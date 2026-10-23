Хамство и отчаяние: зачем Зеленский откровенно портит отношения с Трампом - 23.10.2026 Украина.ру
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Хамство и отчаяние: зачем Зеленский откровенно портит отношения с Трампом
Хамство и отчаяние: зачем Зеленский откровенно портит отношения с Трампом - 23.10.2026 Украина.ру
Хамство и отчаяние: зачем Зеленский откровенно портит отношения с Трампом
Две недели прошли под знаком жесткого медийного противостояния Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Спусковым крючком для очередного обострения отношений послужила дизельная сделка с Россией, о заключении которой Белый Дом объявил 9 октября.
2026-10-23T07:19
2026-10-23T07:19
эксклюзив
украина
россия
сша
владимир зеленский
демократическая партия
вооруженные силы украины
дональд трамп
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Зеленский избрал стратегию критиковать политику Трампа и действия Соединенных Штатов. В своих заявлениях Зеленский подчеркивал ненадежность США как союзника, сетовал на то, что мнение украинской стороны не учитывалось при заключении сделки, а Трамп своими действиями якобы подыгрывает Путинуи способствует капитуляции Украины.Имея представление о темпераменте Трампа и опыт публичной склоки в стенах Белого Дома, Зеленский явно знал, на что идёт. Трамп реагирует на критику яростнее, чем бык на движущуюся красную тряпку.Цунами обвинений, обличений и новых требований со стороны американского президента не заставило себя ждать. Хозяин Белого Дома обрушился на Зеленского, уличая его в саботаже мирного урегулирования, узурпации власти на Украине, нежелании идти на необходимые компромиссы и неуважении к США.За словами последовали и действия. В частности, в принудительном порядке была снижена эффективность системы Starshield, на которую Украина полагается для противодействия российским ракетам и беспилотникам.На первый взгляд действия Зеленского абсурдны. Он оттолкнул от Украины могущественного союзника, лишил свою армию гарантий своевременного поступления разведывательной информации и поставил на кон сохранение канала продажи американского оружия по программе PURL.При условии, что состояние ВСУ и положение дел на линии фронта плачевно для Киева, любой дополнительный риск становится неприемлемым. В то же время Зеленский действовал вполне осознанно и в какой-то мере прагматично.К оценке украинской политики нельзя подходить так же, как к оценке политики другого государства. Киев потерял не только суверенитет и субъектность, но ещё и саму возможность существовать без масштабных внешних вливаний.Положение Украины похоже на положение пациента в коме, жизнь которого поддерживается искусственно. Зеленский борется не за будущее страны, а за продолжение ее существования состоянии живого трупа. Как только война с Россией прекратится, Украину тут же отключат от аппарата искусственного жизнеобеспечения – за ненадобностью.У Зеленского есть на кого опереться. Большинство европейских стран придерживаются схожих с Киевом взглядов на российско-украинский конфликт. Война до последнего украинца всё ещё пользуется спросом среди европейских элит.Леволиберальный истеблишмент не может позволить себе признать поражение на Украине, что предполагают условия, продвигаемые Трампом. Борьба с Россией съела слишком много ресурсов, чтобы правительства стран из "коалиции желающих" могли восстановить отношения с ней на условиях хуже довоенных и надеяться на сохранение своей власти после этого.Восстановление поставок энергоносителей из России, которое предложил Трамп, не поможет. Экономическая ситуация в Европе, конечно, улучшится, но у электората тут же возникнет вопрос: а зачем отказывались раньше? Недовольное население прокатит просчитавшихся правителей на выборах, приведя к штурвалу более прагматичную оппозицию.Трамп же находится в совершенно ином положении – уговорить его продолжать поддержку Украины практически невозможно. Республиканская администрация относится к Киеву, как к неудачному проекту, который не смог выполнить главную задачу – обеспечить коллапс России. Украина воспринимается в Белом Доме как токсичный актив, из которого необходимо вывести оставшиеся ресурсы – чтобы вложить их на другом направлении.Несмотря на то, что Америка Трампа не отказалась от планов реставрировать мировую гегемонию, в США есть много разных идей и планов, как к этой реставрации прийти. Альтернативой борьбе с Россией выступает экономическое удушение Китая. Поэтому у США остаются возможности для заключения перемирия за счёт Европы на российском направлении и переброски оставшихся ресурсов на другой фланг глобального противостояния.Европа, а тем более Украина, такой возможности лишены.В этой точке произошёл разрыв евроатлантического единства. Солидарность Европы и США была разрушена, потому что первая утратила всякую возможность следовать за своим патроном и окончательно солидаризировалась с Украиной.Зеленский, вступая в медийный конфликт с Трампом, не действует безрассудно. Он выступает в тандеме со своими европейскими партнерами из "коалиции желающих". Аппарат жизнеобеспечения его страны не находится в руках Вашингтона, а полностью зависит от политической воли Европы, поэтому риски от противостояния с Трампом существенно снижаются, а в качестве бонуса за несение этого риска Киев и Брюссель с Лондоном надеются вернуть Америку в режим активного противостояния с Россией.Их план состоит в том, чтобы подыграть оппонирующим Трампу демократам на промежуточных выборах в Конгресс. Граждане США далеко не единодушны в вопросе поддержки Украины, и, хотя для большинства внутриполитические проблемы гораздо важнее пошатнувшейся евроатлантической солидарности, в США найдется масса тех, кто выступит против Трампа за предательство "демократического мира".Критика решений Трампа со стороны Зеленского и европейских деятелей как раз и направлена на эту категорию американцев.Шансы на реализацию задуманного у Европы с Украиной – довольно низкие. Требуется совпадение множества факторов. Для этого критика со стороны европейских элит и Зеленского должна привлечь на сторону Украины больше американцев, чем отвернуть от себя.При этом позиция Демократической партии должна оказаться полностью проукраинской, а приобретенного ею влияния в Конгрессе должно хватить, чтобы повлиять на политику администрации Трампа с помощью механизмов законодательного давления и угрозы импичмента. Каждый из этих факторов маловероятен даже в отдельности, их совпадение – вопрос невероятной удачи.Но европейский леволиберальный истеблишмент совместно с Украиной загнал себя в такое положение, когда невероятная удача стала тем единственным, на что приходится надеяться.Совместные действия европейских партнеров и Зеленского – следствие не безрассудства, а отчаяния. Для Европы они не имеют смысла с точки зрения сохранения своих стран и национальных экономик (которые ещё можно спасти), но преследуют личную выгоду политического класса, стремящегося сохранить своё право на власть любой ценой.Украинизация европейской политики завершилась.
https://ukraina.ru/20261011/zelenskiy-plyunul-v-litso-trampu--na-etom-na-ukrainskoy-istorii-mozhno-stavit-tochku-1083735787.html
https://ukraina.ru/20261016/bez-zapreschenki-ne-oboshlos-pochemu-zelenskiy-naglo-sebya-vedet-i-khamit-trampu-1083842374.html
https://ukraina.ru/20261022/plan-londona-po-spaseniyu-zelenskogo-provalilsya-1083978362.html
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Арсений Ищенко
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, демократическая партия, вооруженные силы украины, дональд трамп
Эксклюзив, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Демократическая партия, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп

Хамство и отчаяние: зачем Зеленский откровенно портит отношения с Трампом

07:19 23.10.2026
 
© REUTERSЗеленский в поло и Трамп
Зеленский в поло и Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© REUTERS
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Арсений Ищенко
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Две недели прошли под знаком жесткого медийного противостояния Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Спусковым крючком для очередного обострения отношений послужила дизельная сделка с Россией, о заключении которой Белый Дом объявил 9 октября.
Зеленский избрал стратегию критиковать политику Трампа и действия Соединенных Штатов. В своих заявлениях Зеленский подчеркивал ненадежность США как союзника, сетовал на то, что мнение украинской стороны не учитывалось при заключении сделки, а Трамп своими действиями якобы подыгрывает Путинуи способствует капитуляции Украины.
Имея представление о темпераменте Трампа и опыт публичной склоки в стенах Белого Дома, Зеленский явно знал, на что идёт. Трамп реагирует на критику яростнее, чем бык на движущуюся красную тряпку.
Цунами обвинений, обличений и новых требований со стороны американского президента не заставило себя ждать. Хозяин Белого Дома обрушился на Зеленского, уличая его в саботаже мирного урегулирования, узурпации власти на Украине, нежелании идти на необходимые компромиссы и неуважении к США.
За словами последовали и действия. В частности, в принудительном порядке была снижена эффективность системы Starshield, на которую Украина полагается для противодействия российским ракетам и беспилотникам.
На первый взгляд действия Зеленского абсурдны. Он оттолкнул от Украины могущественного союзника, лишил свою армию гарантий своевременного поступления разведывательной информации и поставил на кон сохранение канала продажи американского оружия по программе PURL.
При условии, что состояние ВСУ и положение дел на линии фронта плачевно для Киева, любой дополнительный риск становится неприемлемым. В то же время Зеленский действовал вполне осознанно и в какой-то мере прагматично.
К оценке украинской политики нельзя подходить так же, как к оценке политики другого государства. Киев потерял не только суверенитет и субъектность, но ещё и саму возможность существовать без масштабных внешних вливаний.
Трамп и Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
11 октября, 06:02
Зеленский плюнул в лицо Трампу — на этом на украинской истории можно ставить точкуА быстро тут у вас. Не успели мировые СМИ перевести дух после новостей о "дизельной сделке" между Трампом и Путиным, после чего украинская делегация прервала переговоры со спецпредставителями президента США в Майами и срочно отбыла, как стая побитых псов, обратно, как череда событий ускорилась многократно.
Положение Украины похоже на положение пациента в коме, жизнь которого поддерживается искусственно. Зеленский борется не за будущее страны, а за продолжение ее существования состоянии живого трупа. Как только война с Россией прекратится, Украину тут же отключат от аппарата искусственного жизнеобеспечения – за ненадобностью.
У Зеленского есть на кого опереться. Большинство европейских стран придерживаются схожих с Киевом взглядов на российско-украинский конфликт. Война до последнего украинца всё ещё пользуется спросом среди европейских элит.
Леволиберальный истеблишмент не может позволить себе признать поражение на Украине, что предполагают условия, продвигаемые Трампом. Борьба с Россией съела слишком много ресурсов, чтобы правительства стран из "коалиции желающих" могли восстановить отношения с ней на условиях хуже довоенных и надеяться на сохранение своей власти после этого.
Восстановление поставок энергоносителей из России, которое предложил Трамп, не поможет. Экономическая ситуация в Европе, конечно, улучшится, но у электората тут же возникнет вопрос: а зачем отказывались раньше? Недовольное население прокатит просчитавшихся правителей на выборах, приведя к штурвалу более прагматичную оппозицию.
Трамп же находится в совершенно ином положении – уговорить его продолжать поддержку Украины практически невозможно. Республиканская администрация относится к Киеву, как к неудачному проекту, который не смог выполнить главную задачу – обеспечить коллапс России. Украина воспринимается в Белом Доме как токсичный актив, из которого необходимо вывести оставшиеся ресурсы – чтобы вложить их на другом направлении.
Несмотря на то, что Америка Трампа не отказалась от планов реставрировать мировую гегемонию, в США есть много разных идей и планов, как к этой реставрации прийти. Альтернативой борьбе с Россией выступает экономическое удушение Китая. Поэтому у США остаются возможности для заключения перемирия за счёт Европы на российском направлении и переброски оставшихся ресурсов на другой фланг глобального противостояния.
Сегодня Зеленский заявил, что с начала конфликта потери ВСУ погибшими составили около 50 тысяч человек - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
16 октября, 06:49
Без "запрещенки" не обошлось: почему Зеленский нагло себя ведет и хамит ТрампуИнтересно наблюдать, как Зеленский всерьез поверил европейским комиссарам, которые после первой его встречи с Трампом начали звать Зеленского новым лидером свободного мира, и продолжает хамить главному спонсору своего режима.
Европа, а тем более Украина, такой возможности лишены.
В этой точке произошёл разрыв евроатлантического единства. Солидарность Европы и США была разрушена, потому что первая утратила всякую возможность следовать за своим патроном и окончательно солидаризировалась с Украиной.
Зеленский, вступая в медийный конфликт с Трампом, не действует безрассудно. Он выступает в тандеме со своими европейскими партнерами из "коалиции желающих". Аппарат жизнеобеспечения его страны не находится в руках Вашингтона, а полностью зависит от политической воли Европы, поэтому риски от противостояния с Трампом существенно снижаются, а в качестве бонуса за несение этого риска Киев и Брюссель с Лондоном надеются вернуть Америку в режим активного противостояния с Россией.
Их план состоит в том, чтобы подыграть оппонирующим Трампу демократам на промежуточных выборах в Конгресс. Граждане США далеко не единодушны в вопросе поддержки Украины, и, хотя для большинства внутриполитические проблемы гораздо важнее пошатнувшейся евроатлантической солидарности, в США найдется масса тех, кто выступит против Трампа за предательство "демократического мира".
Критика решений Трампа со стороны Зеленского и европейских деятелей как раз и направлена на эту категорию американцев.
Шансы на реализацию задуманного у Европы с Украиной – довольно низкие. Требуется совпадение множества факторов. Для этого критика со стороны европейских элит и Зеленского должна привлечь на сторону Украины больше американцев, чем отвернуть от себя.
При этом позиция Демократической партии должна оказаться полностью проукраинской, а приобретенного ею влияния в Конгрессе должно хватить, чтобы повлиять на политику администрации Трампа с помощью механизмов законодательного давления и угрозы импичмента. Каждый из этих факторов маловероятен даже в отдельности, их совпадение – вопрос невероятной удачи.
- РИА Новости, 1920, 22.10.2026
Вчера, 08:31
План Лондона по спасению Зеленского провалилсяТрамп продолжает комментировать действия и бездействие Зеленского. 20 октября президент США заявил: "Мы хотим, чтобы Зеленский заключил сделку. Он может заключить сделку". На следующий день, 21 октября, посланник Трампа Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург на переговоры с Владимиром Путиным, а Зеленский остался в Осло ждать результатов.
Но европейский леволиберальный истеблишмент совместно с Украиной загнал себя в такое положение, когда невероятная удача стала тем единственным, на что приходится надеяться.
Совместные действия европейских партнеров и Зеленского – следствие не безрассудства, а отчаяния. Для Европы они не имеют смысла с точки зрения сохранения своих стран и национальных экономик (которые ещё можно спасти), но преследуют личную выгоду политического класса, стремящегося сохранить своё право на власть любой ценой.
Украинизация европейской политики завершилась.
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ЭксклюзивУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДемократическая партияВооруженные силы УкраиныДональд Трамп
 
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