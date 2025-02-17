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Зеленский отправляется обсуждать мир на Украине в Турцию
Зеленский отправляется обсуждать мир на Украине в Турцию - 17.02.2025 Украина.ру
Зеленский отправляется обсуждать мир на Украине в Турцию
Стратегическое партнёрство между Турцией и Украиной, а также другие вопросы обсудят 18 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава Управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун
2025-02-17T16:22
2025-02-17T16:22
2025-02-17T16:22
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украина
турция
россия
эрдоган
владимир зеленский
кит келлог
переговоры
сво
международные отношения
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Визит украинского политика в Турцию состоится 18 февраля по приглашению турецкого президента. По словам Алтуна, это будет официальный визит."В ходе визита состоится обмен мнениями о последних событиях на Украине и в других региональных и глобальных вопросах", - сообщил Алтун.По его словам, Эрдоган намерен обсудить с Зеленским восросы двустороннего стратегического партнёрства."В ходе переговоров будут рассмотрены отношения стратегического партнёрства между Турцией и Украиной во всех их аспектах и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами", - рассказал Алтун подписчикам своего аккаунта в соцсети.Тем временем в Саудовской Аравии делегации России и США готовятся к обстоятельному разговору на тему урегулирования украинской проблемы. Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Про Украину без Украины. Что будет с переговорами России и СШАТакже известно, что Келлог летит в Варшаву поговорить об Украине
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, турция, россия, эрдоган, владимир зеленский, кит келлог, переговоры, сво, международные отношения, международная политика
Новости, Украина, Турция, Россия, Эрдоган, Владимир Зеленский, Кит Келлог, переговоры, СВО, международные отношения, Международная политика
Зеленский отправляется обсуждать мир на Украине в Турцию
Стратегическое партнёрство между Турцией и Украиной, а также другие вопросы обсудят 18 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава Управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун
Визит украинского политика в Турцию состоится 18 февраля по приглашению турецкого президента. По словам Алтуна, это будет официальный визит.
"В ходе визита состоится обмен мнениями о последних событиях на Украине и в других региональных и глобальных вопросах", - сообщил Алтун.
По его словам, Эрдоган намерен обсудить с Зеленским восросы двустороннего стратегического партнёрства.
"В ходе переговоров будут рассмотрены отношения стратегического партнёрства между Турцией и Украиной во всех их аспектах и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами", - рассказал Алтун подписчикам своего аккаунта в соцсети.
Тем временем в Саудовской Аравии
делегации России
и США
готовятся к обстоятельному разговору на тему урегулирования украинской проблемы. Автор издания Украина.ру
Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Про Украину без Украины. Что будет с переговорами России и США