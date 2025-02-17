Ушаков рассказал о формате переговоров России и США по украинскому урегулированию - 17.02.2025 Украина.ру
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Ушаков рассказал о формате переговоров России и США по украинскому урегулированию
Ушаков рассказал о формате переговоров России и США по украинскому урегулированию - 17.02.2025 Украина.ру
Ушаков рассказал о формате переговоров России и США по украинскому урегулированию
Переговоры делегаций России и США по украинскому урегулированию состоятся 18 февраля в столице Саудовской Аравии в двустороннем формате. Об этом 17 февраля заявил Первому каналу помощник российского президента Юрий Ушаков.
2025-02-17T18:58
2025-02-17T18:58
новости
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саудовская аравия
сергей нарышкин
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служба внешней разведки
переговоры
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Участие в переговорах планируется без привлечения других сторон, сообщил Ушаков. При этом он отметил, что российской делегации до сих пор не известен глава делегации США.По его словам, переговоры в Эр-Рияде не предполагают участия представителей Киева, ЕС или других участников."Пока мы в данном контексте говорим о двусторонних переговорах", - уточнил Ушаков.Ранее информагентству Bloomberg стало известно, что в состав российской делегации на переговорах в Эр-Рияде могут войти советник президента по внешней политике Юрий Ушаков, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Позже появилась информация о возможном участии в переговорах главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представители России и США намерены обсудить в столице Саудовской Аравии не только украинскую проблему, но и широкий круг вопросов, включая отношения Москвы и Вашингтона.Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Зеленский демонстрирует нрав. Итоги 17 июля на Украине
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новости, россия, сша, саудовская аравия, сергей нарышкин, ес, bloomberg, служба внешней разведки , переговоры, сво, свр, дипломатия, сергей лавров
Новости, Россия, США, Саудовская Аравия, Сергей Нарышкин, ЕС, bloomberg, Служба внешней разведки , переговоры, СВО, СВР, дипломатия, Сергей Лавров

Ушаков рассказал о формате переговоров России и США по украинскому урегулированию

18:58 17.02.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Примаковские чтения"
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© РИА Новости . Максим Блинов
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Переговоры делегаций России и США по украинскому урегулированию состоятся 18 февраля в столице Саудовской Аравии в двустороннем формате. Об этом 17 февраля заявил Первому каналу помощник российского президента Юрий Ушаков.
Участие в переговорах планируется без привлечения других сторон, сообщил Ушаков. При этом он отметил, что российской делегации до сих пор не известен глава делегации США.
"Сейчас вопрос стоит о том, чтобы договориться о том, как начинать переговоры по Украине. Потому что американская сторона еще не назначила главного своего переговорщика, который мог бы вести дела с нами", - сказал Ушаков.
По его словам, переговоры в Эр-Рияде не предполагают участия представителей Киева, ЕС или других участников.
"Пока мы в данном контексте говорим о двусторонних переговорах", - уточнил Ушаков.
18:21
Киев не признает итоги переговоров России и США по Украине – ЗеленскийНынешнее руководство Украины не участвует и не намерена участвовать в переговорах США и России в столице Саудовской Аравии. Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе общения с представителями украинских СМИ по видеосвязи.
Ранее информагентству Bloomberg стало известно, что в состав российской делегации на переговорах в Эр-Рияде могут войти советник президента по внешней политике Юрий Ушаков, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Позже появилась информация о возможном участии в переговорах главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представители России и США намерены обсудить в столице Саудовской Аравии не только украинскую проблему, но и широкий круг вопросов, включая отношения Москвы и Вашингтона.
Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Зеленский демонстрирует нрав. Итоги 17 июля на Украине
 
НовостиРоссияСШАСаудовская АравияСергей НарышкинЕСbloombergСлужба внешней разведкипереговорыСВОСВРдипломатияСергей Лавров
 
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