https://ukraina.ru/20250217/1061141102.html

Зеленский демонстрирует нрав. Итоги 17 июля на Украине

Зеленский демонстрирует нрав. Итоги 17 июля на Украине - 17.02.2025 Украина.ру

Зеленский демонстрирует нрав. Итоги 17 июля на Украине

Владимир Зеленский жёстко прошёлся по переговорам России и США в Саудовской Аравии

2025-02-17T18:10

2025-02-17T18:10

2025-02-17T18:13

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В комментарии журналистам Владимир Зеленский заявил, что Украина будет принимать участия в переговорах в Саудовской Аравии не признает их итоги."Украина не будет принимать [участия].Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины [такими], которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", — заявил Зеленский.По его мнению, в этих переговорах есть двусторонний трек, "и они (США и Россия — Ред.) имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы". Зеленский добавил, что об этом говорили и раньше, однако только теперь "стали говорить публично".Зеленский особо подчеркнул, что его визит в Саудовскую Аравию 18 февраля — день, когда там будут встречаться российская и американская делегации — "не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей Соединённых Штатов и России".В то же время Зеленский добавил, что осведомится о переговорах у наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана.Сам же Зеленский во время своего визита поставит вопрос о снижении цен на нефть. По словам Зеленского, это может сделать президент США Дональд Трамп."Я не знаю, кому может удаться снизить цены. Считаю, что самый большой ресурс есть к этому именно у президента Трампа, что он самый сильный в этом направлении в энергетике и имеет в руках это. И я думаю, что если он поставил цель, он сможет", — подчеркнул Зеленский.О том, что Украина не примет участия в переговорах в Саудовской Аравии ранее заявляли и Зеленский, и члены его администрации."Зеленский сказал, что нет никаких переговорщиков Украины, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии. На сегодня на столе переговорном ничего нет, что можно было бы обсуждать. Я не совсем уверен в том, что с Россией стоит проводить подобные переговоры на разных уровнях. Какая цель? Если цель обнулить свою репутацию, тогда можно по этому пути пойти", — отмечал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.Впрочем, эксперты уверены, что вне зависимости от желания Украины её заставят принять результат российско-американских переговоров. Такое заявление, к примеру, сделал в комментарии РИА Новости бывший народный депутат Украины, член движения "Другая Украина" Владимир Олейник."Заставит ли Трамп и США принять результаты переговоров в Саудовской Аравии? Да, конечно. У них море механизмов. В первую очередь они могут ввести санкции против этих ворюг и барыг, которые украли американские деньги. Также я думаю, что новый руководитель ЦРУ дал уже команду: Что там у нас на него есть? Куда деньги ушли? Они же все контролируют", — отметил Олейник.Он заявил, что Зеленский объединился с глобалистами против Трампа, чтобы не допустить мира и президентских выборов. При этом, подчеркнул Олейник, на этих выборах Зеленский в любом случае проиграет."Зеленскому мир не нужен, как и перемирие. Было сформировано несколько вещей, которые они очень хорошо донесли до украинского общества, что американцы должны с ними советоваться, как с европейцами, перед тем, как разговаривать с русскими... А Трамп плевать хотел на это все. Он звонит [президенту России Владимиру] Путину, разговаривает. Он звонит после уже Зеленскому, который ждал первого звонка. Тот же [госсекретарь США Марко] Рубио позвонил [министру иностранных дел России Сергею] Лаврову. Не позвонил же он министру иностранных дел Украины", — подчеркнул Олейник.При этом украинские комментаторы отмечают, что Зеленскому может грозить смертельная опасность."Наш источник сообщает, что если Зеленский пойдёт на мирный кейс, то существует большая вероятность, что глобалисты его ликвидируют, а потом скажут, что, это Путин сделал, которому выгодно сорвать мирные переговоры. К власти придёт очередной ставленник глобалистов/британцев, который будет срывать/затягивать мирные переговоры. Стоит понимать, что украинский кризис - это фактически последний козырь глобалистов/демократов, который они будут удерживать любой ценой", — указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".Другой популярный в стране канал — "ЗеРада" — рассказал о медиатактике Офиса президента Украины."Ермасята двигают нарратив, что Трамп предложит Путину 4 области в админ границах и проведение выборов среди всех граждан Украины вне зависимости от места проживания. Бред. Делается это для того, чтобы потом, когда Зе откажется от "Эр-Рияд-1" говорить, что он просто не мог пойти на мир, потому что условия были плохие, а не потому что он нарцисс, который готов любой ценой продлевать свою власть", — отмечалось в публикации канала.При этом министр иностранных дел РФ Лавров, выступая по поводу переговоров в Эр-Рияде заявил, что Россия не будет уступать Украине никакие территории."Посмотрите, какие зверства они чинят на территориях, и вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории нужно еще уступить? Уступить как, с людьми с русскими или без людей, с одними редкоземельными металлами?" — подчеркнул Лавров.Лавров указал, что администрация в Вашингтоне говорит о компромиссах и "они действительно начинают упоминать тему территориальных условий". По его словам, российская делегация "послушает американских собеседников и, конечно, будет готова отреагировать".Ранее госсекретарь США Рубио заявлял, что он осознаёт: одной лишь встречей украинский конфликт не решить."Один звонок не сделает этого, одна встреча не сделает этого", — подчеркнул Рубио.По его словам, "предстоит пройти долгий путь", прежде чем конфликт завершится. Однако, подчеркнул он, "длинный путь начинается с первого шага".О переговорах в Саудовской Аравии — в статье Павла Котова "Про Украину без Украины. Что будет с переговорами России и США".

https://ukraina.ru/20250217/1061130237.html

https://ukraina.ru/20250217/1061122981.html

https://ukraina.ru/20250216/1061115636.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, саудовская аравия, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, владимир олейник, офис президента, цру