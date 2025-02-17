https://ukraina.ru/20250217/1061142385.html

"Ничем хорошим для Украины это не закончится": Небензя предупредил покровителей Зеленского

"Ничем хорошим для Украины это не закончится": Небензя предупредил покровителей Зеленского - 17.02.2025 Украина.ру

"Ничем хорошим для Украины это не закончится": Небензя предупредил покровителей Зеленского

Западу следует поставить на место своего киевского протеже во избежание негативных последствий. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

2025-02-17T19:41

2025-02-17T19:41

2025-02-17T19:41

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Выступая на Совбезе ООН, Небензя обратил внимание на появившуюся надежду снижения напряжённости конфликта на Украине. По словам представителя официальной Москвы, надежда появилась после смены администрации Белого дома, прихода на президентский пост республиканца Дональда Трампа."Как мы и призывали на протяжении многих последних месяцев, в игру наконец активно включилась дипломатия. Появились шансы на то, что горячая фаза украинского кризиса может вскоре закончиться", – сказал российский дипломат.Он обратил внимание на перспективы российской СВО, отметив, что прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии боевого соприкосновения сами по себе не являются гарантиями его урегулирования.Он также констатировал статус новых регионов России как неотъемлемой её части.Российский дипломат также высказался о будущем Украины.Обращаясь к представителям западных государств, российский дипломат предупредил их о последствиях поддержки режима Зеленского в Киеве."Если вы наконец не одернете своего ставленника в Киеве и не поставите его на место, ничем хорошим для Украины это не закончится. И те параметры урегулирования, которые мы обсуждаем сейчас, через некоторое время покажутся украинским властям несбыточной мечтой. Такой же, как сегодня, являются для киевского режима сорванные им самим минские договоренности", – сказал российский постпред.Представитель официальной Москвы отверг перспективу участия Лондона и Евросоюза в переговорном процессе по украинской проблеме.Тем временем в столице Саудовской Аравии завершаются приготовления к запланированным на 18 февраля переговорам делегаций России и США. Среди намеченных ими к обсуждению вопросов значится также урегулирование вооружённого конфликта на Украине.Владимир Зеленский заявил о непризнании итогов переговоров России и США в Эр-Рияде. О желании участвовать в переговорах по Украине заявили лидеры Западной Европы и ЕС. Участвующий в переговорах помощник российского президента Юрий Ушаков заявил 17 февраля, что встреча в Саудовской Аравии состоится в двустороннем формате.Подробности в публикации Ушаков рассказал о формате переговоров России и США по украинскому урегулированию

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