не мешайте, пока взрослые дяди решают серьёзные вопросы". Какие чувства могут быть после такого? Как минимум самолюбие задето. Максимум – желание сделать назло. Назло в противовес миротворческим стремлениям Вашингтона и Москвы вооружать и финансировать Украину, чтобы она продолжала военные действия и дальше. Тем более, как сообщили агентству Bloomberg информаторы среди осведомлённых госслужащих, ЕС уже разрабатывает новый пакет военной помощи, предусматривающий увеличение расходов на оборону и поддержку Киева. А президент Финляндии Александр Стубб в открытую говорит, что предварительные переговоры нужны для того, чтобы перевооружить Украину. Всё прямо как при подписании Минских соглашений. Кстати, резолюцию 2202, утвердившую выполнение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, Совет Безопасности ООН одобрил ровно 10 лет назад, 17 февраля 2015 года.Комментируя слова Стубба, Лавров, который примет участие в саудовских переговорах, заявил: "Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами, по обычаю своему и по своему нраву и привычкам, будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать".Если в последние годы США и Европа едиными фронтом выступали против России, то теперь всё чётче вырисовывается новая конфигурация – Европа и Украина против России и США."Трамп соскакивает с этого корабля, проиграть должна Европа, а Америка проиграть не может. Поэтому Трамп говорит всё, что мы хотим услышать. Ему нужна победа в войне, в которой он участвует только косвенно. Если бы не наши победы на поле боя, ничего этого бы не было. Трамп делает всё, чтобы втянуть в переговоры Россию. Если мы будем заинтересованы в срыве договорённостей, в том случае, если предложенные условия не будут нас удовлетворять, нам надо позвать европейцев за стол переговоров, тогда каждый будет тянуть одеяло на себя. Но если мы заинтересованы в мире, то надо чётко придерживаться двустороннего формата, который будет на первом этапе. Первый этап самый главный, он закладывает основы будущего мира", – заявил в интервью Украина.ру политолог Андрей Суздальцев.Читайте также: Ростислав Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины

