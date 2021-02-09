В 2016 году певица Джамала с песней «1944» победила в международном песенном конкурсе «Евровидение». С тех пор добиться лидерских результатов государству уже не удавалось, однако скандалов вокруг музыкального состязания на Украине каждый год хоть отбавляй

Что было после победы Украины на «Евровидении» в 2016 году

«Пустые обещания»: выбор песни для «Евровидения» на Украине обернулся скандалом © Facebook Go-A Melovin, который по результатам зрительского голосования занял 7-е место, а вот судьи дали ему только 26-е.

В 2019 году победительница национального отбора Maruv отказалась ехать на конкурс из-за того, что Национальная общественная телекомпания Украины (НОПУ) выставила перед ней ряд условий для участия в «Евровидении». А именно: согласовывать с НОПУ все свои последующие интервью и больше никогда не выступать в России. Maruv изучила этот договор и решила, что лучше обойдется без «Евровидения».

«Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене», — объяснила свое решение певица.

Вслед за ней поехать на конкурс отказались также музыканты, вошедшие в тот год в топ национального отбора: группы Freedom-jazz girls band, Kazka и Brunettes Shoot Blondes. За неимением участника в 2019 году Украина отказалась от участия в «Евровидении».

В 2020 году национальный отбор прошла группа Go_A с песней в этническом стиле «Соловей», но трек не понравился многим гражданам страны, которые назвали ее «довольно нудной», и в итоге песне сделали новую аранжировку, причем занялся этим лично продюсер национального отбора Руслан Квинта.

Однако все усилия оказались бесполезны, и Go_A так и не вышла на сцену международного конкурса, так как песенное соревнование отменили из-за пандемии. В этом, 2021-м, году большинство государств решило своих конкурсантов не менять, в том числе и Украина.

Однако трек, по условиях музыкального соревнования, нужно было представить новый. За год члены Gо-A написали три песни: «Рано», «Церковка» и «Шум», из них и предстояло выбрать «претендента» на победу.

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Скандал 2021 года

Изначально предполагалось, что песня будет отобрана путем открытого голосования граждан, однако в итоге решение приняла комиссия в составе певицы Джамалы, выигравшей «Евровидение» в 2016 году, солиста группы The Maneken Евгения Филатова, продюсеров Руслана Квинте и Владимира Бебешко и членов правления Общественного вещания — Ярослава Лодыгина и Дмитрия Хоркина.

При этом жителям страны не дали даже прослушать композиции, что вызвало большую волну возмущения.

«Тю, а где же открытый отбор между несколькими песнями? Пустые обещания», «Это странно… Могли б хоть опубликовать фрагменты какие-то, чтобы видеть реакцию народа и хоть чуть прислушаться», «А как же прерогатива мнения народа — разве не она в основе голосования? Что это за решение втихаря?» — отреагировали на новость о работе жюри пользователи соцсетей.

После скандала украинцам дали послушать песни, одна из которых прозвучит на «Евровидении» от их страны © Go-A /Инстаграм

В основу композиции положена одноименная обрядовая игра веснянка, обыгранная в жанре «кислотный фолк», а клип музыканты сняли в апокалиптическом стиле, где люди, облаченные в костюмы химзащиты, танцуют странные песни и водят хоровод в навевающем тоску тумане.

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Высказывания, мнения, прогнозы

Одним из первых свою оценку песне дал украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, который заявил, что песня «Шум» ему кажется «более интересной», чем предыдущая композиция коллектива, ведь новый трек, в отличие от «Cоловья» «более танцевальный, хитовый и конкурентоспособный».

«Здесь есть фишка, психоделическая дурка. Слова странно-смешные, с претензией на зеленое что-то. Специально спето, чтобы мы не могли разобрать слов и каждый додумывал свое. Непонятно, или жомы, или ж*пы», — высказался о песне ведущий.

Другой представитель украинского шоу-бизнеса, продюсер и член отборочной комиссии Владимир Бебешко, даже дал свой прогноз на выступление Украины в ближайшем «Евровидении».

По его мнению, песни коллектива Go_A не доделаны до профессионального исполнения и звучания, да и в целом ни один из треков группы не вызывает «вау-эффекта», потому что музыканты еще молодые и им нужно набраться опыта.

Это значит, уточнил эксперт, что победить группе не удастся, а вот занять, например, 5 место — вполне. Особенно, если музыканты последуют его совету и переоденутся в колдунью и гуцулов.

«Их песню надо завернуть в правильную обертку и сделать шоу. Важно воссоздать настоящее этническое действо, чтобы это выглядело интересно на сцене. Этническое шоу с мольфарами (знахари у гуцулов. — Ред.) может удивить и поразить европейскую публику», — сказал Бебешко.

В любом случае, считает член национальной отборочной комиссии, коллективу удастся самое главное — «оставить после себя хороший след, удивить публику и запомниться».

Кстати, песня на украинском языке прозвучит на «Евровидении» впервые, от английской версии трека было решено отказаться, чтобы не потерять идентичность.

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Киевский политолог Сергей Белашко тоже прослушал конкурсную песню Gо-A и даже посмотрел клип и дал свою оценку «произведению».

«Если бы я ничего не знал об Украине до просмотра этого клипа, у меня сложилось бы примерно такое впечатление: страна с плохим климатом и убитой в хлам экологией, населенная бедными, причудливыми, но чертовски голосистыми дегенератами», — сказал Белашко.

Предложил эксперт обратить внимание и на текст самой песни, в которой, на его взгляд, тоже немало странностей. Например, упоминание запрещенных веществ.

«Сею-вею, сею-вею конопляночки, сею-вею, сею-вею зеленешенькие», — поется в песне коллектива.

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Совету политолога последовали простые украинцы и внимательно прослушали композицию. Свои соображения насчет песни, которая представит страну на международной сцене, они написали в официальной группе нацотбора страны.

«Сделайте независимый отбор с другими участниками, народу не дали право проголосовать за песню, которая представляет всю Украину. Плюнули по мнение пользователей. Цирк! Песня 80% людям не понравилась!», «Про коноплю как раз в тему», «Последнее место обеспечено», «Позорная песня!!! Сектор газа отдыхает!», «В песнях Сектора газа хоть смысл бывал…» — написали люди.

Что дальше

Есть 3 варианта: полноценного «Евровидения» в этом году не будет © eurovision.ua

Краткая история участия в «Евровидении»

Впервые в конкурсе «Евровидение» Украина приняла участие в 2003 году, а уже на следующий год страна выиграла песенное соревнование. Победу принесла певица Руслана с треком «Wild Dances».

Вторые места Украине принесли исполнители Верка Сердючка со скандальной композицией «Dancing Lasha Tumbai» и Ани Лорак с «Shady Lady» в 2007 и 2008 году соответственно.

В 2015 году Украина впервые в своей истории отказалась от участия в конкурсе из-за нестабильной финансовой и политической ситуации в стране.

После перерыва, в 2016 году, выступила певица Джамала с песней «1944», посвященной депортации крымских татар. По просьбе российской стороны оргкомитет «Евровидения» проверил композицию на политическое содержание, однако не обнаружил какого-либо нарушения регламента, поскольку песня касается исторического события.

Однако после окончания музыкального конкурса президент Украины Петр Порошенко признался, что изначально композиция называлась «Крым наш».

В 2019 году певица-победительница национального отбора Maruv, а также группы «Freedom-jazz girls band», «Kazka» и «Brunettes Shoot Blondes», занявшие в национальном отборе соответственно второе и третье места, отказались участвовать в конкурсе. И второй раз в своей истории Украина проигнорировала «Евровидение».