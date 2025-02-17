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Зеленский отправляется обсуждать мир на Украине в Турцию

Зеленский отправляется обсуждать мир на Украине в Турцию - 17.02.2025 Украина.ру

Зеленский отправляется обсуждать мир на Украине в Турцию

Стратегическое партнёрство между Турцией и Украиной, а также другие вопросы обсудят 18 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава Управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун

2025-02-17T16:22

2025-02-17T16:22

2025-02-17T16:22

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Визит украинского политика в Турцию состоится 18 февраля по приглашению турецкого президента. По словам Алтуна, это будет официальный визит."В ходе визита состоится обмен мнениями о последних событиях на Украине и в других региональных и глобальных вопросах", - сообщил Алтун.По его словам, Эрдоган намерен обсудить с Зеленским восросы двустороннего стратегического партнёрства."В ходе переговоров будут рассмотрены отношения стратегического партнёрства между Турцией и Украиной во всех их аспектах и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами", - рассказал Алтун подписчикам своего аккаунта в соцсети.Тем временем в Саудовской Аравии делегации России и США готовятся к обстоятельному разговору на тему урегулирования украинской проблемы. Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Про Украину без Украины. Что будет с переговорами России и СШАТакже известно, что Келлог летит в Варшаву поговорить об Украине

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новости, украина, турция, россия, эрдоган, владимир зеленский, кит келлог, переговоры, сво, международные отношения, международная политика