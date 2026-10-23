https://ukraina.ru/20261023/rossiya-i-ukraina-obmenyalis-voennoplennymi-po-formule-270-na-270-1084020911.html

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 270 на 270

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 270 на 270 - 23.10.2026 Украина.ру

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 270 на 270

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 270 на 270. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны РФ

2026-10-23T13:54

2026-10-23T13:54

2026-10-23T13:54

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По данным ведомства, 270 российских военнослужащих вернулись из украинского плена, в ответ были переданы 270 пленных представителей ВСУ. Вернувшиеся из плена российские военные находятся на территории Беларуси, с ними работает омбудсмен Яна Лантратова.Ранее сообщалось, что на белорусско-украинской границе встретились омбудсмены двух стран Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец. Встреча прошла на пункте пропуска "Новая Гута" в Гомельской области.20 сентября Лантратова сообщила о продолжении работы по поиску российских бойцов, находящихся в так называемом "теневом плену" на Украине. Российская сторона регулярно передаёт соответствующие списки и настаивает на обязательной проверке каждого такого случая. По её словам, благодаря выстроенной коммуникации из подобного негласного удержания уже удалось вернуть девять российских военнослужащих. Как отметила омбудсмен, речь идёт о людях, которые могли месяцами содержаться в закрытых местах и официально числиться при этом пропавшими без вести.Подробнее – в материале Лантратова встретилась с украинским омбудсменом Лубинцом на границеБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Условия Москвы, провалы ВСУ, решение по Starlink. Хроника событий на утро 23 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, вооруженные силы украины