Китай даст разрешение разрушать мосты через Днепр? Об итогах переговоров Путина и Трампа — Подлесный - 17.02.2025 Украина.ру
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Китай даст разрешение разрушать мосты через Днепр? Об итогах переговоров Путина и Трампа — Подлесный
Китай даст разрешение разрушать мосты через Днепр? Об итогах переговоров Путина и Трампа — Подлесный - 17.02.2025 Украина.ру
Китай даст разрешение разрушать мосты через Днепр? Об итогах переговоров Путина и Трампа — Подлесный
Директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный в эфире Украина.ру спрогнозировал, как могут развиваться... Украина.ру, 17.02.2025
2025-02-17T18:28
2025-02-17T18:28
видео
россия
китай
украина
владимир путин
дональд трамп
си цзиньпин
вооруженные силы украины
ес
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Директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный в эфире Украина.ру спрогнозировал, как могут развиваться действия на фронте, рассказал о том, стоит ли договариваться со странами Восточной Европы о разделе Украины и как побеждать России без мобилизации. 00:53 – О всеобщей эйфории после разговора Трампа с Путиным и плане победы России;09:31 – Может ли развалиться Украина на фоне начала переговоров между Россией и США; 18:28 – Как договариваться с Восточной Европой о совместном разделе Украины;22:02 – О важности коммуникации Путина и Цзиньпина; 23:02 – Как России воевать с боевиками ВСУ; 30:16 – Может ли Россия победить без дополнительной мобилизации? *В интервью упоминаются Кирилл Буданов и Алексей Арестович, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. ТГ-канал Геннадия Подлесного: https://t.me/cpsip Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, китай, украина, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин, вооруженные силы украины, ес, сбу, всу, сво, мобилизация, бпла, нпз, сша, переговоры, днр, лнр, видео
Видео, Россия, Китай, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Вооруженные силы Украины, ЕС, СБУ, ВСУ, СВО, мобилизация, БПЛА, НПЗ, США, переговоры, ДНР, ЛНР

Китай даст разрешение разрушать мосты через Днепр? Об итогах переговоров Путина и Трампа — Подлесный

18:28 17.02.2025
 
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Директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный в эфире Украина.ру спрогнозировал, как могут развиваться действия на фронте, рассказал о том, стоит ли договариваться со странами Восточной Европы о разделе Украины и как побеждать России без мобилизации.
00:53 – О всеобщей эйфории после разговора Трампа с Путиным и плане победы России;
09:31 – Может ли развалиться Украина на фоне начала переговоров между Россией и США;
18:28 – Как договариваться с Восточной Европой о совместном разделе Украины;
22:02 – О важности коммуникации Путина и Цзиньпина;
23:02 – Как России воевать с боевиками ВСУ;
30:16 – Может ли Россия победить без дополнительной мобилизации?
*В интервью упоминаются Кирилл Буданов и Алексей Арестович, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
ТГ-канал Геннадия Подлесного: https://t.me/cpsip
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
 
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