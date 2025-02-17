Зеленский отправляется обсуждать мир на Украине в Турцию - 17.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250217/1061136418.html
Зеленский отправляется обсуждать мир на Украине в Турцию
Зеленский отправляется обсуждать мир на Украине в Турцию - 17.02.2025 Украина.ру
Зеленский отправляется обсуждать мир на Украине в Турцию
Стратегическое партнёрство между Турцией и Украиной, а также другие вопросы обсудят 18 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава Управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун
2025-02-17T16:22
2025-02-17T16:22
новости
украина
турция
россия
эрдоган
владимир зеленский
кит келлог
переговоры
сво
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/09/1053788439_154:0:909:425_1920x0_80_0_0_7add37faf1388cdb942702aad386311c.jpg
Визит украинского политика в Турцию состоится 18 февраля по приглашению турецкого президента. По словам Алтуна, это будет официальный визит."В ходе визита состоится обмен мнениями о последних событиях на Украине и в других региональных и глобальных вопросах", - сообщил Алтун.По его словам, Эрдоган намерен обсудить с Зеленским восросы двустороннего стратегического партнёрства."В ходе переговоров будут рассмотрены отношения стратегического партнёрства между Турцией и Украиной во всех их аспектах и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами", - рассказал Алтун подписчикам своего аккаунта в соцсети.Тем временем в Саудовской Аравии делегации России и США готовятся к обстоятельному разговору на тему урегулирования украинской проблемы. Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Про Украину без Украины. Что будет с переговорами России и СШАТакже известно, что Келлог летит в Варшаву поговорить об Украине
украина
турция
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/09/1053788439_61:0:988:695_1920x0_80_0_0_95a5f34b932ef7f60fb46b992f528a61.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, турция, россия, эрдоган, владимир зеленский, кит келлог, переговоры, сво, международные отношения, международная политика
Новости, Украина, Турция, Россия, Эрдоган, Владимир Зеленский, Кит Келлог, переговоры, СВО, международные отношения, Международная политика

Зеленский отправляется обсуждать мир на Украине в Турцию

16:22 17.02.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Стратегическое партнёрство между Турцией и Украиной, а также другие вопросы обсудят 18 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава Управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун
Визит украинского политика в Турцию состоится 18 февраля по приглашению турецкого президента. По словам Алтуна, это будет официальный визит.
"В ходе визита состоится обмен мнениями о последних событиях на Украине и в других региональных и глобальных вопросах", - сообщил Алтун.
По его словам, Эрдоган намерен обсудить с Зеленским восросы двустороннего стратегического партнёрства.
"В ходе переговоров будут рассмотрены отношения стратегического партнёрства между Турцией и Украиной во всех их аспектах и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами", - рассказал Алтун подписчикам своего аккаунта в соцсети.
Тем временем в Саудовской Аравии делегации России и США готовятся к обстоятельному разговору на тему урегулирования украинской проблемы. Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Про Украину без Украины. Что будет с переговорами России и США
Также известно, что Келлог летит в Варшаву поговорить об Украине
 
НовостиУкраинаТурцияРоссияЭрдоганВладимир ЗеленскийКит КеллогпереговорыСВОмеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:37Война до последнего украинца стала кошмаром для Европы. Западные СМИ о провале в Мюнхене
16:57Мюнхенская речь Вэнса: России предстоит борьба за знамя традиционных ценностей
16:47Военный эксперт Роман Алехин: ВС РФ после взятия Свердликово ударят ВСУ в Сумской области и окружат Суджу
16:30Игорь Михайлов о том, какую сверхзадачу хочет решить Трамп, добиваясь мирных переговоров по Украине
16:22Зеленский отправляется обсуждать мир на Украине в Турцию
16:10Игорь Михайлов: кто он
16:07Польша поддержит Украину, но не солдатами – Туск
15:35Европа хочет за стол поторговаться. Как Россия и США держат ЕС и Украину в предбаннике
15:30ВВП Украины демонстрирует рост, но замедленный – Минэкономики
15:02Келлог летит в Варшаву поговорить об Украине
14:55Про Украину без Украины. Что будет с переговорами России и США
14:49"Будут выцыганивать заморозку конфликта": Лавров предложил не приглашать Европу за стол переговоров
14:34Саудовские встречи
14:26Олег Царев: Тимошенко готовится выбить последнюю ножку из-под стула, на котором всё ещё сидит Зеленский
14:11Армия России освободила Фиголевку и Свердликово
14:10РФ не получала предметных предложений о вводе миротворцев на Украину — Песков
13:58"Мы хотим их послушать". Лавров рассказал о переговорах с США в Эр-Рияде
13:53Дипломатия с ракеткой: Россия, КНР и Северная Корея сразились в настольном теннисе
13:24Выступления лидеров ЕС в Мюнхене были особенно агрессивными в отношении России - Лавров
13:17Готовы ли? Лондон хочет ввести войска на Украину назло Трампу
Лента новостейМолния