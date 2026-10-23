Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 270 на 270
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМосква и Киев провели обмен пленными по формуле "103 на 103"
Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 270 на 270. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны РФ
По данным ведомства, 270 российских военнослужащих вернулись из украинского плена, в ответ были переданы 270 пленных представителей ВСУ. Вернувшиеся из плена российские военные находятся на территории Беларуси, с ними работает омбудсмен Яна Лантратова.
Ранее сообщалось, что на белорусско-украинской границе встретились омбудсмены двух стран Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец. Встреча прошла на пункте пропуска "Новая Гута" в Гомельской области.
20 сентября Лантратова сообщила о продолжении работы по поиску российских бойцов, находящихся в так называемом "теневом плену" на Украине. Российская сторона регулярно передаёт соответствующие списки и настаивает на обязательной проверке каждого такого случая.
По её словам, благодаря выстроенной коммуникации из подобного негласного удержания уже удалось вернуть девять российских военнослужащих. Как отметила омбудсмен, речь идёт о людях, которые могли месяцами содержаться в закрытых местах и официально числиться при этом пропавшими без вести.
Подробнее – в материале Лантратова встретилась с украинским омбудсменом Лубинцом на границе
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