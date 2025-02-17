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Ушаков рассказал о формате переговоров России и США по украинскому урегулированию

Ушаков рассказал о формате переговоров России и США по украинскому урегулированию - 17.02.2025 Украина.ру

Ушаков рассказал о формате переговоров России и США по украинскому урегулированию

Переговоры делегаций России и США по украинскому урегулированию состоятся 18 февраля в столице Саудовской Аравии в двустороннем формате. Об этом 17 февраля заявил Первому каналу помощник российского президента Юрий Ушаков.

2025-02-17T18:58

2025-02-17T18:58

2025-02-17T18:58

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Участие в переговорах планируется без привлечения других сторон, сообщил Ушаков. При этом он отметил, что российской делегации до сих пор не известен глава делегации США.По его словам, переговоры в Эр-Рияде не предполагают участия представителей Киева, ЕС или других участников."Пока мы в данном контексте говорим о двусторонних переговорах", - уточнил Ушаков.Ранее информагентству Bloomberg стало известно, что в состав российской делегации на переговорах в Эр-Рияде могут войти советник президента по внешней политике Юрий Ушаков, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Позже появилась информация о возможном участии в переговорах главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представители России и США намерены обсудить в столице Саудовской Аравии не только украинскую проблему, но и широкий круг вопросов, включая отношения Москвы и Вашингтона.Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Зеленский демонстрирует нрав. Итоги 17 июля на Украине

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новости, россия, сша, саудовская аравия, сергей нарышкин, ес, bloomberg, служба внешней разведки , переговоры, сво, свр, дипломатия, сергей лавров