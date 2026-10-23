Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 270 на 270 - 23.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261023/rossiya-i-ukraina-obmenyalis-voennoplennymi-po-formule-270-na-270-1084020911.html
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 270 на 270
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 270 на 270 - 23.10.2026 Украина.ру
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 270 на 270
Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 270 на 270. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны РФ
2026-10-23T13:54
2026-10-23T13:54
новости
россия
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/1a/1082816308_29:0:3670:2048_1920x0_80_0_0_f94cb556fb098e67ef7266f4d6d5e613.jpg
По данным ведомства, 270 российских военнослужащих вернулись из украинского плена, в ответ были переданы 270 пленных представителей ВСУ. Вернувшиеся из плена российские военные находятся на территории Беларуси, с ними работает омбудсмен Яна Лантратова.Ранее сообщалось, что на белорусско-украинской границе встретились омбудсмены двух стран Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец. Встреча прошла на пункте пропуска "Новая Гута" в Гомельской области.20 сентября Лантратова сообщила о продолжении работы по поиску российских бойцов, находящихся в так называемом "теневом плену" на Украине. Российская сторона регулярно передаёт соответствующие списки и настаивает на обязательной проверке каждого такого случая. По её словам, благодаря выстроенной коммуникации из подобного негласного удержания уже удалось вернуть девять российских военнослужащих. Как отметила омбудсмен, речь идёт о людях, которые могли месяцами содержаться в закрытых местах и официально числиться при этом пропавшими без вести.Подробнее – в материале Лантратова встретилась с украинским омбудсменом Лубинцом на границеБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Условия Москвы, провалы ВСУ, решение по Starlink. Хроника событий на утро 23 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/1a/1082816308_484:0:3215:2048_1920x0_80_0_0_dcac25d9166b0dff0c1a1621c3eca3d0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 270 на 270

13:54 23.10.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМосква и Киев провели обмен пленными по формуле "103 на 103"
Москва и Киев провели обмен пленными по формуле 103 на 103 - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 270 на 270. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны РФ
По данным ведомства, 270 российских военнослужащих вернулись из украинского плена, в ответ были переданы 270 пленных представителей ВСУ. Вернувшиеся из плена российские военные находятся на территории Беларуси, с ними работает омбудсмен Яна Лантратова.
Ранее сообщалось, что на белорусско-украинской границе встретились омбудсмены двух стран Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец. Встреча прошла на пункте пропуска "Новая Гута" в Гомельской области.
20 сентября Лантратова сообщила о продолжении работы по поиску российских бойцов, находящихся в так называемом "теневом плену" на Украине. Российская сторона регулярно передаёт соответствующие списки и настаивает на обязательной проверке каждого такого случая.
По её словам, благодаря выстроенной коммуникации из подобного негласного удержания уже удалось вернуть девять российских военнослужащих. Как отметила омбудсмен, речь идёт о людях, которые могли месяцами содержаться в закрытых местах и официально числиться при этом пропавшими без вести.
Подробнее – в материале Лантратова встретилась с украинским омбудсменом Лубинцом на границе
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Условия Москвы, провалы ВСУ, решение по Starlink. Хроника событий на утро 23 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:13Кличко: Киев остался без собственной электроэнергии
14:46Уголовка за поздравление Путина: на Украине завели новое дело на депутата Дмитрука
14:35"Украина не сможет вступить в ЕС": Сикорский — о бандеровской идеологии
14:23В Брюсселе — хаос и крики: лидеры ЕС провалили саммит по бюджету и энергетике
13:54Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 270 на 270
13:44Мендель уличила Зеленского во лжи: "60 дней перемирия" нужны ему не для выборов
13:44Препятствие на пути к миру: финский политик заявил о необходимости смены Зеленского
13:18Кремль раскрыл детали переговоров в Абу-Даби
12:54Дания передала Украине 50 тыс. боеприпасов для F-16
12:46Три шага к миру: Мендель призвала Зеленского уйти в отставку ради переговоров
12:40"Он пособник Гитлера!": Польша вдруг озвучила правду о мэре Львова
12:28Обстановка в Мариуполе. Дом-музей Конюховых в Херсонской области. 23 октября 2026 года, утренний эфир 113:54
12:17У Украины и США худшие отношения в истории — посол до сих пор не назначен
12:12Фронт без связи: Стерненко признал провал боевых задач ВСУ из-за лимитов Starlink
12:09"Молочный" рейс до Молдавии: десять украинцев "достали" из грузовика
12:08У ВСУ новые провалы, а Трамп врёт: Украина опровергает президента США
12:06Лантратова встретилась с украинским омбудсменом Лубинцом на границе
11:43Зачистка духовенства: военкомы похитили священника канонической церкви в Киеве
11:39Первый танкер с российским дизелем идёт в Нью-Йорк: 40 тысяч тонн по сделке Путина и Трампа
11:00Угроза нового раздела: The Telegraph бьет тревогу из-за возможных переговоров лидеров США, России и КНР
Лента новостейМолния