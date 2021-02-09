Что было после победы Украины на «Евровидении» в 2016 году

«Пустые обещания»: выбор песни для «Евровидения» на Украине обернулся скандалом
«Пустые обещания»: выбор песни для «Евровидения» на Украине обернулся скандалом
© Facebook Go-A
Последний раз на международном песенном конкурсе «Евровидение» Украина принимала участие в 2018 году, представил страну молодой исполнитель Melovin, который по результатам зрительского голосования занял 7-е место, а вот судьи дали ему только 26-е.

В 2019 году победительница национального отбора Maruv отказалась ехать на конкурс из-за того, что Национальная общественная телекомпания Украины (НОПУ) выставила перед ней ряд условий для участия в «Евровидении». А именно: согласовывать с НОПУ все свои последующие интервью и больше никогда не выступать в России. Maruv изучила этот договор и решила, что лучше обойдется без «Евровидения».

«Психоделическая дурка», «Последнее место обеспечено»: на Украине развернулся очередной скандал вокруг «Евровидения»
© Facebook, MARUV

«Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене», — объяснила свое решение певица.

Вслед за ней поехать на конкурс отказались также музыканты, вошедшие в тот год в топ национального отбора: группы Freedom-jazz girls band, Kazka и Brunettes Shoot Blondes. За неимением участника в 2019 году Украина отказалась от участия в «Евровидении».

В 2020 году национальный отбор прошла группа Go_A с песней в этническом стиле «Соловей», но трек не понравился многим гражданам страны, которые назвали ее «довольно нудной», и в итоге песне сделали новую аранжировку, причем занялся этим лично продюсер национального отбора Руслан Квинта.

Однако все усилия оказались бесполезны, и Go_A так и не вышла на сцену международного конкурса, так как песенное соревнование отменили из-за пандемии. В этом, 2021-м, году большинство государств решило своих конкурсантов не менять, в том числе и Украина.

«Психоделическая дурка», «Последнее место обеспечено»: на Украине развернулся очередной скандал вокруг «Евровидения»
© Go-A/Инстаграм

Однако трек, по условиях музыкального соревнования, нужно было представить новый. За год члены Gо-A написали три песни: «Рано», «Церковка» и «Шум», из них и предстояло выбрать «претендента» на победу.

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Скандал 2021 года

Изначально предполагалось, что песня будет отобрана путем открытого голосования граждан, однако в итоге решение приняла комиссия в составе певицы Джамалы, выигравшей «Евровидение» в 2016 году, солиста группы The Maneken Евгения Филатова, продюсеров Руслана Квинте и Владимира Бебешко и членов правления Общественного вещания — Ярослава Лодыгина и Дмитрия Хоркина.

При этом жителям страны не дали даже прослушать композиции, что вызвало большую волну возмущения.

«Тю, а где же открытый отбор между несколькими песнями? Пустые обещания», «Это странно… Могли б хоть опубликовать фрагменты какие-то, чтобы видеть реакцию народа и хоть чуть прислушаться», «А как же прерогатива мнения народа — разве не она в основе голосования? Что это за решение втихаря?» — отреагировали на новость о работе жюри пользователи соцсетей.

После скандала украинцам дали послушать песни, одна из которых прозвучит на «Евровидении» от их страны
После скандала украинцам дали послушать песни, одна из которых прозвучит на «Евровидении» от их страны
© Go-A /Инстаграм
После скандала украинцам все же дали послушать фрагменты трех песен, из которых выбирало жюри. Однако, несмотря на возмущения людей, уже на следующий день отборочная комиссия опубликовала в своем официальном аккаунте принятое решение: Gо-A поедет на «Евровидение» с песней «Шум».

 

 

В основу композиции положена одноименная обрядовая игра веснянка, обыгранная в жанре «кислотный фолк», а клип музыканты сняли в апокалиптическом стиле, где люди, облаченные в костюмы химзащиты, танцуют странные песни и водят хоровод в навевающем тоску тумане.

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Высказывания, мнения, прогнозы

Одним из первых свою оценку песне дал украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, который заявил, что песня «Шум» ему кажется «более интересной», чем предыдущая композиция коллектива, ведь новый трек, в отличие от «Cоловья» «более танцевальный, хитовый и конкурентоспособный».

«Здесь есть фишка, психоделическая дурка. Слова странно-смешные, с претензией на зеленое что-то. Специально спето, чтобы мы не могли разобрать слов и каждый додумывал свое. Непонятно, или жомы, или ж*пы», — высказался о песне ведущий.

Другой представитель украинского шоу-бизнеса, продюсер и член отборочной комиссии Владимир Бебешко, даже дал свой прогноз на выступление Украины в ближайшем «Евровидении».

По его мнению, песни коллектива Go_A не доделаны до профессионального исполнения и звучания, да и в целом ни один из треков группы не вызывает «вау-эффекта», потому что музыканты еще молодые и им нужно набраться опыта.

Это значит, уточнил эксперт, что победить группе не удастся, а вот занять, например, 5 место — вполне. Особенно, если музыканты последуют его совету и переоденутся в колдунью и гуцулов.

«Их песню надо завернуть в правильную обертку и сделать шоу. Важно воссоздать настоящее этническое действо, чтобы это выглядело интересно на сцене. Этническое шоу с мольфарами (знахари у гуцулов. — Ред.) может удивить и поразить европейскую публику», — сказал Бебешко.

В любом случае, считает член национальной отборочной комиссии, коллективу удастся самое главное — «оставить после себя хороший след, удивить публику и запомниться».

Кстати, песня на украинском языке прозвучит на «Евровидении» впервые, от английской версии трека было решено отказаться, чтобы не потерять идентичность.

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Киевский политолог Сергей Белашко тоже прослушал конкурсную песню Gо-A и даже посмотрел клип и дал свою оценку «произведению».

«Если бы я ничего не знал об Украине до просмотра этого клипа, у меня сложилось бы примерно такое впечатление: страна с плохим климатом и убитой в хлам экологией, населенная бедными, причудливыми, но чертовски голосистыми дегенератами», — сказал Белашко.

Предложил эксперт обратить внимание и на текст самой песни, в которой, на его взгляд, тоже немало странностей. Например, упоминание запрещенных веществ.

«Сею-вею, сею-вею конопляночки, сею-вею, сею-вею зеленешенькие», — поется в песне коллектива.

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Совету политолога последовали простые украинцы и внимательно прослушали композицию. Свои соображения насчет песни, которая представит страну на международной сцене, они написали в официальной группе нацотбора страны.

«Сделайте независимый отбор с другими участниками, народу не дали право проголосовать за песню, которая представляет всю Украину. Плюнули по мнение пользователей. Цирк! Песня 80% людям не понравилась!», «Про коноплю как раз в тему», «Последнее место обеспечено», «Позорная песня!!! Сектор газа отдыхает!», «В песнях Сектора газа хоть смысл бывал…» — написали люди.

Что дальше

Есть 3 варианта: полноценного «Евровидения» в этом году не будет
Есть 3 варианта: полноценного «Евровидения» в этом году не будет
© eurovision.ua
В 2021 году «Евровидение» пройдет на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме. Мероприятие запланировано на 18, 20 и 22 мая. Организаторы уже заявили, что вариант классического концерта им пришлось отвергнуть, так как карантинные меры продолжают действовать. Пока формат конкурса определяется, огласить решение представители «Евровидения» обещают в ближайшее время.

Краткая история участия в «Евровидении»

Впервые в конкурсе «Евровидение» Украина приняла участие в 2003 году, а уже на следующий год страна выиграла песенное соревнование. Победу принесла певица Руслана с треком «Wild Dances».

Вторые места Украине принесли исполнители Верка Сердючка со скандальной композицией «Dancing Lasha Tumbai» и Ани Лорак с «Shady Lady» в 2007 и 2008 году соответственно.

В 2015 году Украина впервые в своей истории отказалась от участия в конкурсе из-за нестабильной финансовой и политической ситуации в стране.

После перерыва, в 2016 году, выступила певица Джамала с песней «1944», посвященной депортации крымских татар. По просьбе российской стороны оргкомитет «Евровидения» проверил композицию на политическое содержание, однако не обнаружил какого-либо нарушения регламента, поскольку песня касается исторического события.

«Психоделическая дурка», «Последнее место обеспечено»: на Украине развернулся очередной скандал вокруг «Евровидения»
© РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

 

Однако после окончания музыкального конкурса президент Украины Петр Порошенко признался, что изначально композиция называлась «Крым наш».

В 2019 году певица-победительница национального отбора Maruv, а также группы «Freedom-jazz girls band», «Kazka» и «Brunettes Shoot Blondes», занявшие в национальном отборе соответственно второе и третье места, отказались участвовать в конкурсе. И второй раз в своей истории Украина проигнорировала «Евровидение».