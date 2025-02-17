https://ukraina.ru/20250217/1061142385.html
"Ничем хорошим для Украины это не закончится": Небензя предупредил покровителей Зеленского
"Ничем хорошим для Украины это не закончится": Небензя предупредил покровителей Зеленского - 17.02.2025 Украина.ру
"Ничем хорошим для Украины это не закончится": Небензя предупредил покровителей Зеленского
Западу следует поставить на место своего киевского протеже во избежание негативных последствий. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
2025-02-17T19:41
2025-02-17T19:41
2025-02-17T19:41
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Выступая на Совбезе ООН, Небензя обратил внимание на появившуюся надежду снижения напряжённости конфликта на Украине. По словам представителя официальной Москвы, надежда появилась после смены администрации Белого дома, прихода на президентский пост республиканца Дональда Трампа."Как мы и призывали на протяжении многих последних месяцев, в игру наконец активно включилась дипломатия. Появились шансы на то, что горячая фаза украинского кризиса может вскоре закончиться", – сказал российский дипломат.Он обратил внимание на перспективы российской СВО, отметив, что прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии боевого соприкосновения сами по себе не являются гарантиями его урегулирования.Он также констатировал статус новых регионов России как неотъемлемой её части.Российский дипломат также высказался о будущем Украины.Обращаясь к представителям западных государств, российский дипломат предупредил их о последствиях поддержки режима Зеленского в Киеве."Если вы наконец не одернете своего ставленника в Киеве и не поставите его на место, ничем хорошим для Украины это не закончится. И те параметры урегулирования, которые мы обсуждаем сейчас, через некоторое время покажутся украинским властям несбыточной мечтой. Такой же, как сегодня, являются для киевского режима сорванные им самим минские договоренности", – сказал российский постпред.Представитель официальной Москвы отверг перспективу участия Лондона и Евросоюза в переговорном процессе по украинской проблеме.Тем временем в столице Саудовской Аравии завершаются приготовления к запланированным на 18 февраля переговорам делегаций России и США. Среди намеченных ими к обсуждению вопросов значится также урегулирование вооружённого конфликта на Украине.Владимир Зеленский заявил о непризнании итогов переговоров России и США в Эр-Рияде. О желании участвовать в переговорах по Украине заявили лидеры Западной Европы и ЕС. Участвующий в переговорах помощник российского президента Юрий Ушаков заявил 17 февраля, что встреча в Саудовской Аравии состоится в двустороннем формате.Подробности в публикации Ушаков рассказал о формате переговоров России и США по украинскому урегулированию
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новости, украина, россия, сша, василий небензя, владимир зеленский, оон, ес, переговоры, сво, новые регионы, совбез оон, дипломатические отношения, дипломатия, публичная дипломатия, дипломаты, дональд трамп
Новости, Украина, Россия, США, Василий Небензя, Владимир Зеленский, ООН, ЕС, переговоры, СВО, Новые регионы, Совбез ООН, дипломатические отношения, дипломатия, публичная дипломатия, дипломаты, Дональд Трамп
"Ничем хорошим для Украины это не закончится": Небензя предупредил покровителей Зеленского
Западу следует поставить на место своего киевского протеже во избежание негативных последствий. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Выступая на Совбезе ООН, Небензя обратил внимание на появившуюся надежду снижения напряжённости конфликта на Украине. По словам представителя официальной Москвы, надежда появилась после смены администрации Белого дома, прихода на президентский пост республиканца Дональда Трампа.
"Как мы и призывали на протяжении многих последних месяцев, в игру наконец активно включилась дипломатия. Появились шансы на то, что горячая фаза украинского кризиса может вскоре закончиться", – сказал российский дипломат.
Он обратил внимание на перспективы российской СВО, отметив, что прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии боевого соприкосновения сами по себе не являются гарантиями его урегулирования.
"Это важнейший урок Минска, и его должны усвоить те, кто будет работать сегодня над новыми контурами возможных договоренностей", – подчеркнул постпред России при ООН.
Он также констатировал статус новых регионов России как неотъемлемой её части.
"Украина теперь безвозвратно потеряла не только Крым, но и Донецкую и Луганскую народные республики, и Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России. Соответственно, исправлять ситуацию нужно в тех регионах, которые пока еще остаются под контролем Киева", – заявил Небензя.
Российский дипломат также высказался о будущем Украины.
"Будущая Украина должна быть демилитаризованным, нейтральным государством, не входящим ни в какие блоки и альянсы", – подчеркнул российский постпред.
Обращаясь к представителям западных государств, российский дипломат предупредил их о последствиях поддержки режима Зеленского в Киеве
.
"Если вы наконец не одернете своего ставленника в Киеве и не поставите его на место, ничем хорошим для Украины это не закончится. И те параметры урегулирования, которые мы обсуждаем сейчас, через некоторое время покажутся украинским властям несбыточной мечтой. Такой же, как сегодня, являются для киевского режима сорванные им самим минские договоренности", – сказал российский постпред.
Представитель официальной Москвы отверг перспективу участия Лондона
и Евросоюза
в переговорном процессе по украинской проблеме.
"Сегодня мы понимаем, что гаранты Минска, да и в целом страны ЕС и Великобритания, абсолютно недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по урегулированию украинского кризиса. Они ослеплены пещерной русофобией, маниакальным стремлением нанести поражение нашей стране на поле боя руками остающихся в живых украинцев", – сказал российский дипломата на заседании Совбеза ООН.
Тем временем в столице Саудовской Аравии
завершаются приготовления к запланированным на 18 февраля переговорам делегаций России и США
. Среди намеченных ими к обсуждению вопросов значится также урегулирование вооружённого конфликта на Украине.
Владимир Зеленский заявил о непризнании итогов переговоров России и США в Эр-Рияде. О желании участвовать в переговорах по Украине заявили лидеры Западной Европы и ЕС. Участвующий в переговорах помощник российского президента Юрий Ушаков
заявил 17 февраля, что встреча в Саудовской Аравии состоится в двустороннем формате.