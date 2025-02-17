https://ukraina.ru/20250217/1061141102.html
Зеленский демонстрирует нрав. Итоги 17 июля на Украине
Зеленский демонстрирует нрав. Итоги 17 июля на Украине - 17.02.2025 Украина.ру
Зеленский демонстрирует нрав. Итоги 17 июля на Украине
Владимир Зеленский жёстко прошёлся по переговорам России и США в Саудовской Аравии
2025-02-17T18:10
2025-02-17T18:10
2025-02-17T18:13
эксклюзив
хроники
саудовская аравия
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
владимир олейник
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В комментарии журналистам Владимир Зеленский заявил, что Украина будет принимать участия в переговорах в Саудовской Аравии не признает их итоги."Украина не будет принимать [участия].Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины [такими], которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", — заявил Зеленский.По его мнению, в этих переговорах есть двусторонний трек, "и они (США и Россия — Ред.) имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы". Зеленский добавил, что об этом говорили и раньше, однако только теперь "стали говорить публично".Зеленский особо подчеркнул, что его визит в Саудовскую Аравию 18 февраля — день, когда там будут встречаться российская и американская делегации — "не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей Соединённых Штатов и России".В то же время Зеленский добавил, что осведомится о переговорах у наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана.Сам же Зеленский во время своего визита поставит вопрос о снижении цен на нефть. По словам Зеленского, это может сделать президент США Дональд Трамп."Я не знаю, кому может удаться снизить цены. Считаю, что самый большой ресурс есть к этому именно у президента Трампа, что он самый сильный в этом направлении в энергетике и имеет в руках это. И я думаю, что если он поставил цель, он сможет", — подчеркнул Зеленский.О том, что Украина не примет участия в переговорах в Саудовской Аравии ранее заявляли и Зеленский, и члены его администрации."Зеленский сказал, что нет никаких переговорщиков Украины, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии. На сегодня на столе переговорном ничего нет, что можно было бы обсуждать. Я не совсем уверен в том, что с Россией стоит проводить подобные переговоры на разных уровнях. Какая цель? Если цель обнулить свою репутацию, тогда можно по этому пути пойти", — отмечал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.Впрочем, эксперты уверены, что вне зависимости от желания Украины её заставят принять результат российско-американских переговоров. Такое заявление, к примеру, сделал в комментарии РИА Новости бывший народный депутат Украины, член движения "Другая Украина" Владимир Олейник."Заставит ли Трамп и США принять результаты переговоров в Саудовской Аравии? Да, конечно. У них море механизмов. В первую очередь они могут ввести санкции против этих ворюг и барыг, которые украли американские деньги. Также я думаю, что новый руководитель ЦРУ дал уже команду: Что там у нас на него есть? Куда деньги ушли? Они же все контролируют", — отметил Олейник.Он заявил, что Зеленский объединился с глобалистами против Трампа, чтобы не допустить мира и президентских выборов. При этом, подчеркнул Олейник, на этих выборах Зеленский в любом случае проиграет."Зеленскому мир не нужен, как и перемирие. Было сформировано несколько вещей, которые они очень хорошо донесли до украинского общества, что американцы должны с ними советоваться, как с европейцами, перед тем, как разговаривать с русскими... А Трамп плевать хотел на это все. Он звонит [президенту России Владимиру] Путину, разговаривает. Он звонит после уже Зеленскому, который ждал первого звонка. Тот же [госсекретарь США Марко] Рубио позвонил [министру иностранных дел России Сергею] Лаврову. Не позвонил же он министру иностранных дел Украины", — подчеркнул Олейник.При этом украинские комментаторы отмечают, что Зеленскому может грозить смертельная опасность."Наш источник сообщает, что если Зеленский пойдёт на мирный кейс, то существует большая вероятность, что глобалисты его ликвидируют, а потом скажут, что, это Путин сделал, которому выгодно сорвать мирные переговоры. К власти придёт очередной ставленник глобалистов/британцев, который будет срывать/затягивать мирные переговоры. Стоит понимать, что украинский кризис - это фактически последний козырь глобалистов/демократов, который они будут удерживать любой ценой", — указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".Другой популярный в стране канал — "ЗеРада" — рассказал о медиатактике Офиса президента Украины."Ермасята двигают нарратив, что Трамп предложит Путину 4 области в админ границах и проведение выборов среди всех граждан Украины вне зависимости от места проживания. Бред. Делается это для того, чтобы потом, когда Зе откажется от "Эр-Рияд-1" говорить, что он просто не мог пойти на мир, потому что условия были плохие, а не потому что он нарцисс, который готов любой ценой продлевать свою власть", — отмечалось в публикации канала.При этом министр иностранных дел РФ Лавров, выступая по поводу переговоров в Эр-Рияде заявил, что Россия не будет уступать Украине никакие территории."Посмотрите, какие зверства они чинят на территориях, и вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории нужно еще уступить? Уступить как, с людьми с русскими или без людей, с одними редкоземельными металлами?" — подчеркнул Лавров.Лавров указал, что администрация в Вашингтоне говорит о компромиссах и "они действительно начинают упоминать тему территориальных условий". По его словам, российская делегация "послушает американских собеседников и, конечно, будет готова отреагировать".Ранее госсекретарь США Рубио заявлял, что он осознаёт: одной лишь встречей украинский конфликт не решить."Один звонок не сделает этого, одна встреча не сделает этого", — подчеркнул Рубио.По его словам, "предстоит пройти долгий путь", прежде чем конфликт завершится. Однако, подчеркнул он, "длинный путь начинается с первого шага".О переговорах в Саудовской Аравии — в статье Павла Котова "Про Украину без Украины. Что будет с переговорами России и США".
https://ukraina.ru/20250217/1061130237.html
https://ukraina.ru/20250217/1061122981.html
https://ukraina.ru/20250216/1061115636.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, саудовская аравия, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, владимир олейник, офис президента, цру
В комментарии журналистам Владимир Зеленский заявил, что Украина будет принимать участия в переговорах в Саудовской Аравии не признает их итоги.
"Украина не будет принимать [участия].Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины [такими], которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", — заявил Зеленский.
По его мнению, в этих переговорах есть двусторонний трек, "и они (США и Россия — Ред.) имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы". Зеленский добавил, что об этом говорили и раньше, однако только теперь "стали говорить публично".
Зеленский особо подчеркнул, что его визит в Саудовскую Аравию 18 февраля — день, когда там будут встречаться российская и американская делегации — "не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей Соединённых Штатов и России".
В то же время Зеленский добавил, что осведомится о переговорах у наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана.
Сам же Зеленский во время своего визита поставит вопрос о снижении цен на нефть. По словам Зеленского, это может сделать президент США Дональд Трамп
.
"Я не знаю, кому может удаться снизить цены. Считаю, что самый большой ресурс есть к этому именно у президента Трампа, что он самый сильный в этом направлении в энергетике и имеет в руках это. И я думаю, что если он поставил цель, он сможет", — подчеркнул Зеленский.
О том, что Украина не примет участия в переговорах в Саудовской Аравии ранее заявляли и Зеленский, и члены его администрации.
"Зеленский сказал, что нет никаких переговорщиков Украины, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии. На сегодня на столе переговорном ничего нет, что можно было бы обсуждать. Я не совсем уверен в том, что с Россией стоит проводить подобные переговоры на разных уровнях. Какая цель? Если цель обнулить свою репутацию, тогда можно по этому пути пойти", — отмечал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Впрочем, эксперты уверены, что вне зависимости от желания Украины её заставят принять результат российско-американских переговоров. Такое заявление, к примеру, сделал в комментарии РИА Новости
бывший народный депутат Украины, член движения "Другая Украина" Владимир Олейник
.
"Заставит ли Трамп и США принять результаты переговоров в Саудовской Аравии? Да, конечно. У них море механизмов. В первую очередь они могут ввести санкции против этих ворюг и барыг, которые украли американские деньги. Также я думаю, что новый руководитель ЦРУ дал уже команду: Что там у нас на него есть? Куда деньги ушли? Они же все контролируют", — отметил Олейник.
Он заявил, что Зеленский объединился с глобалистами против Трампа, чтобы не допустить мира и президентских выборов. При этом, подчеркнул Олейник, на этих выборах Зеленский в любом случае проиграет.
"Зеленскому мир не нужен, как и перемирие. Было сформировано несколько вещей, которые они очень хорошо донесли до украинского общества, что американцы должны с ними советоваться, как с европейцами, перед тем, как разговаривать с русскими... А Трамп плевать хотел на это все. Он звонит [президенту России Владимиру] Путину, разговаривает. Он звонит после уже Зеленскому, который ждал первого звонка. Тот же [госсекретарь США Марко] Рубио позвонил [министру иностранных дел России Сергею] Лаврову. Не позвонил же он министру иностранных дел Украины
", — подчеркнул Олейник.
При этом украинские комментаторы отмечают, что Зеленскому может грозить смертельная опасность.
"Наш источник сообщает, что если Зеленский пойдёт на мирный кейс, то существует большая вероятность, что глобалисты его ликвидируют, а потом скажут, что, это Путин сделал, которому выгодно сорвать мирные переговоры. К власти придёт очередной ставленник глобалистов/британцев, который будет срывать/затягивать мирные переговоры. Стоит понимать, что украинский кризис - это фактически последний козырь глобалистов/демократов, который они будут удерживать любой ценой
", — указывалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный
".
Другой популярный в стране канал — "ЗеРада
" — рассказал о медиатактике Офиса президента Украины.
"Ермасята двигают нарратив, что Трамп предложит Путину 4 области в админ границах и проведение выборов среди всех граждан Украины вне зависимости от места проживания. Бред. Делается это для того, чтобы потом, когда Зе откажется от "Эр-Рияд-1" говорить, что он просто не мог пойти на мир, потому что условия были плохие, а не потому что он нарцисс, который готов любой ценой продлевать свою власть", — отмечалось в публикации канала.
При этом министр иностранных дел РФ Лавров, выступая по поводу переговоров в Эр-Рияде заявил, что Россия не будет уступать Украине никакие территории.
"Посмотрите, какие зверства они чинят на территориях, и вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории нужно еще уступить? Уступить как, с людьми с русскими или без людей, с одними редкоземельными металлами?" — подчеркнул Лавров.
Лавров указал, что администрация в Вашингтоне говорит о компромиссах и "они действительно начинают упоминать тему территориальных условий". По его словам, российская делегация "послушает американских собеседников и, конечно, будет готова отреагировать".
Ранее госсекретарь США Рубио заявлял, что он осознаёт: одной лишь встречей украинский конфликт не решить.
"Один звонок не сделает этого, одна встреча не сделает этого", — подчеркнул Рубио.
По его словам, "предстоит пройти долгий путь", прежде чем конфликт завершится. Однако, подчеркнул он, "длинный путь начинается с первого шага".