https://ukraina.ru/20250217/1061141989.html

Китай даст разрешение разрушать мосты через Днепр? Об итогах переговоров Путина и Трампа — Подлесный

Китай даст разрешение разрушать мосты через Днепр? Об итогах переговоров Путина и Трампа — Подлесный - 17.02.2025 Украина.ру

Китай даст разрешение разрушать мосты через Днепр? Об итогах переговоров Путина и Трампа — Подлесный

Директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный в эфире Украина.ру спрогнозировал, как могут развиваться... Украина.ру, 17.02.2025

2025-02-17T18:28

2025-02-17T18:28

2025-02-17T18:28

видео

россия

китай

украина

владимир путин

дональд трамп

си цзиньпин

вооруженные силы украины

ес

сбу

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Директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный в эфире Украина.ру спрогнозировал, как могут развиваться действия на фронте, рассказал о том, стоит ли договариваться со странами Восточной Европы о разделе Украины и как побеждать России без мобилизации. 00:53 – О всеобщей эйфории после разговора Трампа с Путиным и плане победы России;09:31 – Может ли развалиться Украина на фоне начала переговоров между Россией и США; 18:28 – Как договариваться с Восточной Европой о совместном разделе Украины;22:02 – О важности коммуникации Путина и Цзиньпина; 23:02 – Как России воевать с боевиками ВСУ; 30:16 – Может ли Россия победить без дополнительной мобилизации? *В интервью упоминаются Кирилл Буданов и Алексей Арестович, внесённые Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. ТГ-канал Геннадия Подлесного: https://t.me/cpsip Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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